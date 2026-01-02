Doppeltes Glück zum Jahresauftakt: Pia und Hannah sind die ersten Gladbacher Neujahrsbabys 2026

Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt – starten mit einem außergewöhnlichen Ereignis in das neue Jahr: Die eineiigen Zwillinge Pia und Hannah sind die ersten Kinder, die im Jahr 2026 in Mönchengladbach geboren wurden.



Den Anfang machte die kleine Pia, die um genau 04:57 Uhr das Licht der Welt erblickte. Nur 19 Minuten später, um 05:16 Uhr, machte ihre Schwester Hannah das Zwillingsglück perfekt. Die beiden Mädchen wiegen 2.350 bzw. 2.360 Gramm und sind 48 und 47 Zentimeter groß. Für die überglücklichen Eltern, Lena S. und Rony T. aus Erkelenz, markiert diese Geburt einen unvergesslichen und hoffnungsvollen Start in das Jahr 2026.



Die Ankunft der Zwillinge war medizinisch anspruchsvoll. Dank der Expertise des auf Mehrlingsgeburten spezialisierten Teams im Perinatalzentrum Level 1 des „Eli“ überstanden beide Mädchen die komplizierte Geburt unbeschadet. „Wir haben uns rundum wohl und bestens aufgehoben gefühlt. Ein herzliches Dankeschön an das Team, das uns während der gesamten Zeit so einfühlsam betreut hat“, so Vater Rony T. am Morgen nach der Geburt.



Bereits das Jahr 2025 endete im Kreißsaal mit einem besonderen Moment: Um 22:40 Uhr an Silvester verhalf das Team dem 3.414. Baby des Jahres auf die Welt. Das Kind wurde als Frühgeborenes bereits in der 31. Schwangerschaftswoche geboren und wird nun in der spezialisierten Neonatologie der Klinik weiter versorgt.



Mit insgesamt 3.414 Babys im Jahr 2025 hat das Elisabeth-Krankenhaus Rheydt auch in diesem Jahr eine gute Chance seine Position als geburtenstärkste Klinik in Nordrhein-Westfalen zu halten.



Erstklassige Ausstattung und personelle Stärke



Um dieses hohe Aufkommen auf medizinischem Top-Niveau zu begleiten, setzt das Eli auf eine exzellente Infrastruktur und ein großes Team. Insgesamt stehen acht moderne Kreißsäle zur Verfügung. Für die Sicherheit von Mutter und Kind sorgen über 40 festangestellte Hebammen sowie ein spezialisiertes Team aus 27 Ärztinnen und Ärzten.



Als Perinatalzentrum Level 1 ist das Haus zudem auf Früh-, Risiko- und Mehrlingsgeburten spezialisiert und nimmt einen Spitzenplatz in der Versorgung in NRW ein.

