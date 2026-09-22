Bildgebung für Klein und Groß: Das „Eli“ ist in der Region um Mönchengladbach die erste Adresse für Kinder- und Jugendradiologie

Klassische Röntgenuntersuchungen: Patienten können montags bis freitags von 9:00 bis 15:00 Uhr ohne Voranmeldung vorbeikommen.

Patienten können montags bis freitags von 9:00 bis 15:00 Uhr ohne Voranmeldung vorbeikommen. Ultraschall, MRT, CT oder Durchleuchtungen: Terminvereinbarung telefonisch unter 02166-394-2173 oder per E-Mail an roentgenanmeldung@sk-mg.de.

Fachbereich Kinderradiologie

Klinische Angaben und konkrete Fragestellung

Gewünschte Bildgebungsmodalität

Zu untersuchende Körperregion

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ihre Knochen, Organe und Gewebe entwickeln sich und reagieren anders auf Krankheiten als der Körper eines ausgewachsenen Menschen. Eine präzise und gleichzeitig schonende Diagnostik erfordert deshalb tiefes Fachwissen, viel Einfühlungsvermögen und spezielle Technik. An den– schließtim Team von Chefarzteine entscheidende Lücke: Als einzige Radiologin mit dem Schwerpunkt für Kinder- und Jugendradiologie in Mönchengladbach bietet die leitende Oberärztin ein in der gesamten Region einzigartiges Leistungsangebot.Dabei ist die Kinderradiologie optimal eingebettet: Das große Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am „Eli“ gehört mit 108 Betten sowie jährlich rund 7.100 stationär und 12.000 ambulant behandelten Kindern und Jugendlichen zu den größten Kinderkliniken in Deutschland. Maximale Bildqualität bei minimaler DosisWas die Kinderradiologie des Elisabeth-Krankenhauses von regulären Praxen unterscheidet, ist die konsequente Ausrichtung aller Verfahren auf den jungen Organismus. Im Ultraschall kommen spezielle Schallköpfe zum Einsatz, die fast alle Körperabschnitte ohne Strahlenbelastung und schmerzfrei untersuchen lassen. Muss bei Verdacht auf Knochenbrüche oder Lungenentzündungen geröntgt oder eine Magen-Darm-Passage dargestellt werden, senken spezielle Kinder-Filter die Strahlenmenge auf ein absolutes Minimum. Auch die Computer-Tomographie (CT) arbeitet dank modernster Gerätetechnik und künstlicher Intelligenz extrem schnell und mit Dosiswerten, die stets deutlich unter den strengen Vorgaben des Bundesamtes für Strahlenschutz liegen. Für strahlenfreie und hochpräzise Schnittbilder sorgt die Magnetresonanztomographie (MRT), deren Geräte durch besondere Kinder-Protokolle leiser und schneller arbeiten als üblich.„Ein Kind benötigt während einer Untersuchung nicht nur besondere technische Einstellungen, sondern vor allem Empathie und Zeit. Wir nehmen die Angst vor großen Geräten oder der MRT-Röhre spielerisch – etwa mit Fernsehen, Musik oder Geschichten über Kopfhörer“, erläutert Dr. med. Ira Gabor. „Unser Anspruch ist es, schnell und effizient die korrekten Diagnosen zu stellen und dabei Kindern und Eltern die Sorge vor der Untersuchung selbst zu nehmen.“Die fachliche Qualifikation der leitenden Oberärztin garantiert eine lückenlose Qualität: Dr. med. Ira Gabor ist seit 2016 an den Städtischen Kliniken tätig, erwarb nach ihrer Spezialisierung an den Universitätskliniken Düsseldorf und Köln 2023 den offiziellen Schwerpunkt Kinder- und Jugendradiologie und bietet jetzt neben der stationären auch zunehmend die ambulante Versorgung an.Für Familien in der Region bringt dies einen handfesten Vorteil im Alltag mit sich: Dank einer erweiterten ambulanten Ermächtigung können seit Juli 2026 Säuglinge, Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren auf einfache Überweisung von jedem Facharzt direkt im „Eli“ kinderradiologisch untersucht werden. Durch diese umfassende Struktur stellt die Klinik im Süden von Mönchengladbach sicher, dass hochspezialisierte Kinderradiologie dem Gesundheitsstandort Mönchengladbach und der Region dauerhaft erhalten bleibt.Um die Untersuchungen für Familien so unkompliziert wie möglich zu gestalten, setzt das „Eli“ auf kurze Wege und flexible Zeiten:Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden zuweisende Praxen gebeten, auf dem Überweisungsschein folgende Angaben vollständig zu vermerken: