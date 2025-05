Auszeichnung für umfassende Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes: Städtischen Kliniken Mönchengladbach erhalten erneut DDG-Zertifikat

Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - hat erneut die Auszeichnung als „Diabeteszentrum DDG“ von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erhalten.



Die DDG zeichnet mit diesem Qualitätssiegel Einrichtungen aus, die eine hochwertige und evidenzbasierte Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes durch qualifizierte Diabetesbehandlungsteams anbieten. Die erneute Zertifizierung unterstreicht die nachhaltige Expertise des Diabetesteams, das weiterhin eine Vielzahl junger Patientinnen und Patienten mit Diabetes betreut und somit die notwendige Erfahrung für eine zuverlässige Diagnose, optimale Diabeteseinstellung, altersgerechte Patientenschulung und umfassende Behandlung vorhält. Das Siegel „Diabeteszentrum DDG“ ist erneut für drei Jahre gültig und dient somit weiterhin als wichtiger Wegweiser für Familien, die eine spezialisierte Behandlungseinrichtung für ihre Kinder suchen.



„Wir sind sehr stolz auf diese Bestätigung unseres kontinuierlichen Engagements für junge Menschen mit Diabetes“, sagt die Chefärztin des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. med. Sabine Keiser. „Diese Re-Zertifizierung ist für uns eine Anerkennung unserer beständigen Bemühungen, unsere Patientinnen und Patienten optimal und nach den aktuellen Leitlinien zu behandeln und ihnen ein bestmögliches Leben mit ihrer Erkrankung zu ermöglichen.“



Diabetes ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die auch Kinder und Jugendliche betreffen kann. Da die Erkrankung sehr komplex ist, benötigt jede junge Patientin und jeder junge Patient eine auf die individuelle Stoffwechsellage und begleitende Faktoren optimal zugeschnittene Behandlung. Unbehandelt kann Diabetes bei Kindern und Jugendlichen zu akuten Stoffwechselentgleisungen und langfristig zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. Eine frühzeitige Diagnose und eine umfassende medizinische Betreuung durch ein erfahrenes Team, bestehend aus Fachmediziner:innen für Kinder- und Jugendmedizin mit der Schwerpunktbezeichnung Diabetologie, qualifizierten Diabetesberater:innen, Wundexpert:innen oder Psycholog:innen, die speziell in der Betreuung junger Menschen geschult sind, sind deshalb überaus wichtig. Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Städtischen Kliniken betreut jährlich ca. 170 Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie im Rahmen einer zunehmenden Verbreitung von Übergewicht auch zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Typ-2-Diabetes.



Ein wichtiger Bestandteil der Behandlung ist die altersgerechte und wissenschaftlich fundierte Vermittlung von Wissen, beispielsweise zur richtigen Insulininjektion oder zur altersentsprechenden Ernährung. Im Diabeteszentrum des „Eli“ erfolgen diese Schulungen weiterhin nach den anspruchsvollen Richtlinien der DDG. „Familien und junge Patient:innen können sich darauf verlassen, dass die vermittelten Inhalte dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen, auf den jeweiligen Diabetestyp und das Alter zugeschnitten sind und die aktuell empfohlene Diabetestechnologie berücksichtigen“, so Oberärztin und Diabetologin Dr. med. Ursula Strier.



Für die Re-Zertifizierung musste das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin erneut die leitliniengerechte Betreuung junger Diabetespatientinnen durch den Nachweis anhaltend hoher Qualitätsstandards und entsprechender Behandlungszahlen gemäß den strengen Richtlinien der DDG nachweisen. Auch die fortlaufende enge Vernetzung mit anderen Fachärztinnen und Fachärzten ist ein bestätigtes Kriterium. „Gerade bei Diabetes im Kindes- und Jugendalter ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von großer Bedeutung“, erläutert Hamzah Awad, ebenfalls Oberarzt und Diabetologe am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. „Dies trägt weiterhin dazu bei, die Chancen für unsere jungen Patient:innen auf eine gesunde Entwicklung zu optimieren und mögliche Folgeerkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.“

(lifePR) (