Grüner Markt im Herzen von Karlstadt Wollen auch Sie Ihre Produkte auf unserem Grünen Markt anbieten?

Ein Wochenmarkt ist Ausdruck urbaner Lebensqualität und städtischer Vielfalt. Er bietet den Besuchern ein Einkaufserlebnis, das sie andernorts in dieser Art nicht finden und das viele als Stammkunden bindet. Unser „Grüner Markt“ liegt also voll im Trend – regional, authentisch, persönlich.Die Atmosphäre an den Ständen, die Begegnung mit anderen Menschen an der frischen Luft sind einzigartig und daher bei vielen Kunden sehr beliebt. Aber natürlich auch durch die Qualität und die Frische der Waren setzen positive Kaufanreize. Im Gegensatz zum Supermarkt oder Discounter gibt es hier noch den persönlichen Kontakt zum Verkäufer. Man kennt sich, kann nachvollziehen, wo die Produkte herkommen.Viele Stammkunden kommen jeden Donnerstag zwischen 9.00 und 14.00 Uhr auf den Grünen Markt.Wir freuen uns, dass wir so tolle regionale Anbieter auf unserem Grünen Markt haben: Spessarthof Familie Jeckel aus Aura im Sinngrund, Metzgerei Mohr aus Gänheim, Hartmut Hoh aus Kreuzwertheim-Unterwittbach, Obsthof Stenger aus Lohr-Halsbach, Feinkostparadies Anil Öztürk aus Hanau, Natur Pur - Der Hofladen aus Karbach, Ziegenprodukte der Familie Sauer aus Müdesheim, Olivenöle von Günther Kettenburg aus Waldbrunn,Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf jede weitere Bereicherung für unseren Grünen Markt. Sollten wir Ihr Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen. Senden Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten und welche Produkte Sie anbieten per E-Mail an: mail@karlstadt.info . Wir, von der Stadtmarketing Karlstadt GmbH, setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung!