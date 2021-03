Plätzchen im Freien, frischer Tee-Wind und drei neue Halle-Puzzle

Ab drei Lieblingsprodukten gibt es 10 Prozent Rabatt. Über „Click & Collect” kann jederzeit online bestellt und auf Wunsch der Einkauf direkt im Marktschlösschen abgeholt werden. Gern können über „Meet & Collect“ Termine vereinbart werden, um vor Ort in den Produkten zu stöbern. Anmeldungen sind per Tel. 0345-122 99 84 oder per E-Mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de möglich.“Ran an die Teile” heißt es ab sofort mit den drei neuen Halle-Puzzles in Kooperation mit Spieleverlag Ravensburger. Mit einmal 100, 500 und 1.000 Teilen können Puzzlefans sich Halles Marktplatz mit der Silhouette der Fünf Türme auf den heimischen Wohnzimmertisch zusammensetzen oder sich einen Zoobesuch mit den Comic-Rentieren Finni und Rudi puzzeln. Für echte Puzzle- und Laternenfans wird das Motiv “Hier unten leuchten wir” sein mit der “Längsten Lichterkette an der Saale” und den mehr als 4.000 liebevoll gestalteten Laternen von kleinen und großen Hallenserinnen und Hallenser.Die neuen Halle-Puzzles gibt es online unter www.hallesaale.shop sowie in den nächsten Tagen bei den beiden Thalia-Buchhandlungen (Marktplatz und Neustadt-Centrum), beim Spielwarengeschäft Tobs (Gr. Steinstraße) sowie in halleschen Edeka-Filialen.