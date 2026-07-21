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Stahl statt Carbon

Mit der "Hoizland-Classic" kommt Retro-Radsport ins niederbayerische Rottal

(lifePR) (Bad Griesbach i. Rottal, )
Wenn Rennräder mit schmalen Stahlrahmen im Holzland unterwegs sind, Rahmenschaltungen statt elektronischer Schaltungen zum Einsatz kommen und Wolltrikots zum Straßenbild gehören, dann ist in Sankt Salvator, einem Ortsteil von Bad Griesbach, eine kleine Zeitreise angesagt. Mit der ersten „Hoizland Classic“ feiert am Samstag, 8. August, ein außergewöhnliches Retro-Bike-Event Premiere. Der Sportverein Sankt Salvator verbindet dabei nostalgischen Radsport mit bayerischer Gastlichkeit und dem traditionsreichen Waldfest.

Wer an ein Radrennen denkt, hat meist Stoppuhren, Höchstgeschwindigkeiten und moderne Hightech-Räder vor Augen. Die „Hoizland Classic“ verfolgt bewusst einen anderen Gedanken. Gefahren wird ohne Zeitnehmung – im Mittelpunkt stehen das ursprüngliche Fahrgefühl, die Begeisterung für klassische Rennräder und das Gemeinschaftserlebnis. Zugelassen sind Rennräder bis Baujahr 1999. Ob Rahmenschaltung, Schlaufenpedale oder liebevoll restaurierter Stahlrahmen – willkommen ist alles, was den Charme vergangener Radsport-Jahrzehnte widerspiegelt.

Passende Kleidung ist ausdrücklich erwünscht und macht die besondere Atmosphäre perfekt.

Die Idee dazu entstand im Verein selbst. Radsport gehört seit den Anfängen fest zum Sportverein Sankt Salvator, viele Mitglieder haben die Entwicklung vom Stahlrahmen bis zum Carbonrad miterlebt. Alte Rennräder standen deshalb bei so manchem längst auf dem Dachboden oder im Keller. Ein Flohmarktfund, ein Schmid-Max-Video und erste Teilnahmen an bekannten Retro-Veranstaltungen – allen voran der legendären „L'Eroica“ in der Toskana – entfachten schließlich die Begeisterung neu. Schnell entstand der Wunsch, auch im Holzland ein Event auf die Beine zu stellen, das diese besondere Mischung aus Sport, Nostalgie und Geselligkeit aufgreift. Das Holzland liegt südwestlich von Passau, im niederbayerischen Hügelland zwischen Rott und Vils.

Zur Auswahl stehen am 8. August drei Strecken durch die reizvolle Landschaft. Die Genießer-Route führt über rund 35 Kilometer und eignet sich für Einsteiger und Genussradler. Sportlicher wird es auf der 70 Kilometer langen Klassik-Route. Wer die größte Herausforderung sucht, entscheidet sich für die rund 100 Kilometer lange Hoizland-Challenge. Alle Strecken sind mit Verpflegungsstationen ausgestattet und führen durch die abwechslungsreiche Landschaft der Region.

Start und Ziel befinden sich auf dem Waldfestplatz in St. Salvator. Bereits ab 9 Uhr gibt es ein Bike-Frühstück, bevor um 10 Uhr die Hoizland-Challenge startet. Es folgen um 10.30 Uhr die Klassik-Route und um 11 Uhr die Genießer-Route. Für alle Teilnehmer stehen Duschmöglichkeiten im Vereinsheim bereit, außerdem gibt es ein Goodie-Bag. Ab 14.30 Uhr öffnet die SportsBar, dazu werden Kaffee und Kuchen für Zuschauer, Begleitpersonen und die ersten Zieleinläufer angeboten. Ab 17 Uhr stimmt die Band „BlechNarrisch“ bei Biergartenbetrieb auf das Waldfest ein. Die Besucher schätzen es seit vielen Jahren für den lauschigen Sitzplatz am Waldrand, mit bester Sicht auf das ehemalige Prämonstratenser Kloster und das Hügelland rund um den Thermalkurort Bad Griesbach.

Für die „Hoizland-Classic“ kann man sich anmelden unter www.hoizland-classic.de. Dort gibt es weitere Infos dazu.

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Kurze Wege, großes Angebot:
Gesundheit und Erholung in Bad Griesbachs heißen Quellen

Sanfte Hügel, sattgrüne Wälder, idyllische Dörfer und das ruhig geschwungene Flussbett der Rott – im niederbayerischen Rottal scheint der Alltag ganz weit weg. In Bad Griesbach im Rottaler Bäderdreieck ticken die Uhren langsamer, die Luft ist klar und die Erholung beginnt praktisch schon beim Ankommen. Neben der reizvollen Landschaft sind es vor allem die drei Thermalmineralquellen, die den Luftkurort zu einer der beliebtesten Gesundheitsdestinationen Bayerns machen.

Bis zu 60 Grad warm sprudelt das Bad Griesbacher Thermalwasser aus der Tiefe des Rottals an die Oberfläche. Reich an natürlichen Wirkstoffen und mit einem der höchsten Fluoridgehalte Europas bringt es neue Energie, lockert die Muskeln und tut dem gesamten Bewegungsapparat gut. Hier wird Wohlbefinden spürbar – vom ersten Eintauchen an.

In der Wohlfühl-Therme warten 16 Innen- und Außenbecken mit Luftsprudeln, Wasserfällen und Strömungskanal, dazu Dampfsaunen, Schwimmerbecken und vielfältige Ruhebereiche. Hamam, Salzgrotte und „Sauna pur“ ergänzen das Angebot. Besonders bequem: Viele Hotels sind über beheizte Bademantelgänge direkt mit der Therme verbunden oder verfügen über eigene Thermenlandschaften.

Auch abseits des warmen Wassers hat Bad Griesbach viel zu bieten. Golfen im größten Golf Resort Europas, Radeln, Wandern, Reiten, Tennis oder ein Besuch im Hochseilgarten – hier kommt jeder in Bewegung. Ein rund 250 Kilometer langes Netz aus Rad- und Wanderwegen führt durch Felder, Obstwiesen, Wälder und charmante Ortschaften und macht Lust, die Region aktiv zu entdecken.

Ob Aktiv- oder Erholungsurlaub, luxuriöses Wellnesshotel, gemütlicher Campingplatz oder private Unterkunft, deftige Brotzeit oder feines Gourmetmenü: In Bad Griesbach stellt sich jeder seinen Urlaub ganz nach den eigenen Wünschen zusammen. Und nimmt am Ende vor allem eines mit nach Hause – neue Kraft und echte Erholung.

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