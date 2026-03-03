Die Bad Griesbacher Kur- und Gästekarte wird noch attraktiver
Begrüßungssekt, Shopping-Abende und viele Extras
Ob kleine Geschenke, exklusive Shopping-Aktionen oder besondere Serviceleistungen – die Bad Griesbacher Unternehmen zeigen sich kreativ, wenn es darum geht, Inhabern der Kur- und Gästekarte besondere Erlebnisse zu bieten.
Schon bisher umfasst die Karte zahlreiche inklusive Leistungen: kostenloses Informations- und Kartenmaterial, geführte Wanderungen, Nordic-Walking- und E-Bike-Touren, Arztvorträge, Kur- und Standkonzerte, freien Eintritt ins städtische Freibad sowie Ermäßigungen für die Wohlfühl-Therme Bad Griesbach. Auch Golf-Schnupperkurse und viele weitere Vergünstigungen bei Einrichtungen und Unternehmen in der Region sind bereits enthalten. Dieses bewährte Angebot wird nun gezielt ergänzt und weiter ausgebaut – mit zusätzlichen Vorteilen aus Handel, Gastronomie, Freizeit und Wellness in und um Bad Griesbach.
Die Resonanz aus der lokalen Wirtschaft ist groß. Neben den städtischen Leistungen beteiligen sich aktuell rund 40 Partnerbetriebe – Tendenz steigend. Gäste profitieren unter anderem von kostenlosen Cocktails oder einem Begrüßungssekt, kleinen Geschenken, 2-für-1-Aktionen, Rabatten von bis zu 20 Prozent sowie vergünstigten Eintrittspreisen für Museen, Tierparks, Freizeiteinrichtungen oder die PassauRegio Card.
Wie kreativ die Angebote sein können, zeigt sich im Detail: Im „Modegarten“ von Kathrin Hoppe dürfen sich Kundinnen und Kunden beim Kauf einer neuen Jacke einen passenden Schal kostenlos aussuchen. Außerdem wird die Boutique auf Wunsch exklusiv für ein privates Moonlight-Shopping in kleiner Runde geöffnet. Wer den Golfsport noch nicht für sich entdeckt hat, kann bei einem Schnupperkurs erste Erfahrungen sammeln – die Ausrüstung wird gestellt. In der Alten Hausbrennerei Penninger wartet für Karteninhaber sogar ein Cocktail aufs Haus.
Erkennbar sind alle Partnerbetriebe an einem blauen Aufkleber. Die Kur- und Gästekarte erhalten Urlauber direkt bei ihrer Ankunft von ihren Vermietern und können sie während des gesamten Aufenthalts nutzen.
Weitere Informationen: Gäste- und Kurservice Bad Griesbach, Kurallee 8, 94086 Bad Griesbach i. Rottal. Tel. 08532/792-40 oder im Internet unter www.badgriesbach.de.