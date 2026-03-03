Kontakt
Die Bad Griesbacher Kur- und Gästekarte wird noch attraktiver

Begrüßungssekt, Shopping-Abende und viele Extras

Mehr Service, mehr Vorteile, mehr Gründe zum Wiederkommen: Die Kur- und Gästekarte der niederbayerischen Kurstadt wird deutlich aufgewertet. Urlauber dürfen sich künftig auf noch mehr Vergünstigungen, Aktionen und kleine Extras freuen – mittlerweile bei fast 40 Partnerbetrieben aus Stadt und Region. Das erweiterte Angebot sorgt für spürbaren Mehrwert während des gesamten Aufenthalts und macht Bad Griesbach noch attraktiver für seine Gäste.

Ob kleine Geschenke, exklusive Shopping-Aktionen oder besondere Serviceleistungen – die Bad Griesbacher Unternehmen zeigen sich kreativ, wenn es darum geht, Inhabern der Kur- und Gästekarte besondere Erlebnisse zu bieten.

Schon bisher umfasst die Karte zahlreiche inklusive Leistungen: kostenloses Informations- und Kartenmaterial, geführte Wanderungen, Nordic-Walking- und E-Bike-Touren, Arztvorträge, Kur- und Standkonzerte, freien Eintritt ins städtische Freibad sowie Ermäßigungen für die Wohlfühl-Therme Bad Griesbach. Auch Golf-Schnupperkurse und viele weitere Vergünstigungen bei Einrichtungen und Unternehmen in der Region sind bereits enthalten. Dieses bewährte Angebot wird nun gezielt ergänzt und weiter ausgebaut – mit zusätzlichen Vorteilen aus Handel, Gastronomie, Freizeit und Wellness in und um Bad Griesbach.

Die Resonanz aus der lokalen Wirtschaft ist groß. Neben den städtischen Leistungen beteiligen sich aktuell rund 40 Partnerbetriebe – Tendenz steigend. Gäste profitieren unter anderem von kostenlosen Cocktails oder einem Begrüßungssekt, kleinen Geschenken, 2-für-1-Aktionen, Rabatten von bis zu 20 Prozent sowie vergünstigten Eintrittspreisen für Museen, Tierparks, Freizeiteinrichtungen oder die PassauRegio Card.

Wie kreativ die Angebote sein können, zeigt sich im Detail: Im „Modegarten“ von Kathrin Hoppe dürfen sich Kundinnen und Kunden beim Kauf einer neuen Jacke einen passenden Schal kostenlos aussuchen. Außerdem wird die Boutique auf Wunsch exklusiv für ein privates Moonlight-Shopping in kleiner Runde geöffnet. Wer den Golfsport noch nicht für sich entdeckt hat, kann bei einem Schnupperkurs erste Erfahrungen sammeln – die Ausrüstung wird gestellt. In der Alten Hausbrennerei Penninger wartet für Karteninhaber sogar ein Cocktail aufs Haus.

Erkennbar sind alle Partnerbetriebe an einem blauen Aufkleber. Die Kur- und Gästekarte erhalten Urlauber direkt bei ihrer Ankunft von ihren Vermietern und können sie während des gesamten Aufenthalts nutzen.

Weitere Informationen: Gäste- und Kurservice Bad Griesbach, Kurallee 8, 94086 Bad Griesbach i. Rottal. Tel. 08532/792-40 oder im Internet unter www.badgriesbach.de.

 

Gäste- und Kurservice Bad Griesbach - Stadt Bad Griesbach i. Rottal

Kurze Wege, großes Angebot:
Gesundheit und Erholung in Bad Griesbachs heißen Quellen

Sanfte Hügel, sattgrüne Wälder, idyllische Dörfer und das ruhig geschwungene Flussbett der Rott – im niederbayerischen Rottal scheint der Alltag ganz weit weg. In Bad Griesbach im Rottaler Bäderdreieck ticken die Uhren langsamer, die Luft ist klar und die Erholung beginnt praktisch schon beim Ankommen. Neben der reizvollen Landschaft sind es vor allem die drei Thermalmineralquellen, die den Luftkurort zu einer der beliebtesten Gesundheitsdestinationen Bayerns machen.

Bis zu 60 Grad warm sprudelt das Bad Griesbacher Thermalwasser aus der Tiefe des Rottals an die Oberfläche. Reich an natürlichen Wirkstoffen und mit einem der höchsten Fluoridgehalte Europas bringt es neue Energie, lockert die Muskeln und tut dem gesamten Bewegungsapparat gut. Hier wird Wohlbefinden spürbar – vom ersten Eintauchen an.

In der Wohlfühl-Therme warten 16 Innen- und Außenbecken mit Luftsprudeln, Wasserfällen und Strömungskanal, dazu Dampfsaunen, Schwimmerbecken und vielfältige Ruhebereiche. Hamam, Salzgrotte und „Sauna pur“ ergänzen das Angebot. Besonders bequem: Viele Hotels sind über beheizte Bademantelgänge direkt mit der Therme verbunden oder verfügen über eigene Thermenlandschaften.

Auch abseits des warmen Wassers hat Bad Griesbach viel zu bieten. Golfen im größten Golf Resort Europas, Radeln, Wandern, Reiten, Tennis oder ein Besuch im Hochseilgarten – hier kommt jeder in Bewegung. Ein rund 250 Kilometer langes Netz aus Rad- und Wanderwegen führt durch Felder, Obstwiesen, Wälder und charmante Ortschaften und macht Lust, die Region aktiv zu entdecken.

Ob Aktiv- oder Erholungsurlaub, luxuriöses Wellnesshotel, gemütlicher Campingplatz oder private Unterkunft, deftige Brotzeit oder feines Gourmetmenü: In Bad Griesbach stellt sich jeder seinen Urlaub ganz nach den eigenen Wünschen zusammen. Und nimmt am Ende vor allem eines mit nach Hause – neue Kraft und echte Erholung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
