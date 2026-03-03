Die Bad Griesbacher Kur- und Gästekarte wird noch attraktiver

Gäste- und Kurservice Bad Griesbach - Stadt Bad Griesbach i. Rottal

Kurze Wege, großes Angebot:

Gesundheit und Erholung in Bad Griesbachs heißen Quellen



Sanfte Hügel, sattgrüne Wälder, idyllische Dörfer und das ruhig geschwungene Flussbett der Rott – im niederbayerischen Rottal scheint der Alltag ganz weit weg. In Bad Griesbach im Rottaler Bäderdreieck ticken die Uhren langsamer, die Luft ist klar und die Erholung beginnt praktisch schon beim Ankommen. Neben der reizvollen Landschaft sind es vor allem die drei Thermalmineralquellen, die den Luftkurort zu einer der beliebtesten Gesundheitsdestinationen Bayerns machen.



Bis zu 60 Grad warm sprudelt das Bad Griesbacher Thermalwasser aus der Tiefe des Rottals an die Oberfläche. Reich an natürlichen Wirkstoffen und mit einem der höchsten Fluoridgehalte Europas bringt es neue Energie, lockert die Muskeln und tut dem gesamten Bewegungsapparat gut. Hier wird Wohlbefinden spürbar – vom ersten Eintauchen an.



In der Wohlfühl-Therme warten 16 Innen- und Außenbecken mit Luftsprudeln, Wasserfällen und Strömungskanal, dazu Dampfsaunen, Schwimmerbecken und vielfältige Ruhebereiche. Hamam, Salzgrotte und „Sauna pur“ ergänzen das Angebot. Besonders bequem: Viele Hotels sind über beheizte Bademantelgänge direkt mit der Therme verbunden oder verfügen über eigene Thermenlandschaften.



Auch abseits des warmen Wassers hat Bad Griesbach viel zu bieten. Golfen im größten Golf Resort Europas, Radeln, Wandern, Reiten, Tennis oder ein Besuch im Hochseilgarten – hier kommt jeder in Bewegung. Ein rund 250 Kilometer langes Netz aus Rad- und Wanderwegen führt durch Felder, Obstwiesen, Wälder und charmante Ortschaften und macht Lust, die Region aktiv zu entdecken.



Ob Aktiv- oder Erholungsurlaub, luxuriöses Wellnesshotel, gemütlicher Campingplatz oder private Unterkunft, deftige Brotzeit oder feines Gourmetmenü: In Bad Griesbach stellt sich jeder seinen Urlaub ganz nach den eigenen Wünschen zusammen. Und nimmt am Ende vor allem eines mit nach Hause – neue Kraft und echte Erholung.

