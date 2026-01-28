Kontakt
SRH Fernhochschule – The Mobile University
Ansprechpartner:in Herr Nils Fabisch +49 7371 9315201
SRH Fernhochschule wieder als eine der beliebtesten Fernhochschulen Deutschlands ausgezeichnet

Bewertungen der Studierenden noch besser als im Vorjahr

Drei Studienmodelle, innovative Lernformate, hohe Qualität und persönliche Begleitung werden von den Studierenden geschätzt: Die SRH Fernhochschule erhält im Ranking für 2026 des Portals „FernstudiumCheck“ eine noch bessere Sternebewertung als im Vorjahr.

Die SRH Fernhochschule – The Mobile University wurde beim „FernstudiumCheck Award 2026“ als „Top Fernhochschule“ ausgezeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich die SRH Fernhochschule bei der Sternebewertung weiter steigern. Bei 627 Bewertungen gab es 4,54 Sterne (Vorjahr: 4,48) und Rang drei im Ranking der beliebtesten Fernhochschulen.

Damit gehört sie seit 2018 jedes Jahr zu den drei beliebtesten Fernhochschulen in Deutschland. Ein Erfolg, den die Institution ihren Studierenden verdankt, welche sowohl Hochschule als auch deren innovatives Studienmodell mit einer Rate von 99 Prozent weiterempfehlen. Sie loben vor allem die Flexibilität des Studiums, die hochwertigen Inhalte und die persönliche und herzliche Betreuung, die bis über das Ende des Studiums hinaus währt.

„Wir sind seit 2017 auf den vorderen Plätzen. Darauf sind wir sehr stolz, denn das bedeutet, dass wir von unseren Studierenden seit neun Jahren als Qualitätsführer wahrgenommen werden. Gemeinsam im Team arbeiten wir kontinuierlich daran, immer besser zu werden. Dass sich dies auch mit solch hervorragenden Zahlen belegen lässt, ist eine tolle Auszeichnung für alle Kolleginnen und Kollegen“, sagt Rektor Prof. Dr. Stefan Ingerfurth.

Jedes Jahr listet das unabhängige Fernstudien-Vergleichsportal „FernstudiumCheck.de“ die beliebtesten Fernhochschulen Deutschlands. Grundlage des Rankings sind mehr als 13.000 Bewertungen. Studierende können in verschiedenen Kategorien – von Studieninhalten über Service bis hin zum Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu fünf Sterne vergeben.

SRH Fernhochschule auch 2026 wieder „Exzellenter Anbieter“

Parallel zum Ranking von „FernstudiumCheck.de“ vergibt das Portal „FernstudiumDirekt“ ebenfalls Awards. Die SRH Fernhochschule freut sich dieser Tage auch über die Auszeichnung „Exzellenter Anbieter“, die sie von der Fernstudienvergleichsplattform erhalten hat. Auch bei dieser Auszeichnung hat sich die SRH Fernhochschule nochmals gesteigert.

Aus 190 Bewertungen ergab sich ein Durchschnitt von 4,7 Sternen (Vorjahr: 4,6 Sterne). „Diese Rückmeldungen zeigen, dass wir mit unserem konsequenten Fokus auf Qualität und individuelle Betreuung weiterhin auf dem richtigen Weg sind“, ergänzt Christian Gerard, Geschäftsführer der SRH Fernhochschule abschließend.

SRH Fernhochschule – The Mobile University

Seit über 25 Jahren setzt sich die unbefristet staatlich anerkannte SRH Fernhochschule – The Mobile University dafür ein, dass Studierende ihren Traum vom Hochschulabschluss in jeder Lebenssituation verwirklichen. Fast 200 Mitarbeitende begleiten und unterstützen rund 12.000 Menschen auf ihrem Bildungsweg. 74 staatlich anerkannte Bachelor- und Master-Studiengänge sowie über 170 Hochschulzertifikate im Online-Studium geben schon heute die Antwort auf das, was morgen gefragt ist.

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit
Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von fast 1,5 Mrd. Euro (2024).
Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

