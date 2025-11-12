Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042212

SRH Fernhochschule – The Mobile University Kirchstraße 26 88499 Riedlingen, Deutschland https://www.mobile-university.de/
Ansprechpartner:in Herr Nils Fabisch +49 7371 9315201
Logo der Firma SRH Fernhochschule – The Mobile University

Im Podcast der SRH Fernhochschule: Merle Frohms über ihren Alltag in Madrid

Das Studium ist immer dabei

(lifePR) (Riedlingen, )
„Ich wollte raus aus der Komfortzone“: Im Podcast der SRH Fernhochschule spricht die ehemalige Nationaltorhüterin Merle Frohms unter anderem über ihren Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Real Madrid und ihr Leben in der spanischen Hauptstadt.

„Es waren der Verein, das Land, die Sprache, die sportlichen Ziele und Ambitionen – das Gesamtpaket hat sich einfach gut angefühlt.“ Nach den ersten Monaten blickt Merle Frohms glücklich auf ihren Wechsel von Deutschland nach Spanien. Ihre Hoffnungen haben sich in allen Punkten bestätigt. Zwischen Champions League und Masterstudium, lernt die 30-Jährige zusätzlich fleißig Spanisch. „Alle Menschen hier sind sehr herzlich. Ich wurde super aufgenommen“, berichtet sie.

Mit dem Wechsel zu Real Madrid Femenino erfüllte sich für Merle ein lang gehegter Traum. Auf dem Platz lief es zunächst sehr gut. Sie bekam die nötige Zeit zur Eingewöhnung, stand in der Liga direkt am ersten Spieltag im Tor. In sieben Partien kam sie seit Saisonbeginn zum Einsatz. Im Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain zog sie sich dann jedoch eine schwere Verletzung zu und fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses bis auf Weiteres aus.

Spanischer Alltag: zwischen Training, Sprachkurs und Fernstudium
Im Podcast „Coffee and Credits“, der vor ihrer Verletzung aufgezeichnet wurde, spricht die in Celle geborene Frohms unter anderem über ihren Alltag in der spanischen Hauptstadt. „Tatsächlich gibt’s so einen typischen Alltag nicht“, erzählt sie. Neben dem Training steht dreimal pro Woche der Spanischkurs auf dem Programm. Dem Fernstudium widmet sie sich dann, wenn es gerade passt – manchmal auch um drei Uhr nachts im Mannschaftsbus. Nach enttäuschenden Spielen oder vielleicht jetzt während ihrer sportlichen Zwangspause findet sie im Studium Ruhe: „Nach unserem ersten Saisonspiel saß ich tatsächlich drei Stunden im Bus und habe an meiner Hausarbeit geschrieben, weil ich irgendwie einfach gedanklich von diesem Spiel wegkommen musste und irgendwas brauchte, um mich abzulenken.“

Und wie ist er nun, der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland? „Die erfinden hier das Rad natürlich nicht neu“, sagt Frohms schmunzelnd. Klar, das Wetter lädt dazu ein, mehr im Freien zu verbringen. Rein sportlich bietet das Trainingsgelände von Real Madrid viele Möglichkeiten und hervorragende Bedingungen. Im Alltag bedeutet dies, dass Merle viel Zeit auf dem Klubgelände verbringt. Ein gemeinsames Frühstück und Mittagessen gehören zum Beispiel ebenfalls dazu. „Und wenn ich länger auf dem Platz bleiben möchte, um Zusatzeinheiten zu machen, stehen uns unzählige Trainer zur Verfügung.“  

Der Master-Abschluss: Vorbereitet sein, wenn die sportliche Karriere endet
Dass die sportliche Karriere keine vergleichbare Dauer wie ein klassisches Arbeitsleben hat, ist bekannt. Daher bringt sie den Stellenwert ihres Masterstudiums klar auf den Punkt: „Ich brauche einfach die Sicherheit, Möglichkeiten zu haben, vorbereitet zu sein und nicht völlig naiv zu denken, okay, irgendwer wird sich nach meiner Karriere schon melden und mir was Cooles anbieten.“ Eine Perspektive, die sie auch anderen Leistungssportler:innen empfiehlt: „Natürlich muss man dafür auch eine gewisse Eigeninitiative und eine Motivation mitbringen. Aber wenn man das einmal drin hat, dann ist es einfach ein absoluter Mehrwert.“

Noch mehr persönliche Einblicke von Merle Frohms, zum Beispiel wie sie auf die Zeit beim VfL Wolfsburg zurückblickt, finden sich im Podcast „Coffee and Credits“ der SRH Fernhochschule. Die Folge ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

SRH Fernhochschule – The Mobile University

Seit über 25 Jahren setzt sich die unbefristet staatlich anerkannte SRH Fernhochschule – The Mobile University dafür ein, dass Studierende ihren Traum vom Hochschulabschluss in jeder Lebenssituation verwirklichen. Fast 200 Mitarbeitende begleiten und unterstützen rund 12.000 Menschen auf ihrem Bildungsweg. 74 staatlich anerkannte Bachelor- und Master-Studiengänge sowie über 170 Hochschulzertifikate im Online-Studium geben schon heute die Antwort auf das, was morgen gefragt ist.

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit
Als gemeinnützige Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit über 17.000 Mitarbeitenden und 1,25 Mio. Kund:innen an rund 80 Standorten erwirtschaftet die SRH einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro (2023).

Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.