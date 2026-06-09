Termine Juli 2026 I Sprengel Museum Hannover
1 VERANSTALTUNGEN JULI 2026
2 AUSSTELLUNGEN
Sonderausstellungen im Juli
Sammlung im Juli
1 VERANSTALTUNGEN JULI 2026
MI, 1. JULI, 10.15 UHR
KUNST AM TAGE
KONSTELLATIONEN
WIE KUNSTWERKE MITEINANDER INS GESPRÄCH KOMMEN
mit Gabriele Sand
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DO, 2. JULI, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
CHRISTIAN SCHAD,
LOTTE (DIE BERLINERIN), 1927/28
mit Friederike Otto
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
FR, 3. JULI, 14.30 BIS 15.30 UND 16.00 BIS 17.00 UHR
SPRENGEL KNIRPSE
FÜR KINDER VON 3 BIS 5 JAHREN MIT BEGLEITUNG
Anmeldung: biver.smh@hannover-stadt.de
Kosten: 3 Euro pro Anmeldung ohne Eintritt
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
FR, 3. JULI, 15.00 UHR
DEIN PERSÖNLICHES NOTFALLKONZERT
WOHIN MIT DEN SORGEN?
Die kleinen und größeren Notfälle behandelt das Orchester im Treppenhaus mit einer individuellen
Klassik-Infusion.
Eintritt frei
SO, 5. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
DIE WELT DER KOPFFÜSSLER
BILDSPRACHE UND INSZENIERUNG BEI HORST ANTES
mit Friederike Otto
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
MO, 6. JULI BIS FREITAG, 10. JULI, 9.00 BIS 15.00 UHR
SPRENGEL FERIEN
KUNSTSOMMER
FÜR JUNGE MENSCHEN AB 15 JAHREN
Anmeldung: kunstsommer-hannover.de
DI, 7. JULI, 18.30 UHR
FÜHRUNG
ZWISCHEN NIRGENDWO UND MERZBAU
KUNST, RAUM UND WAHRNEHMUNG
mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
MI, 8. JULI, 16.00 UHR
KUNST AM TAGE
KONSTELLATIONEN
WIE KUNSTWERKE MITEINANDER INS GESPRÄCH KOMMEN
mit Gabriele Sand
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DO, 9. JULI, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
NIKI DE SAINT PHALLE
PINK NUDE WITH DRAGON, 1958
20 Minuten Werkbetrachtung mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
FR, 10. JULI, 15.00 UHR
FÜHRUNG
LANDSCHAFT
ZWISCHEN NATUR, PROJEKTION UND ERINNERUNG
mit Friederike Otto
Museumseintritt: frei, zzgl. Führung 3 Euro
SO, 12. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
KUNST UND NATIONALSOZIALISMUS
mit Jörg Worat
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DI, 14. JULI BIS DONNERSTAG, 16. JULI, 9.00 BIS 13.00 UHR
SPRENGEL FERIEN
LESEKUNSTKOMBI
FÜR KINDER VON 9 BIS 12 JAHREN
Anmeldung: die-feriencard-hannover.de
DI, 14. JULI, 18.30 UHR
KURATORINNENFÜHRUNG
MEIN LIEBER SCHWAN!
DIE SAMMLUNG
mit Inka Schube, Kuratorin
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
MI, 15. JULI, 10.15 UHR
KUNST AM TAGE
EIN BAND ALS BÜHNE
FARZANE VAZIRITABARS INTERVENTIONEN ENTLANG
DES ROTEN FADENS
mit Gundi Doppelhammer
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DO, 16. JULI, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
CARL BUCHHEISTER, OPUS 25 A (SOMMER
BILD), 1925/1950
20 Minuten Werkbetrachtung mit Jörg Worat
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
FR, 17. JULI, 15.00 UHR
FÜHRUNG
WAS IST KUNST?
ÜBERRASCHENDE BEGEGNUNGEN IN DER SAMMLUNG
mit Carmen Putschky
Museumseintritt: frei, zzgl. Führung 3 Euro
SO, 19. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
FARZANE VAZIRITABAR
COLORFUL THREADS
ZWISCHEN STADTRAUM, INTERVENTION UND TEILHABE
mit Gundi Doppelhammer
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DI, 21. JULI, 18.30 UHR
FÜHRUNG
DIE MACHT DER NANAS
ÜBER KÖRPER, FREIHEIT UND WIDERSTAND BEI NIKI DE SAINT PHALLE
mit Friederike Otto
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
MI, 22. JULI, 16.00 UHR
KUNST AM TAGE
EIN BAND ALS BÜHNE
FARZANE VAZIRITABARS INTERVENTIONEN ENTLANG
DES ROTEN FADENS
mit Gundi Doppelhammer
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DO, 23. JULI, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
AUGUST MACKE, GROSSES HELLES
SCHAUFENSTER, 1912
20 Minuten Werkbetrachtung mit Friederike Otto
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
FR, 24. JULI, 15.00 UHR
FÜHRUNG
PAUL MPAGI SEPUYA
IM BLICK DES BEGEHRENS
mit Gundi Doppelhammer
Museumseintritt: frei, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
SO, 26. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
MEIN LIEBER SCHWAN!
NEUE PERSPEKTIVEN AUF DIE SAMMLUNG
DES SPRENGEL MUSEUM HANNOVER
mit Jörg Worat
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DI, 28. JULI, 18.30 UHR
KURATORENFÜHRUNG
PAUL MPAGI SEPUYA
IM BLICK DES BEGEHRENS
mit Stefan Gronert, Kurator
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
MI, 29. JULI, 10.15 UHR
KUNST AM TAGE
EIN BAND ALS BÜHNE
FARZANE VAZIRITABARS INTERVENTIONEN ENTLANG DES ROTEN FADENS
mit Gundi Doppelhammer
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
DO, 30. JULI, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
PETER HERRMANN, SONNTAGNACHMITTAG, 2003
20 Minuten Werkbetrachtung mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
FR, 31. JULI, 15.00 UHR
OFFENE WERKSTATT
Einfach kommen und mitmachen. Ohne Anmeldung.
Kostenlos. Für Alle.
FR, 31. JULI, 15.00 UHR
FÜHRUNG
GESICHTER UND ZEICHEN
ZUM WANDEL DES PORTRÄTS IN DER MODERNE
mit Gabriele Sand
Museumseintritt: frei, Führung 3 Euro
Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de
FR, 31. JULI, 19.00 UHR
ERÖFFNUNG
ZWISCHEN WIRKLICHKEIT UND TRAUM
OTTO GLEICHMANN UND DER EXPRESSIONISMUS IN HANNOVER
Es sprechen Reinhard Spieler, Direktor, Karin Orchard, Kuratorin und Nora Niefanger, wiss.
Volontariat
Eintritt frei
Sonderausstellung
HORST ANTES
EINE SAMMLUNG
11.4. BIS 5.7.26
Mit „Horst Antes. Eine Sammlung“ widmet das Sprengel Museum Hannover einem der bedeutendsten Vertreter der neuen Figuration in Deutschland eine umfassende Schau. Horst Antes, geboren 1936 in Heppenheim, zählt seit den 1960er-Jahren zu den prägenden Künstlerpersönlichkeiten der deutschen Nachkriegskunst. Seine ikonischen „Kopffüßler“ und späteren Haus-Archetypen machten ihn international bekannt.
Rund 80 Gemälde von den frühen 1960er-Jahren bis in die Gegenwart geben einen konzentrierten Einblick in das vielschichtige Œuvre von Antes. Die Präsentation hat Kurator Reinhard Spieler in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler entwickelt und als Gesamtinszenierung angelegt. Sie greift die Anmutung eines Ateliers auf und eröffnet neue Perspektiven auf die formale Strenge und die konzentrierte Bildwirkung seiner reduzierten, oft frontal gesetzten Figuren, deren Bildsprache in radikal reduzierter Form Fragen nach Identität, Körper und Raum verhandelt.
Kuratiert von Reinhard Spieler
Sonderausstellung
SPRENGEL@FEINKUNST
MAJA ZIPF
EMOTIONAL SUPPORT OBJECTS
18.4. BIS 5.7.26
Ihren künstlerischen Ausdruck findet die Künstlerin Maja Zipf (*1998) in Keramik, Stahl, Holz, Fotografie und in Ölmalerei. Im Mittelpunkt ihres Schaffens steht die große Frage des Verhältnisses vom Menschen zu seiner Umwelt. Auch wenn Klimakrise, Selbstoptimierungszwang und Kapitalismus wenig Grund zur Hoffnung bieten, soll ihr Werk dazu anregen ebenjene nicht zu verlieren.
Im Rahmen des Kooperationsformats Sprengel@feinkunst zeigen das Sprengel Museum Hannover und feinkunst e.V. Arbeiten von Maja Zipf in einer Einzelausstellung in den Räumen von feinkunst.
Kuratiert von Nora Niefanger
KALOKI NYAMAI
INSTALLATION IM CALDER-SAAL
11.4. BIS 20.9.26
Der kenianische Künstler Kaloki Nyamai (*1985 in Kitui, Kenia) präsentiert im Calder-Saal des Sprengel Museum Hannover drei monumentale Gemälde-Collagen von sechs Metern Höhe. Die Werke zeigen exemplarisch Nyamais künstlerisches Schaffen: Sie setzen sich mit kollektiver Erinnerung, kultureller Identität und Macht auseinander und erzählen historische Narrative afrikanischer Geschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive.
Nyamais Arbeiten zeichnen sich durch komplexe Strukturen und intensive Farbgestaltungen aus.Genähte Elemente und vielschichtige Materialien verbinden historische und kulturelle Erzählungen zu monumentalen „Bildern“.
Nyamai gilt als eine der markantesten Stimmen der zeitgenössischen afrikanischen Kunst.
International bekannt wurde er durch seine große Malerei-Installation „The True Size of Africa“, die 2022 im kenianischen Pavillon auf der Venedig-Biennale präsentiert wurde. 2026 ist Kaloki Nyamai erneut Teil der Venedig-Biennale. Seine Arbeiten rücken historische Narrative und marginalisierte Perspektiven in den Vordergrund, seine künstlerische Praxis verbindet die mündlichen Erzähltraditionen seiner Heimat mit einer modernen, experimentellen Bildsprache.
Sonderausstellung
KUNSTPREIS HANNES MALTE MAHLER - IT IS ART ®
FARZANE VAZIRITABAR
13.6. BIS 27.9.26
Der international ausgeschriebene „Kunstpreis Hannes Malte Mahler – it is art®“ wird alle vier Jahre vom gemeinnützigen Verein feinkunst e.V. in Kooperation mit dem Sprengel Museum Hannover vergeben. Der 2020 ins Leben gerufene Preis erinnert an den 2016 tragisch verstorbenen Hannoveraner Künstler Hannes Malte Mahler (1968–2016), Meisterschüler von Marina Abramović.
Mit einem Preisgeld von 15.000 Euro sowie einem Projekt- und Produktionsbudget von bis zu 105.000 Euro zählt er zu den höchstdotierten Kunstpreisen Deutschlands. Die Förderung richtet sich an junge wie etablierte Künstler*innen und beinhaltet die Einladung, ein Projekt im Stadtraum Hannovers sowie in den Räumen des feinkunst e.V. und des Sprengel Museum Hannover zu realisieren.
Preisträgerin des „Kunstpreis Hannes Malte Mahler 2024– it is art®“ ist die 1987 im iranischen Yazd geborene Künstlerin Farzane Vaziritabar. Mit ihrem Konzept nimmt Vaziritabar den bekannten
„Roten Faden“ Hannovers auf – den Rundgang zu städtischen Sehenswürdigkeiten – und interpretiert ihn durch eine Vielzahl künstlerischer, medialer und performativer Interventionen neu. Ihre geplanten Aktivitäten an insgesamt 38 Locations reichen von Soundarbeiten und Performances über Installationen, Skulpturen und Videoarbeiten bis hin zu interaktiven Elementen. Damit öffnet sie ein breites Feld aktueller künstlerischer Ausdrucksformen und setzt sich zugleich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander, insbesondere mit Fragen fluider Identitäten. Der spielerische, humorvolle Zugang, der ihr Werk prägt, zeigt eine produktive Nähe zu Hannes Malte Mahlers künstlerischem Selbstverständnis – ohne ihn zu imitieren.
Sonderausstellung
PAUL MPAGI SEPUYA
IM BLICK DES BEGEHRENS
1.7. BIS 4.10.26
Paul Mpagi Sepuya (*1982, San Bernardino, Kalifornien) gehört zu den wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen Fotografie in den USA. Die Ausstellung im Sprengel Museum Hannover ist die erste größere Einzelausstellung des Künstlers in einem deutschen Museum. Sie offenbart wie der Künstler in seinen poetisch anmutenden Arbeiten das klassische Porträt dekonstruiert, wie er die Kamera als Werkzeug nutzt und dabei zugleich Räume der Nähe, Fragmentierung und Reflexion erschafft. Durch den gezielten Einsatz von Spiegeln, Stoffen und Studioelementen hinterfragt Sepuya die Mechanismen des Sehens – wer blickt, wer wird betrachtet, und wie entsteht fotografische Intimität?
Sepuyas Praxis ist geprägt von queeren Perspektiven, einem bewussten Spiel mit Sichtbarkeit und einer tiefen Auseinandersetzung mit dem fotografischen Akt selbst. Seine Bilder sind keine bloßen Abbilder, sondern performative Prozesse – offen, sensibel und immer mit einem Blick auf die Machtstrukturen des Mediums.
Die zwischen dem Sprengel Museum Hannover und dem Fotomuseum Winterthur (28.2.-14.6.26) erarbeitete Ausstellung setzt das künstlerische, mediale und politische Bestreben von Paul Sepuya in Hinblick auf Blackness, Body und Räume ins Zentrum, wenn er sein Anliegen damit beschreibt, „über die Strukturen von Fotografie, Porträtkunst und queerer Sozialität auf neue Weise nachzudenken“ und „die fundamentale Position von Schwarzsein als Material anzuerkennen – oder Schwarzsein und Dunkelheit als einen Ort, von dem und in den man blickt“ (Paul Sepuya).
Sonderausstellung
ZWISCHEN WIRKLICHKEIT UND TRAUM
OTTO GLEICHMANN UND DER EXPRESSIONISMUS IN HANNOVER
1.8. BIS 1.11.26
Otto Gleichmann (Mainz 1887–1963 Hannover) zog es nach dem Ersten Weltkrieg nach Hannover, wo er bis zu seinem Tode lebte. Er zählt zur jüngeren Riege des deutschen Expressionismus und war Mitglied der Hannoverschen Sezession. Trotz vielseitiger Erfolge während der 1910er und -20er Jahre ist er heute nahezu vergessen. Es gilt daher, einen bedeutenden Maler und Zeichner, der über das lokale Hannover weit ausstrahlte, wieder zu entdecken.
Die Ausstellung zeigt als Retrospektive 114 Werke von Otto Gleichmann aus allen Schaffensperioden, davon 45 Werke aus eigenem Bestand und 69 Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen aus Deutschland und den Niederlanden. Zudem wird erstmalig das Werk seiner Frau Lotte Gleichmann-Giese (Aurich 1890–1975 Hannover) mit 13 Werken in größerem Umfang präsentiert.
Ergänzt wird die Ausstellung durch 36 Werke anderer Künstler und Künstlerinnen aus seinem Freundeskreis und Umfeld, die zum Ende der 1910er und Beginn der 1920er Jahre in Hannover tätig bzw. deren Werke in Hannover ausgestellt waren.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Beiträgen von Claudia Andratschke, Katharina Herrmann, Nora Niefanger, Karin Orchard und Petra Wenzel.
Kuratiert von Karin Orchard, unterstützt von Nora Niefanger
ERÖFFNUNG
Freitag, 31.7.26, 19.00 Uhr
Eintritt frei
Sammlung
MEIN LIEBER SCHWAN!
DIE SAMMLUNG
Mit der Sammlungspräsentation „Mein lieber Schwan!“ eröffnet das Sprengel Museum Hannover ab dem 17. Mai 2026 eine umfassend neu konzipierte Präsentation seiner Sammlung auf rund 3.000 Quadratmetern. In 20 neu gestalteten Räumen treten mehr als 170 künstlerische Positionen des 20. und 21. Jahrhunderts in überraschende Dialoge und ungewohnte Konstellationen. Zu sehen sind zentrale Werke unter anderem von Max Beckmann, Pablo Picasso, Georg Baselitz, Isa Genzken, Hannah Höch, Bruce Nauman, Gerhard Richter, Karin Sander und Timm Ulrichs. Die Neupräsentation verbindet Werke der Klassischen Moderne mit Gegenwartskunst und eröffnet neue Perspektiven auf Kunstgeschichte als offenes Geflecht aus Beziehungen, Brüchen und Wiederentdeckungen. Kuratiert von Inka Schube, assistiert von Katharina Herrmann
Sammlung
ABENTEUER ABSTRAKTION
VON DER MODERNE BIS ZUR GEGENWART
Mit „Abenteuer Abstraktion“ wird ein bedeutender Teil der Sammlung gezeigt: 19 Räume widmen sich abstrakter Kunst und spiegeln die Qualität und Vielseitigkeit des hauseigenen Bestandes. Die Ausstellung richtet den Blick auf die wesentliche Errungenschaft der Moderne: die Befreiung der Kunst von einer abbildenden Funktion. Malerei, Skulptur, Grafik, Foto und raumgreifende Medienkunstwerke und Filme vereint die Schau.
Zentral für den Rundgang sind die Nachbauten von El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten (1927) und Kurt Schwitters‘ Merzbau (1933). Für die Klassische Moderne stehen Arbeiten von Piet Mondrian, Hans Arp und Paul Klee. Aus der Nachkriegszeit stammen Werke von Willi Baumeister, Pierre Soulages und K.O. Götz. Sie leiten über zu zeitgenössischen Künstler*innen, darunter Pia Fries, Pipilotti Rist und Wolfgang Tillmans. Zu entdecken sind neben einem grafischen Kabinett auch raumgreifende Medienkunstwerke sowie abstrakte Filme aus der Anfangszeit des Mediums.
Sammlung
KUNST UND KÜNSTLER*INNEN IN HANNOVER IM NATIONALSOZIALISMUS
Am Beispiel verschiedener Persönlichkeiten und entlang historischer Ereignisse beleuchtet die multimediale Dokumentation die Situation von Kunst und Künstler*innen im Nationalsozialismus. In der Reihe „Beiträge zur Sammlung“ erscheint Band XV unter dem Titel „Kunst und Künstler*innen in Hannover im Nationalsozialismus“. Er ist für 12 Euro an der Museumskasse erhältlich.