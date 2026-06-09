Termine Juli 2026 I Sprengel Museum Hannover

Das Sprengel Museum Hannover ist eines der bedeutendsten Museen für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Mit großen Sammlungspräsentationen und wechselnden Sonderausstellungen, mit einem vielfältigen Vermittlungsprogramm und zahlreichen Veranstaltungen bietet das Haus am Maschsee nahezu täglich unzählige Möglichkeiten zur Beschäftigung mit moderner und zeitgenössischer Kunst.



1 VERANSTALTUNGEN JULI 2026

2 AUSSTELLUNGEN

Sonderausstellungen im Juli

Sammlung im Juli



1 VERANSTALTUNGEN JULI 2026



MI, 1. JULI, 10.15 UHR

KUNST AM TAGE

KONSTELLATIONEN

WIE KUNSTWERKE MITEINANDER INS GESPRÄCH KOMMEN

mit Gabriele Sand

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DO, 2. JULI, 12.00 UHR

MITTAGS MIT DER KUNST

CHRISTIAN SCHAD,

LOTTE (DIE BERLINERIN), 1927/28

mit Friederike Otto

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



FR, 3. JULI, 14.30 BIS 15.30 UND 16.00 BIS 17.00 UHR

SPRENGEL KNIRPSE

FÜR KINDER VON 3 BIS 5 JAHREN MIT BEGLEITUNG

Anmeldung: biver.smh@hannover-stadt.de

Kosten: 3 Euro pro Anmeldung ohne Eintritt

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



FR, 3. JULI, 15.00 UHR

DEIN PERSÖNLICHES NOTFALLKONZERT

WOHIN MIT DEN SORGEN?

Die kleinen und größeren Notfälle behandelt das Orchester im Treppenhaus mit einer individuellen

Klassik-Infusion.

Eintritt frei



SO, 5. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR

FÜHRUNG

DIE WELT DER KOPFFÜSSLER

BILDSPRACHE UND INSZENIERUNG BEI HORST ANTES

mit Friederike Otto

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



MO, 6. JULI BIS FREITAG, 10. JULI, 9.00 BIS 15.00 UHR

SPRENGEL FERIEN

KUNSTSOMMER

FÜR JUNGE MENSCHEN AB 15 JAHREN

Anmeldung: kunstsommer-hannover.de



DI, 7. JULI, 18.30 UHR

FÜHRUNG

ZWISCHEN NIRGENDWO UND MERZBAU

KUNST, RAUM UND WAHRNEHMUNG

mit Carmen Putschky

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



MI, 8. JULI, 16.00 UHR

KUNST AM TAGE

KONSTELLATIONEN

WIE KUNSTWERKE MITEINANDER INS GESPRÄCH KOMMEN

mit Gabriele Sand

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DO, 9. JULI, 12.00 UHR

MITTAGS MIT DER KUNST

NIKI DE SAINT PHALLE

PINK NUDE WITH DRAGON, 1958

20 Minuten Werkbetrachtung mit Carmen Putschky

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



FR, 10. JULI, 15.00 UHR

FÜHRUNG

LANDSCHAFT

ZWISCHEN NATUR, PROJEKTION UND ERINNERUNG

mit Friederike Otto

Museumseintritt: frei, zzgl. Führung 3 Euro



SO, 12. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR

FÜHRUNG

KUNST UND NATIONALSOZIALISMUS

mit Jörg Worat

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DI, 14. JULI BIS DONNERSTAG, 16. JULI, 9.00 BIS 13.00 UHR

SPRENGEL FERIEN

LESEKUNSTKOMBI

FÜR KINDER VON 9 BIS 12 JAHREN

Anmeldung: die-feriencard-hannover.de



DI, 14. JULI, 18.30 UHR

KURATORINNENFÜHRUNG

MEIN LIEBER SCHWAN!

DIE SAMMLUNG

mit Inka Schube, Kuratorin

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



MI, 15. JULI, 10.15 UHR

KUNST AM TAGE

EIN BAND ALS BÜHNE

FARZANE VAZIRITABARS INTERVENTIONEN ENTLANG

DES ROTEN FADENS

mit Gundi Doppelhammer

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DO, 16. JULI, 12.00 UHR

MITTAGS MIT DER KUNST

CARL BUCHHEISTER, OPUS 25 A (SOMMER

BILD), 1925/1950

20 Minuten Werkbetrachtung mit Jörg Worat

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



FR, 17. JULI, 15.00 UHR

FÜHRUNG

WAS IST KUNST?

ÜBERRASCHENDE BEGEGNUNGEN IN DER SAMMLUNG

mit Carmen Putschky

Museumseintritt: frei, zzgl. Führung 3 Euro



SO, 19. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR

FÜHRUNG

FARZANE VAZIRITABAR

COLORFUL THREADS

ZWISCHEN STADTRAUM, INTERVENTION UND TEILHABE

mit Gundi Doppelhammer

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DI, 21. JULI, 18.30 UHR

FÜHRUNG

DIE MACHT DER NANAS

ÜBER KÖRPER, FREIHEIT UND WIDERSTAND BEI NIKI DE SAINT PHALLE

mit Friederike Otto

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



MI, 22. JULI, 16.00 UHR

KUNST AM TAGE

EIN BAND ALS BÜHNE

FARZANE VAZIRITABARS INTERVENTIONEN ENTLANG

DES ROTEN FADENS

mit Gundi Doppelhammer

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DO, 23. JULI, 12.00 UHR

MITTAGS MIT DER KUNST

AUGUST MACKE, GROSSES HELLES

SCHAUFENSTER, 1912

20 Minuten Werkbetrachtung mit Friederike Otto

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



FR, 24. JULI, 15.00 UHR

FÜHRUNG

PAUL MPAGI SEPUYA

IM BLICK DES BEGEHRENS

mit Gundi Doppelhammer

Museumseintritt: frei, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



SO, 26. JULI, 11.15 UND 14.00 UHR

FÜHRUNG

MEIN LIEBER SCHWAN!

NEUE PERSPEKTIVEN AUF DIE SAMMLUNG

DES SPRENGEL MUSEUM HANNOVER

mit Jörg Worat

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DI, 28. JULI, 18.30 UHR

KURATORENFÜHRUNG

PAUL MPAGI SEPUYA

IM BLICK DES BEGEHRENS

mit Stefan Gronert, Kurator

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



MI, 29. JULI, 10.15 UHR

KUNST AM TAGE

EIN BAND ALS BÜHNE

FARZANE VAZIRITABARS INTERVENTIONEN ENTLANG DES ROTEN FADENS

mit Gundi Doppelhammer

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



DO, 30. JULI, 12.00 UHR

MITTAGS MIT DER KUNST

PETER HERRMANN, SONNTAGNACHMITTAG, 2003

20 Minuten Werkbetrachtung mit Carmen Putschky

Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



FR, 31. JULI, 15.00 UHR

OFFENE WERKSTATT

Einfach kommen und mitmachen. Ohne Anmeldung.

Kostenlos. Für Alle.



FR, 31. JULI, 15.00 UHR

FÜHRUNG

GESICHTER UND ZEICHEN

ZUM WANDEL DES PORTRÄTS IN DER MODERNE

mit Gabriele Sand

Museumseintritt: frei, Führung 3 Euro

Online Buchung: ticket.sprengel-museum.de



FR, 31. JULI, 19.00 UHR

ERÖFFNUNG

ZWISCHEN WIRKLICHKEIT UND TRAUM

OTTO GLEICHMANN UND DER EXPRESSIONISMUS IN HANNOVER

Es sprechen Reinhard Spieler, Direktor, Karin Orchard, Kuratorin und Nora Niefanger, wiss.

Volontariat

Eintritt frei



Sonderausstellung

HORST ANTES

EINE SAMMLUNG

11.4. BIS 5.7.26



Mit „Horst Antes. Eine Sammlung“ widmet das Sprengel Museum Hannover einem der bedeutendsten Vertreter der neuen Figuration in Deutschland eine umfassende Schau. Horst Antes, geboren 1936 in Heppenheim, zählt seit den 1960er-Jahren zu den prägenden Künstlerpersönlichkeiten der deutschen Nachkriegskunst. Seine ikonischen „Kopffüßler“ und späteren Haus-Archetypen machten ihn international bekannt.



Rund 80 Gemälde von den frühen 1960er-Jahren bis in die Gegenwart geben einen konzentrierten Einblick in das vielschichtige Œuvre von Antes. Die Präsentation hat Kurator Reinhard Spieler in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler entwickelt und als Gesamtinszenierung angelegt. Sie greift die Anmutung eines Ateliers auf und eröffnet neue Perspektiven auf die formale Strenge und die konzentrierte Bildwirkung seiner reduzierten, oft frontal gesetzten Figuren, deren Bildsprache in radikal reduzierter Form Fragen nach Identität, Körper und Raum verhandelt.



Kuratiert von Reinhard Spieler



Sonderausstellung

SPRENGEL@FEINKUNST

MAJA ZIPF

EMOTIONAL SUPPORT OBJECTS

18.4. BIS 5.7.26



Ihren künstlerischen Ausdruck findet die Künstlerin Maja Zipf (*1998) in Keramik, Stahl, Holz, Fotografie und in Ölmalerei. Im Mittelpunkt ihres Schaffens steht die große Frage des Verhältnisses vom Menschen zu seiner Umwelt. Auch wenn Klimakrise, Selbstoptimierungszwang und Kapitalismus wenig Grund zur Hoffnung bieten, soll ihr Werk dazu anregen ebenjene nicht zu verlieren.



Im Rahmen des Kooperationsformats Sprengel@feinkunst zeigen das Sprengel Museum Hannover und feinkunst e.V. Arbeiten von Maja Zipf in einer Einzelausstellung in den Räumen von feinkunst.



Kuratiert von Nora Niefanger



KALOKI NYAMAI

INSTALLATION IM CALDER-SAAL

11.4. BIS 20.9.26



Der kenianische Künstler Kaloki Nyamai (*1985 in Kitui, Kenia) präsentiert im Calder-Saal des Sprengel Museum Hannover drei monumentale Gemälde-Collagen von sechs Metern Höhe. Die Werke zeigen exemplarisch Nyamais künstlerisches Schaffen: Sie setzen sich mit kollektiver Erinnerung, kultureller Identität und Macht auseinander und erzählen historische Narrative afrikanischer Geschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive.



Nyamais Arbeiten zeichnen sich durch komplexe Strukturen und intensive Farbgestaltungen aus.Genähte Elemente und vielschichtige Materialien verbinden historische und kulturelle Erzählungen zu monumentalen „Bildern“.



Nyamai gilt als eine der markantesten Stimmen der zeitgenössischen afrikanischen Kunst.

International bekannt wurde er durch seine große Malerei-Installation „The True Size of Africa“, die 2022 im kenianischen Pavillon auf der Venedig-Biennale präsentiert wurde. 2026 ist Kaloki Nyamai erneut Teil der Venedig-Biennale. Seine Arbeiten rücken historische Narrative und marginalisierte Perspektiven in den Vordergrund, seine künstlerische Praxis verbindet die mündlichen Erzähltraditionen seiner Heimat mit einer modernen, experimentellen Bildsprache.



Sonderausstellung

KUNSTPREIS HANNES MALTE MAHLER - IT IS ART ®

FARZANE VAZIRITABAR

13.6. BIS 27.9.26



Der international ausgeschriebene „Kunstpreis Hannes Malte Mahler – it is art®“ wird alle vier Jahre vom gemeinnützigen Verein feinkunst e.V. in Kooperation mit dem Sprengel Museum Hannover vergeben. Der 2020 ins Leben gerufene Preis erinnert an den 2016 tragisch verstorbenen Hannoveraner Künstler Hannes Malte Mahler (1968–2016), Meisterschüler von Marina Abramović.



Mit einem Preisgeld von 15.000 Euro sowie einem Projekt- und Produktionsbudget von bis zu 105.000 Euro zählt er zu den höchstdotierten Kunstpreisen Deutschlands. Die Förderung richtet sich an junge wie etablierte Künstler*innen und beinhaltet die Einladung, ein Projekt im Stadtraum Hannovers sowie in den Räumen des feinkunst e.V. und des Sprengel Museum Hannover zu realisieren.



Preisträgerin des „Kunstpreis Hannes Malte Mahler 2024– it is art®“ ist die 1987 im iranischen Yazd geborene Künstlerin Farzane Vaziritabar. Mit ihrem Konzept nimmt Vaziritabar den bekannten



„Roten Faden“ Hannovers auf – den Rundgang zu städtischen Sehenswürdigkeiten – und interpretiert ihn durch eine Vielzahl künstlerischer, medialer und performativer Interventionen neu. Ihre geplanten Aktivitäten an insgesamt 38 Locations reichen von Soundarbeiten und Performances über Installationen, Skulpturen und Videoarbeiten bis hin zu interaktiven Elementen. Damit öffnet sie ein breites Feld aktueller künstlerischer Ausdrucksformen und setzt sich zugleich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander, insbesondere mit Fragen fluider Identitäten. Der spielerische, humorvolle Zugang, der ihr Werk prägt, zeigt eine produktive Nähe zu Hannes Malte Mahlers künstlerischem Selbstverständnis – ohne ihn zu imitieren.



Sonderausstellung

PAUL MPAGI SEPUYA

IM BLICK DES BEGEHRENS

1.7. BIS 4.10.26



Paul Mpagi Sepuya (*1982, San Bernardino, Kalifornien) gehört zu den wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen Fotografie in den USA. Die Ausstellung im Sprengel Museum Hannover ist die erste größere Einzelausstellung des Künstlers in einem deutschen Museum. Sie offenbart wie der Künstler in seinen poetisch anmutenden Arbeiten das klassische Porträt dekonstruiert, wie er die Kamera als Werkzeug nutzt und dabei zugleich Räume der Nähe, Fragmentierung und Reflexion erschafft. Durch den gezielten Einsatz von Spiegeln, Stoffen und Studioelementen hinterfragt Sepuya die Mechanismen des Sehens – wer blickt, wer wird betrachtet, und wie entsteht fotografische Intimität?



Sepuyas Praxis ist geprägt von queeren Perspektiven, einem bewussten Spiel mit Sichtbarkeit und einer tiefen Auseinandersetzung mit dem fotografischen Akt selbst. Seine Bilder sind keine bloßen Abbilder, sondern performative Prozesse – offen, sensibel und immer mit einem Blick auf die Machtstrukturen des Mediums.



Die zwischen dem Sprengel Museum Hannover und dem Fotomuseum Winterthur (28.2.-14.6.26) erarbeitete Ausstellung setzt das künstlerische, mediale und politische Bestreben von Paul Sepuya in Hinblick auf Blackness, Body und Räume ins Zentrum, wenn er sein Anliegen damit beschreibt, „über die Strukturen von Fotografie, Porträtkunst und queerer Sozialität auf neue Weise nachzudenken“ und „die fundamentale Position von Schwarzsein als Material anzuerkennen – oder Schwarzsein und Dunkelheit als einen Ort, von dem und in den man blickt“ (Paul Sepuya).



Sonderausstellung

ZWISCHEN WIRKLICHKEIT UND TRAUM

OTTO GLEICHMANN UND DER EXPRESSIONISMUS IN HANNOVER

1.8. BIS 1.11.26



Otto Gleichmann (Mainz 1887–1963 Hannover) zog es nach dem Ersten Weltkrieg nach Hannover, wo er bis zu seinem Tode lebte. Er zählt zur jüngeren Riege des deutschen Expressionismus und war Mitglied der Hannoverschen Sezession. Trotz vielseitiger Erfolge während der 1910er und -20er Jahre ist er heute nahezu vergessen. Es gilt daher, einen bedeutenden Maler und Zeichner, der über das lokale Hannover weit ausstrahlte, wieder zu entdecken.



Die Ausstellung zeigt als Retrospektive 114 Werke von Otto Gleichmann aus allen Schaffensperioden, davon 45 Werke aus eigenem Bestand und 69 Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen aus Deutschland und den Niederlanden. Zudem wird erstmalig das Werk seiner Frau Lotte Gleichmann-Giese (Aurich 1890–1975 Hannover) mit 13 Werken in größerem Umfang präsentiert.



Ergänzt wird die Ausstellung durch 36 Werke anderer Künstler und Künstlerinnen aus seinem Freundeskreis und Umfeld, die zum Ende der 1910er und Beginn der 1920er Jahre in Hannover tätig bzw. deren Werke in Hannover ausgestellt waren.



Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Beiträgen von Claudia Andratschke, Katharina Herrmann, Nora Niefanger, Karin Orchard und Petra Wenzel.



Kuratiert von Karin Orchard, unterstützt von Nora Niefanger

ERÖFFNUNG

Freitag, 31.7.26, 19.00 Uhr

Eintritt frei



Sammlung

MEIN LIEBER SCHWAN!

DIE SAMMLUNG



Mit der Sammlungspräsentation „Mein lieber Schwan!“ eröffnet das Sprengel Museum Hannover ab dem 17. Mai 2026 eine umfassend neu konzipierte Präsentation seiner Sammlung auf rund 3.000 Quadratmetern. In 20 neu gestalteten Räumen treten mehr als 170 künstlerische Positionen des 20. und 21. Jahrhunderts in überraschende Dialoge und ungewohnte Konstellationen. Zu sehen sind zentrale Werke unter anderem von Max Beckmann, Pablo Picasso, Georg Baselitz, Isa Genzken, Hannah Höch, Bruce Nauman, Gerhard Richter, Karin Sander und Timm Ulrichs. Die Neupräsentation verbindet Werke der Klassischen Moderne mit Gegenwartskunst und eröffnet neue Perspektiven auf Kunstgeschichte als offenes Geflecht aus Beziehungen, Brüchen und Wiederentdeckungen. Kuratiert von Inka Schube, assistiert von Katharina Herrmann



Sammlung

ABENTEUER ABSTRAKTION

VON DER MODERNE BIS ZUR GEGENWART



Mit „Abenteuer Abstraktion“ wird ein bedeutender Teil der Sammlung gezeigt: 19 Räume widmen sich abstrakter Kunst und spiegeln die Qualität und Vielseitigkeit des hauseigenen Bestandes. Die Ausstellung richtet den Blick auf die wesentliche Errungenschaft der Moderne: die Befreiung der Kunst von einer abbildenden Funktion. Malerei, Skulptur, Grafik, Foto und raumgreifende Medienkunstwerke und Filme vereint die Schau.



Zentral für den Rundgang sind die Nachbauten von El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten (1927) und Kurt Schwitters‘ Merzbau (1933). Für die Klassische Moderne stehen Arbeiten von Piet Mondrian, Hans Arp und Paul Klee. Aus der Nachkriegszeit stammen Werke von Willi Baumeister, Pierre Soulages und K.O. Götz. Sie leiten über zu zeitgenössischen Künstler*innen, darunter Pia Fries, Pipilotti Rist und Wolfgang Tillmans. Zu entdecken sind neben einem grafischen Kabinett auch raumgreifende Medienkunstwerke sowie abstrakte Filme aus der Anfangszeit des Mediums.



Sammlung

KUNST UND KÜNSTLER*INNEN IN HANNOVER IM NATIONALSOZIALISMUS



Am Beispiel verschiedener Persönlichkeiten und entlang historischer Ereignisse beleuchtet die multimediale Dokumentation die Situation von Kunst und Künstler*innen im Nationalsozialismus. In der Reihe „Beiträge zur Sammlung“ erscheint Band XV unter dem Titel „Kunst und Künstler*innen in Hannover im Nationalsozialismus“. Er ist für 12 Euro an der Museumskasse erhältlich.

(lifePR) (