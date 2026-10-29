Termine Dezember 2026 I Sprengel Museum Hannover
1 VERANSTALTUNGEN DEZEMBER 2026
2 AUSSTELLUNGEN
Sonderausstellungen im Dezember
Sammlung im Dezember
1 VERANSTALTUNGEN DEZEMBER 2026
DIENSTAG, 1. DEZEMBER, 17.00 BIS 19.30 UHR
NEUER KUNSTCLUB
Kostenlos. Für junge Menschen ab 15 Jahren.
Anmeldung: biver.smh@hannover-stadt.de
DIENSTAG, 1. DEZEMBER 18.30 UHR
ERÖFFNUNG
HANNES MALTE MAHLER
IHR WERDET SCHON SEHEN. EINE RETROSPEKTIVE
Es spricht u.a. Reinhard Spieler, Direktor und Kurator der Ausstellung
Eintritt frei
MITTWOCH, 2. DEZEMBER, 10.15 UHR
KUNST AM TAGE
KLANG UND MATERIAL. FORM UND RESONANZ.
WAHRNEHMUNGSERLEBNISSE AUSGEHEND VON DER KUNST NEVIN ALADAĞS
mit Kristina Tieke
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
DONNERSTAG, 3. DEZEMBER, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
A.R. PENCK, STANDART, 1973
20 Minuten Werkbetrachtung mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
FREITAG, 4. DEZEMBER, 14.30 BIS 15.30 UHR UND 16.00 BIS 17.00 UHR
SPRENGEL KNIRPSE
FÜR KINDER VON 3 BIS 5 JAHREN MIT BEGLEITUNG
Anmeldung: biver.smh@hannover-stadt.de
Kosten: 3 Euro pro Anmeldung ohne Eintritt
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
FREITAG, 4. DEZEMBER, 15.00 UHR
KURATORINNENFÜHRUNG
KURT SCHWITTERS PREIS 2026
NIEDERSÄCHSISCHE SPARKASSENSTIFTUNG
NEVIN ALADAĞ
mit Johanna Adam, Kuratorin der Ausstellung
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
FREITAG, 4. DEZEMBER, 16.00 BIS 16.30 UHR
KURT SCHWITTERS PREIS 2026
NIEDERSÄCHSISCHE SPARKASSENSTIFTUNG
NEVIN ALADAĞ
MUSIKALISCHE AKTIVIERUNG
Musiker*innen der Hochschule Hannover bespielen die Installation live in der Ausstellung.
FREITAG, 4. DEZEMBER, 16.30 UHR
SENSORISCHE FÜHRUNG
MEIN LIEBER SCHWAN! DIE SAMMLUNG
FÜR INTERESSIERTE MIT UND OHNE SEHBEEINTRÄCHTIGUNG
mit Claudia Böhme, blinde Autorin und Kulturvermittlerin und Dörte Wiegand, Bildung und Vermittlung
SAMSTAG, 5. DEZEMBER
FESTIVAL: NEUE MUSIK TÜRKEI
FESTIVAL: NEW MUSIC TÜRKIYE
Musikalische Aktivierung der Objekte mit Studierenden der HMTMH in der Ausstellung von Nevin Aladag;
Gespräch mit Musiker*innen und Komponist*innen
19.00 Uhr, Hezarfen Ensemble (Istanbul)
21.00 Uhr, Traditionelle türkische Musik aus Hannover
SONNTAG, 6. DEZEMBER
FESTIVAL NEUE MUSIK TÜRKEI
FESTIVAL NEW MUSIC TÜRKIYE
11.00 Uhr, Ensemble Mosaik (Berlin)
19.00 Uhr, Hezarfen Ensemble (Istanbul)
Eine Veranstaltung der HGNM e.V. in Kooperation mit Can Arkada e.V., Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) und Sprengel Museum Hannover; Information: www.hgnm.de
SONNTAG, 6. DEZEMBER, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
KUNST IM DIALOG
VIS-À-VIS MIT OSMAR OSTEN
mit Frank Kurzhals
DIENSTAG, 8. DEZEMBER, 18.30 UHR
VORTRAG
AGAINST LOSING MEMORY
THE RAISING OF AWARE(NESS) FOR THE CENTRE POMPIDOU
mit Camille Morineau, Kuratorin und Kunsthistorikerin, Paris in englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche Im Rahmen der Vortragsreihe Archival Challenge / Im Rahmen des Forschungs- und Ausstellungsprojekt Ecologies of Sculptures, eine Kooperation zwischen der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) und dem Sprengel Museum Hannover. Das Projekt verbindet kunstwissenschaftliche Forschung, künstlerische Praxis und Museumsarbeit und ist als offenes, öffentliches Diskursformat angelegt.
Eintritt frei
MITTWOCH, 9. DEZEMBER, 16.00 UHR
KUNST AM TAGE
KLANG UND MATERIAL. FORM UND RESONANZ.
WAHRNEHMUNGSERLEBNISSE AUSGEHEND VON DER KUNST NEVIN ALADAĞS
mit Friederike Otto
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
DONNERSTAG, 10. DEZEMBER, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
MARLENE DUMAS, FAMILY PHOTOS, 2010
20 Minuten Werkbetrachtung mit Friederike Otto
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
FREITAG, 11. DEZEMBER, 10.15 UHR
MIT BABY INS SPRENGEL
KURZFÜHRUNG UND AUSTAUSCH
mit Gundi Doppelhammer
5 Euro für Erwachsene, Babys frei
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
FREITAG, 11. DEZEMBER, 15.00 UHR
DEIN PERSÖNLICHES NOTFALLKONZERT
Die kleinen und größeren Notfälle behandelt das treppenhausorchester mit einer individuellen Klassik-Infusion.
Eintritt frei
FREITAG, 11. DEZEMBER, 16.00 BIS 16.30 UHR
KURT SCHWITTERS PREIS 2026
NIEDERSÄCHSISCHE SPARKASSENSTIFTUNG
NEVIN ALADAĞ
MUSIKALISCHE AKTIVIERUNG
Musiker*innen der Hochschule Hannover bespielen die Installation live in der Ausstellung.
FREITAG, 11. DEZEMBER, 18.00 UHR
GLITTERBALLSHOOTING
Eine Kunstperformance von Hannes Malte Mahler (1968-2016).
Eine Veranstaltung von feinkunst e. V. in Kooperation mit dem Sprengel Museum Hannover
Eintritt frei
SAMSTAG, 12. DEZEMBER, 14.00 BIS 16.30 UHR
SPRENGEL ATELIER
FÜR KINDER VON 5 BIS 12 JAHREN MIT BEGLEITUNG
5 Euro pro Anmeldung plus Eintritt, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei
Anmeldung: +49 511 168 - 4 46 46, biver.smh@hannover-stadt.de
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
SONNTAG, 13. DEZEMBER, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
ANTON HENNING
MALEREI IM DIALOG MIT DER MODERNE
mit Gundi Doppelhammer Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
DIENSTAG, 15. DEZEMBER, 18.30 UHR
RESTAURIERUNG IM SPRENGEL MUSEUM HANNOVER
BACKSTAGE-FÜHRUNG DURCH DIE RESTAURIERUNGSWERKSTATT
mit dem Team Konservierung/Restaurierung
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Anmeldung: +49 511 168 - 4 46 46, biver.smh@hannover-stadt.de
MITTWOCH, 16. DEZEMBER, 10.15 UHR
KUNST AM TAGE
KLANG UND MATERIAL. FORM UND RESONANZ.
WAHRNEHMUNGSERLEBNISSE AUSGEHEND VON DER KUNST NEVIN ALADAĞS
mit Kristina Tieke
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
DONNERSTAG, 17. DEZEMBER, 12.00 UHR
MITTAGS MIT DER KUNST
RESTAURIERUNG IM SPRENGEL MUSEUM HANNOVER
KONSERVATORISCHE ASPEKTE VON VIDEOKUNST
20 Minuten Werkbetrachtung mit Miriam Chair, Restauratorin für Neue Medien
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
FREITAG, 18. DEZEMBER, 14.00 BIS 17.00 UHR
OFFENE WERKSTATT
Einfach kommen und mitmachen. Ohne Anmeldung. Kostenlos. Für Alle.
FREITAG, 18. DEZEMBER, 15.00 UHR
FÜHRUNG
NIKI DE SAINT PHALLE UND HANNOVER
mit Friederike Otto
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
FREITAG, 18. DEZEMBER, 16.00 BIS 16.30 UHR
KURT SCHWITTERS PREIS 2026
NIEDERSÄCHSISCHE SPARKASSENSTIFTUNG
NEVIN ALADAĞ
MUSIKALISCHE AKTIVIERUNG
Musiker*innen der Hochschule Hannover bespielen die Installation live in der Ausstellung.
SONNTAG, 20. DEZEMBER, 10.30 BIS 12.00 UHR
SPRENGEL AKTION
FÜR KINDER VON 5 BIS 12 JAHREN MIT BEGLEITUNG
3 Euro pro Anmeldung plus Eintritt, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei, +49 511 168 - 4 46 46 biver.smh@hannover-stadt.de
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
SONNTAG, 20. DEZEMBER, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
VERBINDUNGEN
NEVIN ALADAĞ UND KURT SCHWITTERS
mit Kristina Tieke
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
DIENSTAG, 22. DEZEMBER, 18.30 UHR
FÜHRUNG
VERBINDUNGEN
NEVIN ALADAĞ UND KURT SCHWITTERS
mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
MITTWOCH, 23. DEZEMBER, 16.00 UHR
KUNST AM TAGE
KLANG UND MATERIAL. FORM UND RESONANZ.
WAHRNEHMUNGSERLEBNISSE AUSGEHEND VON DER KUNST NEVIN ALADAĞS
mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
SONNTAG, 27. DEZEMBER, 11.15 UND 14.00 UHR
FÜHRUNG
LICHTBLICKE
KUNST ZUM JAHRESENDE
mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
SONNTAG, 27. DEZEMBER, 15.00 BIS 15.30 UHR
KURT SCHWITTERS PREIS 2026
NIEDERSÄCHSISCHE SPARKASSENSTIFTUNG
NEVIN ALADAĞ
MUSIKALISCHE AKTIVIERUNG
Musiker*innen der Hochschule Hannover bespielen die Installation live in der Ausstellung.
DIENSTAG, 29. DEZEMBER, 18.30 UHR
FÜHRUNG
ZEIT FÜR KUNST
WINTERLICHE STREIFZÜGE DURCH DIE SAMMLUNG
mit Jörg Worat
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
MITTWOCH, 30. DEZEMBER, 10.15 UHR
FÜHRUNG
KLANG UND MATERIAL. FORM UND RESONANZ.
WAHRNEHMUNGSERLEBNISSE AUSGEHEND VON DER KUNST NEVIN ALADAĞS
mit Carmen Putschky
Museumseintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro, zzgl. Führung 3 Euro
Online Buchung: tickets.sprengel-museum.de
Sonderausstellungen
ANTON HENNING
NEUE BILDER FÜR DIE SAMMLUNG
14.10.26 BIS 29.3.27
Das Sprengel Museum Hannover freut sich über eine großzügige Schenkung: Der Künstler Anton Henning hat dem Museum neun weitere Werke überlassen. Damit wächst der Bestand seiner Arbeiten im Sprengel Museum auf 21 Werke. Ab dem 14. Oktober 2026 sind die Neuzugänge erstmals gemeinsam mit bereits vorhandenen Arbeiten zu sehen. Die Präsentation bildet dabei die Vielfalt und Entwicklungsstufen seiner künstlerischen Praxis über eine Spanne von mehr als 30 Jahren ab, von den frühen 1990er-Jahren bis ins Jahr 2025.
Anton Henning arbeitet in Malerei, Skulptur und Raum. Immer wieder verbindet er dabei unterschiedliche Bildwelten und stellt die Grenzen zwischen Kunst und Alltag infrage. Die Präsentation im Sprengel Focus konzentriert sich auf ein wiederkehrendes Motiv in seinem Werk: Räume, die sich nicht eindeutig als Innen- oder Außenräume lesen lassen. Interieurs treffen auf Landschaften, Architektur auf ornamentale Bildwelten, Vertrautes auf bewusst Irritierendes. So entstehen Bilder, in denen nicht immer klar ist, wo ein Raum beginnt und wo er endet.
Kuratiert von Johanna Adam
Sonderausstellung
KURT SCHWITTERS PREIS 2026
NIEDERSÄCHSISCHE SPARKASSENSTIFTUNG
NEVIN ALADAĞ
28.11.26 BIS 21.2.27
Für ihre Ausstellung anlässlich des Kurt Schwitters Preises 2026 im Sprengel Museum Hannover entwickelt Nevin Aladağ ihre bisher persönlichste künstlerische Arbeit. Erstmals verwebt die Künstlerin ihre vielschichtige bildhauerische Methodik unmittelbar mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Im Zentrum steht ein Vehikel der Erinnerung: Die Künstlerin transformiert den Porsche ihres 2023 verstorbenen Vaters İsmail Aladağ in eine bespielbare, raumgreifende Klangskulptur.
Nevin Aladağ erhält den mit 30.000 Euro dotierten Preis, der in diesem Jahr zum 15. Mal vergeben wird. Die 1972 in Van (Türkei) geborene Künstlerin lebt in Berlin und ist seit 2019 Professorin für „Skulptur in Bewegung“ an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.
Kuratorin: Johanna Adam
Sonderausstellung
HANNES MALTE MAHLER
IHR WERDET SCHON SEHEN
EINE RETROSPEKTIVE
2.12.26 BIS 21.3.27
Hannes Malte Mahler ist ein Künstler, dessen Werk so bunt und vielgestaltig ist wie sein Wappentier – das Chamäleon. Die Bandbreite seiner Arbeiten ist enorm und reicht von Malerei, Zeichnung und Fotografie über Objekt- und Performancekunst bis hin zu Installationen mit und ohne „Partikel“ aus Styrodur, Kritzeleien und anderen vermeintlichen Belanglosigkeiten. Hinzu kommen digitale Zeichnungen, die Mahler – das Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz auslotend – in einem seiner letzten großen Projekte auf bunte T-Shirts und Stofftaschen unter dem Titel „Mahlerwear. It is art“ überführte.
Ende 2026 widmet das Sprengel Museum Hannover Hannes Malte Mahler eine umfassende Retrospektive, die die Vielseitigkeit und Einzigartigkeit seines künstlerischen Schaffens würdigt. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit feinkunst e. V. Der 2017 gegründete gemeinnützige Verein bewahrt das Werk des 2016 tödlich verunglückten Universalkünstlers Hannes Malte Mahler (1968–2016).
ERÖFFNUNG SPRENGEL MUSEUM HANNOVER
Di, 1.12.26, 18.30 Uhr
Eintritt frei
In Kooperation mit feinkunst e.V.
Sammlung
MEIN LIEBER SCHWAN!
DIE SAMMLUNG
Mit „Mein lieber Schwan!“ präsentiert das Sprengel Museum Hannover seine umfassend neu konzipierte Sammlung auf rund 3.000 Quadratmetern. In 20 Räumen treten mehr als 400 Werke des 20. und 21. Jahrhunderts in überraschende Dialoge und ungewohnte Konstellationen. Die Neupräsentation verbindet Werke der Klassischen Moderne mit Gegenwartskunst und eröffnet neue Perspektiven auf die Kunstgeschichte als offenes Geflecht aus Beziehungen, Brüchen und Wiederentdeckungen.
Die Sammlungsschau orientiert sich an einer chronologischen Erzählung, die immer wieder durch thematische und ästhetische Interventionen aufgebrochen wird. Schwerpunkte reichen von den Avantgarden der Moderne über Fragen nach Materialität, Körper, Erinnerung und Gesellschaft bis hin zu Konstellationen der Gegenwartskunst.
Kuratiert von Inka Schube, assistiert von Katharina Herrmann
Sammlung
ABENTEUER ABSTRAKTION
VON DER MODERNE BIS ZUR GEGENWART
Mit „Abenteuer Abstraktion“ wird ein bedeutender Teil der Sammlung gezeigt: 19 Räume widmen sich abstrakter Kunst und spiegeln die Qualität und Vielseitigkeit des hauseigenen Bestandes. Die Ausstellung richtet den Blick auf die wesentliche Errungenschaft der Moderne: die Befreiung der Kunst von einer abbildenden Funktion. Malerei, Skulptur, Grafik, Foto und raumgreifende Medienkunstwerke und Filme vereint die Schau.
Zentral für den Rundgang sind die Nachbauten von El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten (1927) und Kurt Schwitters‘ Merzbau (1933). Für die Klassische Moderne stehen Arbeiten von Piet Mondrian, Hans Arp und Paul Klee. Aus der Nachkriegszeit stammen Werke von Willi Baumeister, Pierre Soulages und K.O. Götz. Sie leiten über zu zeitgenössischen Künstler*innen, darunter Pia Fries, Pipilotti Rist und Wolfgang Tillmans. Zu entdecken sind neben einem grafischen Kabinett auch raumgreifende Medienkunstwerke sowie abstrakte Filme aus der Anfangszeit des Mediums.
Sammlung
KUNST UND KÜNSTLER*INNEN IN HANNOVER IM NATIONALSOZIALISMUS
Am Beispiel verschiedener Persönlichkeiten und entlang historischer Ereignisse beleuchtet die multimediale Dokumentation die Situation von Kunst und Künstler*innen im Nationalsozialismus. In der Reihe „Beiträge zur Sammlung“ erscheint Band XV unter dem Titel „Kunst und Künstler*innen in Hannover im Nationalsozialismus“. Er ist für 12 Euro an der Museumskasse erhältlich.