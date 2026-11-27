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KURT SCHWITTERS PREIS 2026. NIEDERSÄCHSISCHE SPARKASSENSTIFTUNG

NEVIN ALADAĞ

REVERB

28.11.26 BIS 21.2.27



Ein Porsche mit 18 integrierten Instrumenten: Für ihre Ausstellung anlässlich des KURT SCHWITTERS PREIS 2026 verwandelt Nevin Aladağ das Auto ihres Vaters in eine bespielbare Klangskulptur. Die große Ausstellungshalle des Sprengel Museums Hannover wurde für die Präsentation neu inszeniert.



Für ihre Ausstellung hat die Künstlerin den Porsche ihres verstorbenen Vaters in die außergewöhnliche Klangskulptur „Reverb“ verwandelt. Insgesamt 18 Instrumente sind in die Karosserie des dunkel-violetten Porsche 944 integriert. Vom Sousaphon auf dem Autodach über die Harfe im Seitenfenster bis zum Akkordeon im Kofferraum wird das Fahrzeug zu einem bespielbaren Instrument. „Reverb“ ist anlässlich des KURT SCHWITTERS PREIS 2026 entstanden, der alle zwei Jahre von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung vergeben wird.



„Mit Nevin Aladağ vergeben wir den KURT SCHWITTERS PREIS 2026 an eine Künstlerin, deren Werk an eine Tradition des Experimentierens und der künstlerischen Freiheit anknüpft, die auch für Kurt Schwitters zentral war. Aus Gebrauchsgegenständen schafft sie außergewöhnliche Resonanzkörper, die über das Zweckmäßige hinaus poetische Räume zum Klingen bringen“, sagt Johannes Janssen, Stiftungsdirektor der Niedersächsischen Sparkassenstiftung.



Mit „Reverb“ (englisch für Nachhall) verbindet Aladağ ihr künstlerisches Arbeiten unmittelbar mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Der Porsche gehörte ihrem Vater İsmail Aladağ, der viele Jahrzehnte als Arbeiter und Betriebsrat bei Porsche tätig war. Er hatte den Wagen über das damalige Belegschaftsleasing erworben. Für ihn war das Auto mehr als ein Sportwagen: Es stand auch für ein Arbeitsleben, persönliche Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Zugleich war es Teil des Familienalltags. Die neue Arbeit greift damit eine persönliche Geschichte auf, die über die Familie hinaus Fragen nach Migration, Arbeit und Zugehörigkeit berührt.



„In Nevin Aladağs Arbeit verbinden sich unterschiedliche Erzählstränge: ihre eigene künstlerische Praxis, die Geschichte ihrer Familie und die ihres Vaters. Musik spielt dabei eine ebenso konzeptuelle wie persönliche Rolle. In „Reverb“ wird ein Auto, ein Gegenstand, der eng mit Arbeitswelt und Alltag verbunden ist, zum Klangkörper. Zugleich wird eine Geschichte erzählt, die weit über stereotype Vorstellungen von Migrationsbiografien hinausgeht“, sagt Johanna Adam, Kuratorin der Ausstellung.



Das Sprengel Museum Hannover hat die große Ausstellungshalle für diese neue Skulptur umgestaltet: In dem großen, verdunkelten Raum steht der Porsche auf einem Podest im Zentrum. Musiker*innen der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bespielen die Skulptur während der Ausstellungslaufzeit regelmäßig.



Nevin Aladağ arbeitet mit Skulptur, Installation, Performance, Video sowie Musik und Klang. Häufig greift sie Alltagsgegenstände auf und löst sie aus ihren vertrauten Zusammenhängen. Klang und Rhythmus sind dabei zentrale Elemente ihrer künstlerischen Praxis. In „Reverb“ wird diese Arbeitsweise auf besondere Weise greifbar: Die Instrumente sind nicht nur Bestandteil der Skulptur, sondern machen den Porsche selbst zum Klangkörper. Auch wenn gerade nicht musiziert wird, bleibt die Musik als Möglichkeit präsent.



IM PORSCHE INTEGRIERTE INSTRUMENTE



1. Sousaphon (Autodach), 2. Horn (Jagdhorn) (Autodach), 3. Trommel (Schiebedach), 4. Trommel (Viertelfenster links), 5. Bass Drum (linker Vorderreifen), 6. High Hat (Motorhaube), 7. Bass Gitarre (Motorhaube), 8. Trommel (rechter Vorderreifen), 9. Cabassa (rechter Hinterreifen), 10. Schellenring (linker Hinterreifen), 11. Chimes (hinteres Nummernschild), 12. Harfe (linkes Seitenfenster), 13. Röhrenglockenspiel (rechtes Seitenfenster), 14. Saz (Baglama) (Glaskuppelheck), 15. Akkordeon (Kofferraum), 16. Panflöte (Dach), 17. Gong (rechtes Viertelfenster), 18. Cow Bell (Auspuff).



IM DIALOG MIT KURT SCHWITTERS



Die Jury würdigt mit dem KURT SCHWITTERS PREIS 2026 Nevin Aladağs Werk und dessen vielfältige Bezüge zu Kurt Schwitters.



„Der interdisziplinäre Ansatz des Gesamtwerks von Nevin Aladağ, die Umnutzung von Alltagsgegenständen in der Collage, die vielfache Verwendung von Sound, Musik und Rhythmus […] verbinden ihre Arbeiten mit dem OEuvre von Kurt Schwitters“, erläutert Bettina Ruhrberg, Mitglied der Jury.



Auch für Aladağ ist Schwitters eine wichtige künstlerische Referenz. Sie interessiert sich insbesondere für Klang- und Musterbildung sowie für Rhythmus und Ornament als verbindende Elemente sozialer Beziehungen. Schwitters' Fähigkeit, Ernstes mit Humor zu verbinden und daraus eine eigene Erzählweise zu entwickeln, habe sie immer beeindruckt und beeinflusst.



NEVIN ALADAĞ



Nevin Aladağ wurde 1972 in Van in der Türkei geboren und wuchs in Stuttgart auf. Von 1994 bis 2000 studierte sie Bildhauerei bei Olaf Metzel an der Akademie der Bildenden Künste München. Sie lebt in Berlin und ist seit 2019 Professorin für „Skulptur in Bewegung“ an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. 2017 war sie an der documenta 14 in Athen und Kassel sowie an der 57. Biennale di Venezia beteiligt. Ihre Arbeiten wurden international in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt.



AKTIVIERUNG REVERB



Musiker*innen und Musiker der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bespielen die Klangskulptur während der Ausstellung regelmäßig. Die musikalischen Aktivierungen finden freitags von 16.00 bis 16.30 Uhr und an ausgewählten Sonntagen von 15.00 bis 15.30 Uhr statt.



Freitags, jeweils 16.00 bis 16.30 Uhr

Eintritt frei

4., 11. und 18. Dezember 2026

8., 15., 22. und 29. Januar

sowie 5., 12. und 19. Februar 2027



Sonntags, jeweils 15.00 bis 15.30 Uhr

Es gilt der Museumseintritt.

29. November und 27. Dezember 2026

24. Januar und 21. Februar 2027



KURT SCHWITTERS PREIS 2026



Nevin Aladağ erhält den KURT SCHWITTERS PREIS 2026. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis wird von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung zum 15. Mal vergeben und ist mit einer Einzelausstellung im Sprengel Museum Hannover verbunden. Die Vergabe des KURT SCHWITTERS PREIS ist ein wichtiger Baustein der Kulturförderung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, die sich durch ein ganzjähriges Engagement in den Förderbereichen Bildende Kunst, Musik, Museen und Denkmalpflege auszeichnet.



KURT SCHWITTERS PREISTRÄGER*INNEN



Raymond Hains / Thomas Schütte / Gary Hill / James Coleman / Joep van Lieshout / Rodney Graham / Tacita Dean / Thomas Hirschhorn / Elaine Sturtevant / Pierre Huyghe / Theaster Gates / Mika Rottenberg / Phyllida Barlow / Joar Nango / Nevin Aladağ



DIE JURY 2026



Suzanne Cotter, Direktorin, Museum of Contemporary Art Australia, Sydney; Tone Hansen, Direktorin, Munch Museet, Stockholm; Frances Morris, ehemalige Direktorin, Tate Modern, London; Joanna Mytkowska, Direktorin, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warschau; Stephanie Rosenthal, Direktorin, Guggenheim Abu Dhabi; Bettina Ruhrberg, ehemalige Direktorin, Mönchehaus Museum, Goslar; Reinhard Spieler, Direktor, Sprengel Museum Hannover (Vorsitzender)

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