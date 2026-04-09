KALOKI NYAMAI - INSTALLATION IM CALDER-SAAL - 11.4. BIS 5.7.26
Nyamais Arbeiten zeichnen sich durch komplexe Strukturen und intensive Farbgestaltungen aus. Ge-nähte Elemente und vielschichtige Materialien verbinden historische und kulturelle Erzählungen zu monumentalen „Bildern“.
Nyamai gilt als eine der markantesten Stimmen der zeitgenössischen afrikanischen Kunst. Internatio-nal bekannt wurde er durch seine große Malerei-Installation „The True Size of Africa“, die 2022 im kenianischen Pavillon auf der Venedig-Biennale präsentiert wurde. 2026 ist Kaloki Nyamai erneut Teil der Venedig-Biennale. Seine Arbeiten rücken historische Narrative und marginalisierte Perspektiven in den Vordergrund, seine künstlerische Praxis verbindet die mündlichen Erzähltraditionen seiner Heimat mit einer modernen, experimentellen Bildsprache.
Kaloki Nyamai lebt und arbeitet in Nairobi.
AUSGESTELLTE WERKE IM CALDER-SAAL
Nikuonete Muno, 2024 (Fensterfront)
Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas, 626 x 416 cm
Osa Kuoko II, 2023 (Treppe)
Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas, 600 x 440 cm
Nietela Mumine, 2023 (Frontal)
Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas, 600 x 440 cm
alle: Courtesy Galerie Barbara Thumm
ERÖFFNUNG
FR 10.4.26, 19.00 Uhr
Reinhard Spieler
Direktor Sprengel Museum Hannover
im Gespräch mit
Kaloki Nyamai
Künstler der Installation im Calder-Saal
LAUFZEIT
11.4. BIS 5.7.26