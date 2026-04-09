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KALOKI NYAMAI - INSTALLATION IM CALDER-SAAL - 11.4. BIS 5.7.26

(lifePR) (Hannover, )
Der kenianische Künstler Kaloki Nyamai (*1985 in Kitui, Kenia) präsentiert im Calder-Saal des Sprengel Museum Hannover drei monumentale Gemälde-Collagen von sechs Metern Höhe. Die Werke zeigen exemplarisch Nyamais künstlerisches Schaffen: Sie setzen sich mit kollektiver Erinne-rung, kultureller Identität und Macht auseinander und erzählen historische Narrative afrikanischer Geschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive.

Nyamais Arbeiten zeichnen sich durch komplexe Strukturen und intensive Farbgestaltungen aus. Ge-nähte Elemente und vielschichtige Materialien verbinden historische und kulturelle Erzählungen zu monumentalen „Bildern“.

Nyamai gilt als eine der markantesten Stimmen der zeitgenössischen afrikanischen Kunst. Internatio-nal bekannt wurde er durch seine große Malerei-Installation „The True Size of Africa“, die 2022 im kenianischen Pavillon auf der Venedig-Biennale präsentiert wurde. 2026 ist Kaloki Nyamai erneut Teil der Venedig-Biennale. Seine Arbeiten rücken historische Narrative und marginalisierte Perspektiven in den Vordergrund, seine künstlerische Praxis verbindet die mündlichen Erzähltraditionen seiner Heimat mit einer modernen, experimentellen Bildsprache.

Kaloki Nyamai lebt und arbeitet in Nairobi.

AUSGESTELLTE WERKE IM CALDER-SAAL
Nikuonete Muno, 2024 (Fensterfront)
Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas, 626 x 416 cm

Osa Kuoko II, 2023 (Treppe)
Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas, 600 x 440 cm

Nietela Mumine, 2023 (Frontal)
Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas, 600 x 440 cm

alle: Courtesy Galerie Barbara Thumm

ERÖFFNUNG
FR 10.4.26, 19.00 Uhr

Reinhard Spieler
Direktor Sprengel Museum Hannover

im Gespräch mit
Kaloki Nyamai
Künstler der Installation im Calder-Saal

LAUFZEIT
11.4. BIS 5.7.26

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