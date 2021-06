Speick Sun After Sun Lotion überzeugt ÖKO-TEST mit sehr guter Pflegeleistung

Für viele gehört eine After Sun Lotion zur Beauty-Routine im Sommer einfach dazu. After Sun Produkte kühlen die sonnengestresste Haut nach einem Tag in der Sonne und versorgen sie mit intensiver Feuchtigkeit. Häufig begleitet von einem unmittelbaren Duft nach Sommer und Meer. Einige Produkte bedienen sich dabei jedoch kritischer Duftstoffe, Konservierungsmittel und Emulgatoren. Nicht so die After Sun Lotion von Speick Sun. Diese ist als einziges Naturkosmetikprodukt im Test frei von Parfüm sowie bedenklichen Inhaltsstoffen und wird von ÖKO-TEST mit „sehr gut“ bewertet.Eine After Sun Pflege soll angenehm kühlend sein, feuchtigkeitsspendend und leicht zu verteilen. Die meist dünnflüssigen Formulierungen werden daher häufig auf Basis von Aloe vera hergestellt, die ein wahres Multitalent ist. Die Speick Sun After Sun Lotion enthält sogar einen außergewöhnlich hohen Bio-Aloe vera-Anteil von 80%, der für einen leicht kühlenden, hautberuhigenden und pflegenden Soforteffekt sorgt. Das Cremefluid lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein, ohne zu kleben. Ein effektiver Wirkkomplex aus Zuckerrübenextrakt und pflanzlichem Glyzerin bewahrt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut, Vitamin E und hautschützendes Ectoin sorgen für einen Repair-Effekt. Damit ist die After Sun Lotion das perfekte Haut-Verwöhnprogramm nach einem langen Tag in der Sonne.Insbesondere nach einem langen Tag in der Sonne kann die Haut gereizt auf Duftstoffe reagieren. Dank der parfümfreien Formulierung pflegt die After Sun Lotion auch die sensibelsten Hauttypen, ohne auf einen sommerlich frischen Duft verzichten zu müssen. Die Komposition natürlicher Extrakte wie Aprikose, Apfel und Vanille verleiht der After Sun Lotion eine angenehm natürliche Note.Am wichtigsten sind nach wie vor Sonnenschutzprodukte wie Sonnenmilch und Sonnencreme, die die Haut vor Hautschäden und Sonnenbrand schützen, die durch UV-Strahlen verursacht werden. Ein After Sun Produkt kann die sonnengestresste Haut zwar pflegen, nicht aber die durch UV-Strahlung entstandenen Hautschäden reparieren. Die COSMOS ORGANIC-zertifizierte After Sun Lotion ist die optimale Ergänzung zu den Sonnenschutzprodukten der Serie Speick Sun. Diese bietet perfekt aufeinander abgestimmte Sonnenpflege für Gesicht und Körper mit 100% natürlich-mineralischen Inhaltsstoffen. Die Sonnenmilch mit LSF 20 und LSF 30 sowie die Sonnencreme mit LSF 30 und LSF 50+ schützen zuverlässig und wasserfest vor UVA- und UVB-Strahlen. Der Lichtschutzfilter basiert auf Zinkoxid, also rein-mineralischen Mikropigmenten, die sich beim Auftragen als hauchdünne Schicht auf die Haut legen und die UV-Strahlen wie ein Spiegel reflektieren. So wird der Sonnenschutz auf natürliche Weise gewährleistet.Alle Produkte von Speick Sun sind COSMOS ORGANIC- oder COSMOS NATURAL-zertifiziert und kommen ohne synthetische Duft- und Farbstoffe sowie Mineralöle aus. Sie sind vegan, gluten- und laktosefrei und dermatologisch allergologisch getestet. Mit dem einzigartigen Extrakt der hochalpinen Speick-Pflanze aus kontrolliert-biologischer Wildsammlung (kbW).Speick Sun After Sun Lotion, 200 ml. „Sehr gut“-Bewertung in ÖKO Test 07/2021.Kontrollierte Naturkosmetik (COSMOS): Ohne Parfüm, Farbstoffe und Mineralöle. 99,4% natürlicher Ursprung im Gesamtprodukt. 80% Bio im Gesamtprodukt. Gluten- und laktosefrei. Dermatologisch allergologisch getestet.Erhältlich ist die Speick Sun After Sun Lotion z.B. auf speickshop.de oder im gut sortierten Drogerie-, Bio- und Naturkosmetik-Fachhandel.