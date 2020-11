Volle Stiefel auf dem Spendenportal der Sparkasse Bremen: Verdopplungsaktion zum Nikolausfest

Bremer tun Gutes für Bremer – das ist die Idee hinter dem Spendenportal der Sparkasse Bremen, mit dem seit 2018 gute Ideen, engagierte Projektstarterinnen und -starter sowie mögliche Spenderinnen und Spender zusammengebracht werden. Damit knüpft die Sparkasse Bremen an ihre Gemeinwohlorientierung an und holt die Bremerinnen und Bremer mit ins Boot: Schon mit kleinen Geldbeträgen können sie viel Gutes tun für Projekte, die ihnen am Herzen liegen. Nun kommt zum Nikolausfest eine besondere Aktion dazu – für alle, die bisher in diesem Jahr nicht so viel im Stiefel hatten, kommt es doppelt dick: Die Sparkasse Bremen hilft mit in diesen Zeiten und verdoppelt am 7. Dezember 2020 jede Spende pro Projekt. Insgesamt stehen dafür 5.000 Euro zur Verfügung – maximal 2500 je Projekt werden vergeben.

