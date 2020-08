Pressemitteilung BoxID: 810286 (Die Sparkasse Bremen AG)

Verlängerung der Kooperation mit dem SV Werder Bremen

Die Sparkasse Bremen setzt die erfolgreiche Kooperation der letzten Jahre mit dem SV Werder Bremen fort. Die Verantwortlichen verständigten sich über eine Vertragsverlängerung um vier weitere Jahre bis zum Jahr 2024. Damit bleibt die Sparkasse Bremen weiterhin regionaler Finanzdienstleister der Grün-Weißen und gehört weiterhin zum Pool der Team11-Partner und CSR-Partner.



„Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Bremen auch in den kommenden Jahren gemeinsam fortsetzen können. In der Vergangenheit ist eine enge Partnerschaft entstanden, die deutlich über die Präsenz und Wirkung beim Bundesliga-Fußball hinausgeht und beispielsweise auch das gesellschaftliche Engagement unterstützt. Die Vertragsverlängerung um weitere vier Jahre ist ein Vertrauensbeweis und ein starkes Zeichen der Sparkasse Bremen, da die Partnerschaft ligaunabhängig fortgeführt wird“, sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen.



Offizieller Inklusionspartner der Grün-Weißen

Thomas Fürst, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Bremen: „Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist eine vordringliche gesellschaftliche Aufgabe, derer sich die Sparkasse Bremen im Rahmen ihrer gemeinwohlorientierten Förderung seit langem annimmt. Die Sparkasse Bremen sieht sich dabei in einem Netzwerk vielfältiger Akteure und Partner, die ebenfalls das Ziel verfolgen, Kinder und Jugendliche in Bremen zu fördern. Mit dem SV Werder Bremen haben wir einen starken und verlässlichen Partner in den vergangenen Jahren erlebt. Daher freuen wir uns, diese Kooperation nachhaltig weiter führen zu können. Zum Wohle vieler Bremerinnen und Bremer.“



Neben Sponsorenleistungen wie das Präsentieren der Mannschaftsaufstellung im wohninvest Weserstadion auf den Videoleinwänden oder die Gestaltung der Dächer der Trainerbänke engagiert sich die Sparkasse Bremen weiterhin bei WERDER BEWEGT und ist offizieller Inklusionspartner der Grün-Weißen. Ein neues Highlight wird in der kommenden Saison die Belegung der Mittelkreisplane sein, die zu Beginn des Spiels und während der Halbzeitpause zum Einsatz kommt. Zudem werden auch die Schach- und Tischtennisabteilung des SV Werder unterstützt.

Website Promotion Die Sparkasse Bremen AG

Als Freie Sparkasse 1825 von Bremer Bürgern gegründet, zählt sie zu den größten deutschen Sparkassen. Sie ist ein starker Partner des Mittelstands und begleitet unternehmerisches Wachstum mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort. Das exklusive Private Banking beinhaltet eine professionelle Vermögensverwaltung sowie ein Stiftungs- und Generationenmanagement. Ihren Privatkunden bietet die Sparkasse Bremen mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen.



Fast 200 Jahre Engagement für Bremen

Über Generationen hinweg ist die Sparkasse Bremen mit ihren Kundinnen und Kunden verbunden und verzichtet dabei auf Gewinnmaximierung. Vielmehr investiert sie einen erheblichen Teil ihrer Erträge in die Lebensqualität der Bremerinnen und Bremer - vom Kindergarten über den Sportverein bis zu den großen kulturellen Highlights der Stadt. Jede Kundin, jeder Kunde der Sparkasse Bremen verbessert so gleichzeitig die Lebensqualität in seinem Stadtteil und in ganz Bremen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Förderung von Kindern und Jugendlichen.

stark. fair. hanseatisch. // Mit einer Bilanzsumme von mehr als 12 Milliarden Euro, rund 1.190 Mitarbeitern und rund 80 Standorten ist die Sparkasse Bremen Marktführer für Finanzdienstleistungen in der Hansestadt.Als Freie Sparkasse 1825 von Bremer Bürgern gegründet, zählt sie zu den größten deutschen Sparkassen. Sie ist ein starker Partner des Mittelstands und begleitet unternehmerisches Wachstum mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort. Das exklusive Private Banking beinhaltet eine professionelle Vermögensverwaltung sowie ein Stiftungs- und Generationenmanagement. Ihren Privatkunden bietet die Sparkasse Bremen mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen.Fast 200 Jahre Engagement für BremenÜber Generationen hinweg ist die Sparkasse Bremen mit ihren Kundinnen und Kunden verbunden und verzichtet dabei auf Gewinnmaximierung. Vielmehr investiert sie einen erheblichen Teil ihrer Erträge in die Lebensqualität der Bremerinnen und Bremer - vom Kindergarten über den Sportverein bis zu den großen kulturellen Highlights der Stadt. Jede Kundin, jeder Kunde der Sparkasse Bremen verbessert so gleichzeitig die Lebensqualität in seinem Stadtteil und in ganz Bremen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Förderung von Kindern und Jugendlichen.stark. fair. hanseatisch. // www.sparkasse-bremen.de Das könnte Sie auch interessieren 30.07.2020

Finanzen & Versicherungen Bremer Gründungspreis 2020 für JUST ADD AI 16.07.2020

Finanzen & Versicherungen Studierende der Universität Bremen gestalten Plakatkampagnen für neue Smavesto-App 16.07.2020

Finanzen & Versicherungen Mitgliederversammlung bestätigt strategische Ausrichtung der Sparkasse Bremen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (