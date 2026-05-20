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Tore schießen. Bäume pflanzen.

Sparkasse Bremen und die WERDERFRAUEN setzen Kooperation fort und entwickeln das Konzept weiter – auch in der aktuellen Saison 54 Bäume für Bremen

(lifePR) (Bremen, )
Nach der Ligasaison 2025/26 blicken beide Partner auf eine außergewöhnliche Spielzeit zurück. Mit Platz 6, 42 Toren und 43 Punkten spielten die WERDERFRAUEN ihre bislang erfolgreichste Bundesliga-Saison. So verbindet die Partnerschaft sportlichen Erfolg mit einem nachhaltigen Engagement für die Region.

Doch die Aktion geht in dieser Saison einen Schritt weiter: Gemeinsam möchten die Sparkasse Bremen und die WERDERFRAUEN die Menschen in Bremen dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden und versiegelte Flächen in grüne Lebensräume zu verwandeln.

Bäume verlosen, Flächen entsiegeln

Abpflastern wird belohnt: Im Rahmen der Kooperation zwischen der Sparkasse Bremen und den Grün-Weißen werden Bäume verlost und dort gepflanzt, wo zuvor Asphalt oder Pflaster den Boden versiegelt haben. Ab Herbst können sich interessierte Bremerinnen und Bremer, Kitas oder Vereine in Bremen bewerben. Die Informationen dazu gibt ab Ende August über die Kanäle der Sparkasse Bremen.

Dr. Sonja Kastin, Vorständin für den Privatkundenbereich der Sparkasse Bremen betont: „Erfolg bedeutet für uns, sich nicht mit dem Erreichten zufriedenzugeben, sondern sich immer weiterzuentwickeln, im Sport wie in unserem Engagement für Bremen. Die Werder-Frauen haben in dieser Saison gezeigt, was möglich ist, wenn man mutig nach vorne denkt und konstant besser werden will. Genau diesen Anspruch übersetzen wir mit ‚Tore schießen. Bäume pflanzen.‘ in nachhaltiges Handeln und geben den Menschen in Bremen ganz konkret etwas zurück: mehr Grün, mehr Lebensqualität und die Möglichkeit, selbst Teil dieser Entwicklung zu sein.“

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Tore nicht nur sportlich etwas bewegt haben, sondern auch einen sichtbaren Beitrag für Bremen leisten. 54 Tore und damit 54 neue Bäume – das ist ein starkes Zeichen dafür, was entstehen kann, wenn sportlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen. Die Aktion verbindet auf besondere Weise unsere Werte als Team mit dem Engagement für Nachhaltigkeit und unsere Stadt“, sagt Cheftrainerin Fritzy Kromp.

„Tore schießen. Bäume pflanzen“: mehr Grün in den Bremer Stadtteilen

Seit der Saison 2021/ 2022 heißt es: Für jedes Tor, das die WERDERFRAUEN in der Bundesliga oder im DFB-Pokal schießen, wird in Bremen ein Baum gepflanzt. Seitdem wurden insgesamt 150 Bäume in Bremen in Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb Bremen und dem Bürgerpark Verein gepflanzt. Viele davon – insbesondere Obstbäume – stehen in unmittelbarer Nähe von Schulen, wie der Ganztagsschule Düsseldorfer Straße und der Grundschule an der Parsevalstraße.

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1825 von Bürgern für Bürger gegründet, steht die Sparkasse Bremen für hanseatische Werte und Gemeinwohl. Das „Möglichmachen“ ist von Beginn an Teil der Unternehmensphilosophie. Mit einer Bilanzsumme von rund 15,1 Milliarden Euro und 1.289 Mitarbeitenden ist sie Marktführerin für Finanzdienstleistungen und eine der größten deutschen Sparkassen. Ihren 400.000 Privatkundinnen und -kunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen. Für rund 25.000 Firmenkunden ist sie starke Partnerin des Mittelstandes. Sie begleitet unternehmerisches Wachstum – von Start-ups und Traditionsunternehmen über Gewerbe, Handel und Handwerk bis zur Industrie, mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort.

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Doch die Sparkasse Bremen ist mehr als eine Bank - sie ist fester Bestandteil Bremens und Unterstützerin von Kunst und Kultur, Sport, Umwelt, Sozialem, Bildung und Wissenschaft. Weil´s um mehr als Geld geht, ermöglicht und fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr mit mehreren Millionen Euro kleine und große Projekte in Bremen. Die Kinder- und Jugendförderung liegt ihr besonders am Herzen.
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