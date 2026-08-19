„Tore schießen. Bäume pflanzen. 2.0.“ – Jetzt für alle Bremerinnen und Bremer.
Sparkasse Bremen und die WERDERFRAUEN setzen ihre Kooperation fort und entwickeln das Konzept weiter – auch in der aktuellen Saison 54 Bäume für Bremen
Nach der Ligasaison 2025/26 blicken beide Partner:innen auf eine außergewöhnliche Spielzeit zurück. Mit Platz 6, 42 Toren und 43 Punkten spielten die WERDERFRAUEN ihre bislang erfolgreichste Bundesliga-Saison. 54 Tore haben unsere WERDERFRAUEN in der abgelaufenen Saison insgesamt erzielt – für jedes Tor gibt es einen Baum. „Auch in der Saison 26/27 soll es viele Tore und Bäume geben“, so Dešić.
Abpflastern wird belohnt
Im Rahmen der Kooperation zwischen der Sparkasse Bremen und den Grün-Weißen Frauen werden Ende Oktober die 54 Garten-Bäume verlost und können dort gepflanzt werden, wo zuvor Asphalt oder Pflaster den Boden versiegelt haben. Ab jetzt können sich alle Bremerinnen und Bremer um einen der Bäume samt Lieferung bewerben.
Mit der Aktion wollen Sparkasse Bremen und die WERDERFRAUEN alle Menschen in Bremen ermutigen, selbst aktiv zu werden und versiegelte Flächen in grüne Lebensräume zu verwandeln.
„Erfolg bedeutet für uns, sich nicht mit dem Erreichten zufriedenzugeben, sondern sich immer weiterzuentwickeln, im Sport wie in unserem Engagement für Bremen“, so Sonja Kastin. „Die WERDERFRAUEN haben in dieser Saison gezeigt, was möglich ist, wenn man mutig nach vorne denkt und konstant besser werden will. Genau diesen Anspruch übersetzen wir mit ‚Tore schießen. Bäume pflanzen.‘ in nachhaltiges Handeln und geben den Menschen in Bremen ganz konkret etwas zurück: mehr Grün, mehr Lebensqualität und die Möglichkeit, selbst Teil dieser Entwicklung zu sein.“
So geht’s:
Bis 9.10.2026 eine E-Mail mit einem Foto der zu entsiegelnden Fläche an baeumepflanzen@sparkasse-bremen.de schicken. Das Los entscheidet. Alle Infos gibt es unter www.sparkasse-bremen.de/tore-schiessen.de
„Tore schießen. Bäume pflanzen“: mehr Grün in den Bremer Stadtteilen
Seit der Saison 2021/ 2022 heißt es: Für jedes Tor, das die WERDERFRAUEN in der Bundesliga oder im DFB-Pokal schießen, wird in Bremen ein Baum gepflanzt. Seitdem wurden insgesamt 150 Bäume in Bremen in Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb Bremen und dem Bürgerpark Verein gepflanzt. Viele davon – insbesondere Obstbäume – stehen in unmittelbarer Nähe von Schulen, wie der Ganztagsschule Düsseldorfer Straße und der Grundschule an der Parsevalstraße.