„Tore für den Pokal, Bäume für Bremen“: Treffer der Werder-Frauen im Pokal-Halbfinale zählen doppelt

Zum Pokal-Highlight der Werder-Frauen gegen den HSV hat sich die Sparkasse Bremen etwas Besonderes einfallen lassen. Für jeden Treffer der grün-weißen Fußballerinnen im Hamburger Volksparkstadion pflanzt die Kooperationspartnerin nicht nur einen, sondern gleich zwei Bäume in Bremen.



„Wir freuen uns, dass unser Pokalspiel auch bei unseren Partnern für eine große Euphorie sorgt. Die Sparkasse Bremen steht seit Jahren an unserer Seite und hat mit der Aktion „Tore schießen. Bäume pflanzen.“ ein Projekt ins Leben gerufen, dass zum einen in der Stadt nachhaltig sichtbar ist und zugleich den Frauenfußball bei Werder fördert. Schön, dass wir für das Pokalspiel diese Aktion noch ausweiten konnten“, erklärt Birte Brüggemann, Leiterin Mädchen- und Frauenfußball bei Werder.



In der laufenden Saison konnten durch die erzielten Tore der Werder-Frauen in der Bundesliga und im DFB-Pokal bereits 31 Bäume für Bremen erspielt werden. Vor der Rekordkulisse von 57.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dürfen es am Sonntag gerne noch mehr werden.



Dr. Sonja Kastin, seit Oktober 2024 Generalbevollmächtigte und zukünftige Vorständin für den Privatkundenbereich der Sparkasse Bremen, ist begeistert: „‘Tore schießen. Bäume pflanzen.'



zeigt, wie Fußball und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Seit Beginn der Aktion wurden bereits über 120 Bäume erspielt – und es sollen noch mehr werden! Mit jedem Tor wächst nicht nur die Erfolgsgeschichte der Werder-Frauen, sondern auch der Beitrag zu einer grüneren Hansestadt.“



„Die Sparkasse Bremen steht hinter den Werder-Frauen, fiebert am Sonntag mit und hofft auf ein unvergessliches Spiel vor großartiger Kulisse“, ergänzt Dr. Kastin.



Die Sparkasse Bremen und Werder Bremen setzen mit dieser Aktion ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und fördern gleichzeitig den Frauenfußball in der Region.



„Tore schießen. Bäume pflanzen.“ macht 121 Bäume möglich



Seit der Saison 2021/2022 heißt es: Für jedes Tor, das die Werder Frauen in der Bundesliga oder im DFB-Pokal schießen, wird in Bremen ein Baum gepflanzt.



In den vergangenen Spielzeiten wurden so insgesamt 121 Bäume in Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb Bremen und dem Bürgerpark Verein gepflanzt. Viele davon - insbesondere Obstbäume – stehen in unmittelbarer Nähe von Schulen, wie der Ganztagsschule Düsseldorfer Straße und der Grundschule an der Parsevalstraße.



Übersicht der Bäume nach Stadteilen:

Hemelingen (55), Blockdiek (10), Walle (11), Gröpelingen (10), Schwachhausen (11), Haststedt (8), Bremen-Nord (6), Gartenstadt Vahr (5), Oslebshausen (4), Bahnhofsvorstadt (1).



Positive Zusammenarbeit für Bremen

Bereits seit 2015 bündeln die Sparkasse Bremen und Werder Bremen ihre Kräfte, um eine positive Dynamik für die Stadt erwachsen zu lassen. Neben der Unterstützung der Frauen und Herren Fußball-Bundesligateams, konzentriert sich die Kooperation insbesondere auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen und setzt gemeinsame Zeichen beim Thema Inklusion.

