Sparkasse Bremen vergibt 20.000 Euro für das Ehrenamt

14 Preisträger:innen erhalten die Auszeichnung „Bremer Bürger:innenpreis“ von Dr. Sonja Kastin, Vorständin der Sparkasse Bremen.

Ehrenamtliches Engagement verbindet Menschen, stiftet Sinn und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Bremer Bürger:innenpreis fördert Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement. Motto 2025: „Leben in Gemeinschaft“

Bereits seit Jahren setzt sich die Sparkasse Bremen für das Ehrenamt in Bremen ein. Anlässlich ihres 200. Geburtstags hat die Sparkasse Bremen das Preisgeld auf 20.000 Euro erhöht und vergibt Preise in den Kategorien „Lebenswerk“, „Alltagshelden“ und „U21“.

14 ehrenamtlich Engagierte wurden von Dr. Sonja Kastin, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Bremen, in einer Feierstunde im Hauptgebäude an der Universitätsallee ausgezeichnet.

Unter dem diesjährigen Motto „Leben in Gemeinschaft“ zeichnet der Bremer Bürger:innenpreis 2025 Menschen und Institutionen aus, die sich für andere einsetzen – mit Hingabe, langem Atem, innovativen Ideen, Zeit und Herzblut. „Ehrenamtliches Engagement verbindet Menschen, stiftet Sinn und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ohne ehrenamtliches Engagement würden wesentliche Elemente in unserer Gesellschaft fehlen“, betonte Dr. Sonja Kastin.

Kinder und Jugendliche pflegen vorwiegend ihre digitalen Kontakte, Älteren brechen soziale Bindungen weg , andere Menschen haben erst gar kein lokales Netzwerk. Ehrenamtliches Engagement kann hier Möglichkeiten und Hilfe schaffen. Es ermöglicht positive Begegnungen und fördert wertschätzende Zugehörigkeit – in der Nachbarschaft, im Quartier und im Verein.

Gesucht waren Menschen, die durch regelmäßige gemeinsame Aktivitäten, kreative Austauschformate oder unterstützende Begleitangebote neue Netzwerke schaffen und Zugehörigkeit fördern. So entsteht Gemeinschaft. Das ist gelebte Integration. Die Sparkasse Bremen hat Gemeinwohl und Förderung der Lebensqualität in der Hansestadt fest in ihrer DNA verankert. Jährlich investiert sie viele Millionen Euro aus ihren Erträgen für das Gemeinwohl und setzt sich mit dem Bremer Bürger:innenpreis für eine starke Gemeinschaft in der Gesellschaft ein.

Saher Khanaqa-Kükelhahn, Psychotherapeutin und Leiterin des integrativen Kantinenprojekts "Lichtgrenze" im Theater Bremen betont in ihrem Impulsreferat die Bedeutung des Ehrenamts: „Ehrenamt ist keine Pflicht. Es ist eine Haltung. Es ist die Feuerwehr der Demokratie – die nicht nur Brände löscht, sondern auch Vorurteile, Missverständnisse und Einsamkeit“, so Khanaqa-Kükelhahn.

Anlässlich des 200. Geburtstag ehöht die Sparkasse Bremen das Preisgeld auf 20.000. Die Jury, bestehend aus Lena Blum (Bremer Freiwilligenbörse), Hellena Harttung (Bremer Shakespeare Company), Oliver Rau (WFB), Robert Lürsen (Weser Report) und Elke Heussler (Sparkasse Bremen), wählte vierzehn Preisträger:innen aus.

Die Kategorien des Bremer Bürger:innenpreises

1) U21: für Bewerber:innen von 14 bis 21 Jahren
2) Alltagsheld:innen: für Bewerber:innen ab 21 Jahren
3) Lebenswerk: seit mindestens 25 Jahren aktive Ehrenamtliche

Die Kategorie „Publikumspreis“ wurde von den Bremerinnen und Bremern per Online-Voting bestimmt. Informationen zu den Preisträger:innen und der Platzierung gibt es in der Presse-Information zu den Preisträger:innen und gemeinsam.sparkasse-bremen.de/buergerinnenpreis

Die Sparkasse Bremen AG

1825 von Bürgern für Bürger gegründet, steht die Sparkasse Bremen für hanseatische Werte und Gemeinwohl. Das „Möglichmachen“ ist von Beginn Teil der Unternehmensphilosophie. Mit einer Bilanzsumme von rund 14,9 Milliarden Euro und über 1.240 Mitarbeitenden ist sie Marktführerin für Finanzdienstleistungen und eine der größten deutschen Sparkassen. Ihren 400.000 Privatkundinnen und -kunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen. Für rund 25.000 Firmenkunden und -kundinnen ist sie starke Partnerin des Mittelstandes. Sie begleitet unternehmerisches Wachstum – von Start-ups und Traditionsunternehmen über Gewerbe, Handel und Handwerk bis zur Industrie, mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort.

200 Jahre Gemeinwohl

Doch die Sparkasse Bremen ist mehr als eine Bank – sie ist fester Bestandteil Bremens und Unterstützerin von Kunst und Kultur, Sport, Umwelt, Sozialem, Bildung und Wissenschaft.

Weil´s um mehr als Geld geht, ermöglicht und fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr mit mehreren Millionen Euro kleine und große Projekte in Bremen. Die Kinder- und Jugend-förderung liegt ihr besonders am Herzen. Seit Generationen unterstützt sie die Menschen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen.

