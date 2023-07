Sparkasse Bremen plant weitere Stadtteilfiliale für Osterholz

„Digital – und trotzdem nah“ - Sparkasse Bremen investiert weiter in ihr Angebot für persönliche Beratung vor Ort und wird zukünftig auch in Osterholz mit einer großzügigen Stadtteilfiliale vor Ort sein. Der bisherige Standort soll aufgestockt und erweitert werden.



Die Sparkasse Bremen setzt ihre Doppel-Strategie - persönlich vor Ort und gleichzeitig digital - weiter um. Auch in Osterholz investiert das Unternehmen: Am bisherigen Standort soll eine neue, großzügige Stadtteilfiliale entstehen.



Dazu soll die Filiale um eine Etage und 400 qm zusätzlich erweitert werden. So kann auf insgesamt 1300 qm eine Stadtteilfiliale für rund 30 Mitarbeitende mit allen Beratungs- und Service-Angeboten entstehen. Auch das Community-Konzept, das sich in den bestehenden Filialen gut bewährt hat, wird hier umgesetzt. Ein offener Bereich zum Netzwerken, mit Veranstaltungen aus und für den Stadtteil ist dafür vorgesehen. Auch die Schließfachanlage wird komplett modernisiert und erweitert. Die Planungen dazu sind in vollem Gange.



Nachhaltigkeitsziele weiter umsetzen



Durch die Nutzung der vorhandenen Gebäudesubstanz, den Einsatz von Holz als Baustoff und eine große PV-Anlage zur Eigenstromversorgung werden auch mit diesem Bauvorhaben die Nachhaltigkeitsziele der Sparkasse Bremen konsequent umgesetzt. Mitte 2023 soll der Bauantrag gestellt werden, so dass hoffentlich nach den Herbstferien die Baumaßnahmen starten können.



Auch während der Umbauphase erreichbar

Kundinnen und Kunden der Filiale können jedoch während der Bauzeit ihre Beraterinnen und Berater aus der Filiale nach einer kleinen Umzugsphase erreichen: Am Standort Berliner Freiheit und dem Interims-Standort Ludwig-Roselius-Allee 210.



Auch der SB-Bereich bleibt während der gesamten Umbauphase weiterhin zugänglich. Zusätzlich können unter 0421-1790 der Service-Hotline der Sparkasse Bremen alle üblichen Service-Leistungen, wie Überweisungen o.ä. erledigt werden, 24 Stunden und sieben Tage die Woche.



Kunden profitieren von strategischer Ausrichtung - digital und vor Ort

Die Stadtteilfiliale Osterholz wird damit ein weiterer, wichtiger Baustein der Doppelstrategie der Sparkasse Bremen digital und gleichzeitig nah bei den Kundinnen und Kunden zu sein. „Wir merken sehr deutlich, dass wir mit dieser Ausrichtung bei unseren Kundinnen und Kunden punkten können“, sagt Thomas Fürst.



Darum ginge - trotz der steigenden Nutzung von digitalen Angeboten - die Sparkasse Bremen ihren Weg konsequent weiter, auch in der Fläche als persönlicher Ansprechpartner vor Ort zu sein. Mit Blumenthal sind jetzt bereits sieben Stadtteilfilialen realisiert (Blumenthal, Neustadt, Obervieland, Horn/Lehe, Schwachhausen, Lesum und Viertel). Die nächste Stadtteilfiliale in Gröpelingen soll noch in diesem Spätsommer eröffnet werden. Zusätzlich baut die Sparkasse Bremen weiterhin die persönliche Telefonberatung und den Video-Chat kontinuierlich aus. „Als einer der wenigen Finanzdienstleister sind wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche für unsere Kunden telefonisch erreichbar“, hebt Fürst hervor. Oder eben auch direkt persönlich vor Ort, wie in unseren Stadtteilfilialen