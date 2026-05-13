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Sparkasse Bremen ermöglicht kulturelle Teilhabe. Aktion „Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche“ wird 2026 fortgesetzt. Neu dabei – das „Junge Ticket“ in Kooperation mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen

(lifePR) (Bremen, )
Die Sparkasse Bremen verlängert ihre Initiative „Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche“ für das gesamte Jahr 2026. Die Aktion ermöglicht jungen Menschen kostenlosen Zugang zu zwölf Bremer Kulturinstitutionen – darunter die Kunsthalle Bremen, das Universum, botanika oder die Weserburg. Rund 45.000 Kinder und Jugendliche nutzten das Angebot im letzten Jahr.

Neu: Junges Ticket für Konzerterlebnisse
Erstmals erweitert die Sparkasse Bremen ihr Engagement um ein kostengünstiges Angebot für junge Erwachsene. In Kooperation mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen wird 2026 das „Junge Ticket“ eingeführt.

Mit dem Jungen Ticket können Menschen in Ausbildung bis einschließlich 35 Jahre ab zwei Wochen vor Konzerttermin für nur zehn Euro Tickets erwerben.

Die Tickets sind online, im Kunden-Service sowie an der Abendkasse erhältlich. Sie gelten für alle Bremer Konzerte – einschließlich des beliebten Festivalwochenendes „Sommer in Lesmona“! Schnell sein lohnt sich, denn die Kontingente sind begrenzt. Vom Jungen Ticket ausgenommen sind Sonderkonzerte sowie Auftritte der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen im Rahmen des Musikfest Bremen.

Kulturelle Teilhabe entlang aller Lebensphasen
Mit der Kombination aus kostenfreiem Eintritt für Kinder und Jugendliche und vergünstigten Konzerttickets für junge Erwachsene schafft die Sparkasse Bremen ein durchgängiges Angebot kultureller Teilhabe – von den ersten Kulturerfahrungen bis ins junge Erwachsenenalter.

Die Fortsetzung des „Freien Eintritts“ unterstreicht das langfristige Engagement für Chancengleichheit im Bildungsbereich. Kulturelle Erfahrungen – von Kunstausstellungen über wissenschaftliche Experimente bis hin zu Naturerlebnissen – werden damit unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund zugänglich.

„Mit der Verlängerung und Erweiterung unserer Angebote möchten wir kulturelle Bildung für alle jungen Menschen in unserer Region nachhaltig stärken“, erklärt Dr. Sonja Kastin, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen. „Wir hören, dass das „Freiticket“ des Senats oft für Kino oder ähnliches eingesetzt wird, und behalten unser Engagement hier deshalb trotzdem bei. Wir verstehen unser Engagement als verlässliche Partnerschaft für kulturelle Teilhabe – über verschiedene Lebensphasen hinweg.“

Breites Kulturspektrum für unterschiedliche Interessen
Die zwölf teilnehmenden Einrichtungen decken ein vielfältiges Spektrum ab. Kunsthalle Bremen, Weserburg und die Museen Böttcherstraße bieten Zugang zu klassischer und zeitgenössischer Kunst, das Universum Bremen steht für interaktive Wissenschaft und in der botanika werden Einblicke in Pflanzenwelten vermittelt.

Mit Focke-Museum, Bremer Schulmuseum, Hafenmuseum Speicher XI, KEK-Kindermuseum, Wilhelm-Wagenfeldhaus, Übersee-Museum oder dem Atlantis Kino steht Kindern und Jugendlichen aus Bremen ein breites Angebot offen.

Nachhaltige Wirkung für die Region
Neben der individuellen Förderung junger Menschen profitieren auch die Kulturinstitutionen:
Der niedrigschwellige Zugang erschließt neue Besuchergruppen und stärkt die langfristige Bindung an kulturelle Angebote.

Detaillierte Informationen zu allen teilnehmenden Kultureinrichtungen und den konkreten Teilnahmebedingungen finden Interessierte auf der Vorteilsseite der Sparkasse Bremen unter sparkasse-bremen.de/vorteile

 

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Die Sparkasse Bremen AG

1825 von Bürgern für Bürger gegründet, steht die Sparkasse Bremen für hanseatische Werte und Gemeinwohl. Das „Möglichmachen“ ist von Beginn an Teil der Unternehmensphilosophie. Mit einer Bilanzsumme von rund 15,1 Milliarden Euro und 1.289 Mitarbeitenden ist sie Marktführerin für Finanzdienstleistungen und eine der größten deutschen Sparkassen.
Ihren 400.000 Privatkundinnen und -kunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen. Für rund 25.000 Firmenkunden ist sie starke Partnerin des Mittelstandes. Sie begleitet unternehmerisches Wachstum – von Start-ups und Traditionsunternehmen über Gewerbe, Handel und Handwerk bis zur Industrie, mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort.

Über 200 Jahre Gemeinwohl
Doch die Sparkasse Bremen ist mehr als eine Bank - sie ist fester Bestandteil Bremens und Unterstützerin von Kunst und Kultur, Sport, Umwelt, Sozialem, Bildung und Wissenschaft. Weil´s um mehr als Geld geht, ermöglicht und fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr mit mehreren Millionen Euro kleine und große Projekte in Bremen. Die Kinder- und
Jugendförderung liegt ihr besonders am Herzen.
www.sparkasse-bremen.de

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