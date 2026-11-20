Die Sparkasse Bremen eröffnet ihre neue Stadtteilfiliale Vegesack am Sedanplatz. Auf insgesamt 1.350 Quadratmetern über zwei Ebenen ist ein moderner, heller und offener Standort entstanden, der persönliche Beratung, Service und Begegnung miteinander verbindet. Die großzügige Gestaltung schafft Transparenz und Offenheit, zugleich sorgt der Community-Bereich mit seinem großzügigen Tisch für eine einladende Atmosphäre und bietet Platz für Veranstaltungen und Begegnung.



Moderne Beratungskuben bieten einen geschützten Rahmen für diskrete Gespräche. Ein großzügiger Empfangsbereich mit Coffee-Station und Kinderspielecke lädt zum Ankommen ein. Insgesamt werden in der neuen Stadtteilfiliale bis zu 50 Mitarbeitende für die Anforderungen und Wünsche der Kundinnen und Kunden Platz finden. Modernste Technik unterstützt dabei die Verbindung von persönlicher und digitaler Beratung oder Austausch per Video.



Auch die klassischen Bankgeschäfte haben am neuen Standort ihren festen Platz: Auf rund 150 Quadratmetern ist die sog. „Zweigstelle“ als eigener Servicebereich an die Stadtteilfiliale angeschlossen. Hier können Kundinnen und Kunden die klassischen Geld- und Servicegeschäfte persönlich erledigen. Damit verbindet der Standort klassische Bankdienstleistungen mit moderner Beratung und digitalen Angeboten unter einem Dach. Ergänzt wird das Angebot durch eine neue 24/7 Schließfachanlage mit modernster Sicherungstechnik für die sichere Verwahrung von Dokumenten, Schmuck und anderen Wertgegenständen.



„Wir eröffnen hier nicht einfach nur eine neue Stadtteilfiliale. Wir eröffnen einen Ort der Begegnung, für Gespräche, Ideen und Gemeinschaft“, sagt Dr. Sonja Kastin, im Vorstand der Sparkasse Bremen verantwortlich für das Privatkundengeschäft. „Wir verbinden die Möglichkeiten der digitalen Welt mit echter Nähe zu den Menschen. Denn gerade bei den großen finanziellen Fragen des Lebens wünschen sich viele Menschen unverändert eine kompetente persönliche Begleitung.“



Mitten in Vegesack - nah bei Privat- und Firmenkund:innen



Die neue Stadtteilfiliale liegt mitten im lebendigen Zentrum Vegesacks. Rund um den Sedanplatz prägen Fußgängerzone, Geschäfte, Gastronomie und der traditionsreiche Wochenmarkt das Quartier. Weserpromenade, Stadtgarten und Hafen liegen nur wenige Schritte entfernt.



Am neuen Standort finden sich umfassende Finanzdienstleistungs-Kompetenzen: ob Beratung für Baufinanzierung und Immobilien, Vermögensaufbau und Geldanlage, Altersvorsorge, Versicherungen oder Erben und Vererben. Damit greift das Angebot genau die finanziellen Fragen auf, bei denen persönliche und individuelle Beratung besonders gefragt ist.



Auch die Firmenkunden-Regionaldirektion Nord ist ab jetzt am Sedanplatz beheimatet. Gewerbetreibende, kleine und mittelständische Unternehmen finden so direkt vor Ort Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für all ihre Anliegen, ob Gründung, Daily-Business oder Unternehmensnachfolge. So schafft die Sparkasse Bremen kurze Wege für ihre Kundinnen und Kunden.



Persönlich vor Ort oder smart und einfach digital



Viele alltägliche Bankgeschäfte erledigen Kundinnen und Kunden heute schnell und bequem per App oder online. Gleichzeitig bleibt bei wichtigen finanziellen Entscheidungen das persönliche Gespräch gefragt. Genau diese Verbindung von digitalem Banking und persönlicher Beratung prägt das Stadtteilfilialkonzept der Sparkasse Bremen. Mit S-Neo bietet die Sparkasse Bremen beispielsweise ein Wertpapierdepot direkt in der App an. Kundinnen und Kunden können darüber in ETFs, Fonds oder Aktien investieren und mit kleinen Beträgen Sparpläne nutzen. SMAVESTO ergänzt das Angebot um eine professionelle digitale Vermögensverwaltung mit breit gestreuten Portfolios und vollständig digitaler Abwicklung. Online-Banking, App und Videoberatung ergänzen diese Möglichkeiten. So entscheiden die Kundinnen und Kunden selbst, welcher Weg für ihr jeweiliges Anliegen am besten passt: digital und unabhängig von Ort und Zeit oder persönlich im Gespräch in ihrer Stadtteilfiliale.



„Nähe entsteht nicht durch Technik. Nähe entsteht durch Menschen“, betont Dr. Sonja Kastin. „Deshalb investieren wir weiter in moderne Standorte, digitale Infrastruktur und vor allem in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.“



Beratung und Treffpunkt für den Stadtteil



Die neue Stadtteilfiliale ist gleichzeitig mehr als ein Ort für Finanzdienstleistungen. Ein großzügiger Community-Bereich steht Vereinen, Initiativen, Unternehmen, Kulturschaffenden und engagierten Menschen aus Vegesack offen.



Damit folgt der Standort der Grundidee des Stadtteilfilialkonzepts der Sparkasse Bremen: In der Fläche bleiben und die Filialen als Treffpunkte für Austausch und Vernetzung im Quartier zu öffnen.



Lesungen, Ausstellungen, Workshops, Konzerte oder die Vorstellung lokaler Unternehmen und Projekte können hier ebenso stattfinden wie Informationsveranstaltungen zu aktuellen Finanzthemen, Cybersicherheit oder beispielsweise zur neuen Altersvorsorgereform. Ähnliche Formate werden bereits in anderen Stadtteilfilialen angeboten und sollen künftig auch in Vegesack stattfinden. „Vegesack hat eine starke Gemeinschaft mit Vereinen, Kulturschaffenden, Schulen, Unternehmen, Ehrenamtlichen und vielen kreativen Köpfen“, sagt Tim Flathmann, Vermögensberater in der Stadtteilfiliale Vegesack. „Genau für diese Menschen wollten wir einen passenden Raum schaffen. Unsere neue Stadtteilfiliale soll ein offener Treffpunkt für Begegnung, Austausch und gemeinschaftliche Aktivitäten sein.“ Ansprechpartner für diesen Bereich ist Sascha Freise. Als Community-Manager begleitet er Ideen für Veranstaltungen und Aktivitäten und bringt Menschen und Institutionen aus dem Stadtteil zusammen.



Ein Standort für ganz Vegesack



Die Stadtteilfiliale versteht sich als Anlaufpunkt für Finanzdienstleistungen für Menschen aus allen fünf Vegesacker Ortsteilen: Grohn, Schönebeck, Aumund-Hammersbeck, Fähr-Lobbendorf und Vegesack. Rund 38.000 Menschen leben hier. Die Region verbindet eine reiche maritime Tradition mit einem industriell geprägten Wirtschaftsstandort, der international ausgerichteten Constructor University sowie einem vielfältigen Vereins- und Kulturleben.



Mit dem neuen Standort setzt die Sparkasse Bremen ihr Stadtteilfilialkonzept weiter um. Die Grundidee: persönliche Beratung, digitale Angebote und gesellschaftliche Vernetzung miteinander verbinden. Die Stadtteilfilialen sind damit Beratungsorte und zugleich Treffpunkte für die Nachbarschaft.



Vegesack ist die elfte Stadtteilfiliale in der Stadt Bremen, zehn Standorte sind neben dem KundenCentrum Bahnhofstrasse bereits realisiert (Blumenthal, Neustadt, Obervieland, Horn-Lehe, Schwachhausen, Lesum, Östliche Vorstadt, Gröpelingen, Findorff und Huchting). Weitere Standorte sind in Planung oder projektiert. Die nächsten sind Osterholz, Hastedt und die Stadtteilfiliale Mitte am Brill. Insgesamt ist die Sparkasse Bremen im Moment an rund 65 Standorten vertreten, davon 21 mit persönlichem Service.



Öffnungszeiten:



Montag: 9 bis 16.30 Uhr

Dienstag: 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr

Mittwoch: 9 bis 13 Uhr

Donnerstag: 9 bis 18 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Freitag: 9 bis 13 Uhr

(lifePR) (