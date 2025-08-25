Kontakt
Sparkasse Bremen eröffnet Stadtteilfiliale Huchting

Persönlich und digitial: An der Kirchhuchtinger Landstraße 213 bietet die neue Stadtteilfiliale Huchting in offenen Räumlichkeiten Platz für Beratung, Begegnung und Vernetzung sowie einen lichtdurchfluteten Community-Bereich für informative und kulturelle Veranstaltungen.

Auf rund 600 Quadratmetern über zwei Etagen ist ein großzügiger und einladender Ort entstanden. Die offen und transparent gestaltete Stadtteilfiliale bietet nicht nur Raum für die persönliche Beratung, sondern dient auch als Treffpunkt für den Stadtteil. Das architektonische Konzept setzt auch am neuen Standort den Anspruch des Unternehmens um, sich offen und transparent zu präsentieren. Während des Umbaus wurde der markante und zentrale Bau energetisch saniert und unter anderem mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Eine großzügige Lounge lädt zum Klönschnack ein; helle, freundliche „Kuben“ bieten geschützten Raum für kompetente Beratung. Für Familien gibt es ein eigenes Beratungszimmer, natürlich mit bunter Spielecke für die Kinder. Im Service-Bereich finden Kundinnen und Kunden persönliche Unterstützung und Beratung bei allen Fragen rund um den Zahlungsverkehr, Online-Banking und mehr.

Im Obergeschoss befindet sich die Teamwelt mit verschieden großen Beratungsräumen, Arbeitsplätzen, auch für Videoberatung ist Platz sowie für die Räume für die Mitarbeitenden. Außerdem ist auf dem Gelände sich ein separater SB-Bereich entstanden. Wer Bargeld abheben oder einzahlen, eine Rechnung überweisen oder Kontoauszüge drucken will, kann dies an einem der Geldautomaten oder SB-Terminals tun.

Nah und persönlich vor Ort oder smart und einfach digital

Ein Großteil der Bankgeschäfte, z.B. der Zahlungsverkehr, kann heute einfach und bequem digital abgewickelt werden. Die Sparkasse Bremen verfügt über hochmoderne digitale Angebote mit den höchsten Sicherheitsstandards.

„Aber wir wissen auch: nur digital reicht nicht aus, weil es viele Menschen gibt, die andere Bedürfnisse haben und auch diese Menschen liegen uns sehr am Herzen. Deshalb können sich unsere Kundinnen und Kunden in jeder Lebenslage auf die Expertise von 20 Mitarbeitenden vor Ort verlassen. Unsere Beraterinnen und Berater stehen bereit und helfen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden oder Entscheidungen zu treffen – ob bei der passenden Baufinanzierung, Versicherungen im Alltag, der Altersversorgung, dem Girokonto oder beim Vergleich von Strom- und Gasanbietern oder Robo-Advisor“, betont Sonja Kastin, zuständig für den Privatkundenbereich der Sparkasse Bremen.

„Wir freuen uns sehr, mit unserem 20-köpfigen Team in den neugestalteten Räumen zu sein. Hier gibt es Raum für den Pop-Up-Store, der sein Angebot vorstellen möchte, oder für die Konzeptvorstellung des Start-ups von gegenüber bis hin zur Mitgliederversammlung des alteingesessenen Vereins“, sagt Sabine Hinne aus dem Team der Stadtteilfiliale. Ein optimaler Treffpunkt im Stadtteil. Die ansässigen Unternehmen oder Vereine und Kulturinstitutionen können und sollen die Räume mitnutzen und das Angebot gestalten.

„Der neue Standort passt sehr gut zu Huchting,“ so Sabine Hinne weiter. „Die vielfältige Identität des Stadtteils spiegelt sich auch im Design der Filiale wider. Die Wand-Motive zeigen unseren Stadtteil“.

Beratung und Treffpunkt

Die Stadtteilfilialen der Sparkasse Bremen sind weit mehr als ein Ort für Dienstleistungen und Beratung rund um Finanzen. „Allein im ersten Halbjahr 2025 haben fast 200 Veranstaltungen in unseren Filialen in ganz Bremen stattgefunden: vom Wertpapier-Infoabend über Energetisches Sanieren bis zur Sicherheit in der digitalen Welt“, sagt Sonja Kastin.

Huchting ist die neunte Stadtteilfiliale in der Stadt Bremen, acht Standorte sind neben dem KundenCentrum Bahnhofstrasse bereits realisiert (Blumenthal, Neustadt, Obervieland, Horn-Lehe, Schwachhausen, Lesum, Östliche Vorstadt und Gröpelingen). Weitere Standorte sind derzeit in Planung oder projektiert, insgesamt sollen 15 Stadtteilfilialen in Bremen entstehen. Unter anderem auch in Findorff, Osterholz, Hastedt, Hemelingen oder Vegesack. Die Stadtteilfiliale Mitte wird wieder in die historischen Räumen Am Brill umziehen. Insgesamt ist die Sparkasse Bremen im Moment an rund 65 Standorten vertreten, davon 21 mit persönlichem Service.

24/7 Bankgeschäfte per Telefon

Neben dem kontinuierlichen Ausbau der persönlichen Telefonberatung sowie dem Video-Chat bleibt die persönliche Nähe im Stadtteil festes Standbein des Finanzdienstleisters. „Wir wollen weiterhin 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche telefonisch erreichbar sein. Aber eben auch ganz persönlich als fester Anlaufpunkt vor Ort“, betont Sonja Kastin.

Öffnungszeiten
Montag: 09:00-16:30 Uhr
Dienstag: 09:00-18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00-13:00 Uhr
Donnerstag: 09:00-18:00 Uhr
Freitag: 09:00-13:00 Uhr

Fact-Sheet
(Infos am Rande)
Trockenbau:

• Verspachtelung von 595m² Gipskartonwänden, 480m² davon wurden zwei Mal gespachtelt
• ergibt eine Menge von etwa 117 kg Spachtelmasse
• 200m Anstrich von Fensterleibungen
• 240m Fugenversiegelung

Bereich Photovoltaik:
• Neue PV-Anlage, bestehend aus 63 Modulen mit einer Maximalleistung von 445 Wp

Rohbau:
• 355m² Estrich geschliffen, gereinigt, gespachtelt und grundiert
• 16 t Bausubstanz abgebrochen
• 152m² Metallständerwände, 50m² Leichtbauwände und 61m² Vorsatzschalen wurden neu installiert

Malerarbeiten:

• Wände: 680m² Tapezierarbeit
580m² Grundanstrich
580m² Deckanstrich
~174 l Farbe

• Decke: 245m² Grundanstrich
245m² Deckanstrich
~75 l Farbe

Die Sparkasse Bremen AG

1825 von Bürgern für Bürger gegründet, steht die Sparkasse Bremen für hanseatische Werte und Gemeinwohl. Das „Möglichmachen“ ist von Beginn Teil der Unternehmensphilosophie. Mit einer Bilanzsumme von rund 14,9 Milliarden Euro und über 1.240 Mitarbeitenden ist sie Marktführerin für Finanzdienstleistungen und eine der größten deutschen Sparkassen. Ihren 400.000 Privatkundinnen und -kunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen. Für rund 25.000 Firmenkunden und -kundinnen ist sie starke Partnerin des Mittelstandes. Sie begleitet unternehmerisches Wachstum – von Start-ups und Traditionsunternehmen über Gewerbe, Handel und Handwerk bis zur Industrie, mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort.

200 Jahre Gemeinwohl
Doch die Sparkasse Bremen ist mehr als eine Bank – sie ist fester Bestandteil Bremens und Unterstützerin von Kunst und Kultur, Sport, Umwelt, Sozialem, Bildung und Wissenschaft.
Weil´s um mehr als Geld geht, ermöglicht und fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr mit mehreren Millionen Euro kleine und große Projekte in Bremen. Die Kinder- und Jugendförderung liegt ihr besonders am Herzen. Seit Generationen unterstützt sie die Menschen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
