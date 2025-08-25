Sparkasse Bremen eröffnet Stadtteilfiliale Huchting

Persönlich und digitial: An der Kirchhuchtinger Landstraße 213 bietet die neue Stadtteilfiliale Huchting in offenen Räumlichkeiten Platz für Beratung, Begegnung und Vernetzung sowie einen lichtdurchfluteten Community-Bereich für informative und kulturelle Veranstaltungen.



Auf rund 600 Quadratmetern über zwei Etagen ist ein großzügiger und einladender Ort entstanden. Die offen und transparent gestaltete Stadtteilfiliale bietet nicht nur Raum für die persönliche Beratung, sondern dient auch als Treffpunkt für den Stadtteil. Das architektonische Konzept setzt auch am neuen Standort den Anspruch des Unternehmens um, sich offen und transparent zu präsentieren. Während des Umbaus wurde der markante und zentrale Bau energetisch saniert und unter anderem mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.



Eine großzügige Lounge lädt zum Klönschnack ein; helle, freundliche „Kuben“ bieten geschützten Raum für kompetente Beratung. Für Familien gibt es ein eigenes Beratungszimmer, natürlich mit bunter Spielecke für die Kinder. Im Service-Bereich finden Kundinnen und Kunden persönliche Unterstützung und Beratung bei allen Fragen rund um den Zahlungsverkehr, Online-Banking und mehr.



Im Obergeschoss befindet sich die Teamwelt mit verschieden großen Beratungsräumen, Arbeitsplätzen, auch für Videoberatung ist Platz sowie für die Räume für die Mitarbeitenden. Außerdem ist auf dem Gelände sich ein separater SB-Bereich entstanden. Wer Bargeld abheben oder einzahlen, eine Rechnung überweisen oder Kontoauszüge drucken will, kann dies an einem der Geldautomaten oder SB-Terminals tun.



Nah und persönlich vor Ort oder smart und einfach digital



Ein Großteil der Bankgeschäfte, z.B. der Zahlungsverkehr, kann heute einfach und bequem digital abgewickelt werden. Die Sparkasse Bremen verfügt über hochmoderne digitale Angebote mit den höchsten Sicherheitsstandards.



„Aber wir wissen auch: nur digital reicht nicht aus, weil es viele Menschen gibt, die andere Bedürfnisse haben und auch diese Menschen liegen uns sehr am Herzen. Deshalb können sich unsere Kundinnen und Kunden in jeder Lebenslage auf die Expertise von 20 Mitarbeitenden vor Ort verlassen. Unsere Beraterinnen und Berater stehen bereit und helfen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden oder Entscheidungen zu treffen – ob bei der passenden Baufinanzierung, Versicherungen im Alltag, der Altersversorgung, dem Girokonto oder beim Vergleich von Strom- und Gasanbietern oder Robo-Advisor“, betont Sonja Kastin, zuständig für den Privatkundenbereich der Sparkasse Bremen.



„Wir freuen uns sehr, mit unserem 20-köpfigen Team in den neugestalteten Räumen zu sein. Hier gibt es Raum für den Pop-Up-Store, der sein Angebot vorstellen möchte, oder für die Konzeptvorstellung des Start-ups von gegenüber bis hin zur Mitgliederversammlung des alteingesessenen Vereins“, sagt Sabine Hinne aus dem Team der Stadtteilfiliale. Ein optimaler Treffpunkt im Stadtteil. Die ansässigen Unternehmen oder Vereine und Kulturinstitutionen können und sollen die Räume mitnutzen und das Angebot gestalten.



„Der neue Standort passt sehr gut zu Huchting,“ so Sabine Hinne weiter. „Die vielfältige Identität des Stadtteils spiegelt sich auch im Design der Filiale wider. Die Wand-Motive zeigen unseren Stadtteil“.



Beratung und Treffpunkt



Die Stadtteilfilialen der Sparkasse Bremen sind weit mehr als ein Ort für Dienstleistungen und Beratung rund um Finanzen. „Allein im ersten Halbjahr 2025 haben fast 200 Veranstaltungen in unseren Filialen in ganz Bremen stattgefunden: vom Wertpapier-Infoabend über Energetisches Sanieren bis zur Sicherheit in der digitalen Welt“, sagt Sonja Kastin.



Huchting ist die neunte Stadtteilfiliale in der Stadt Bremen, acht Standorte sind neben dem KundenCentrum Bahnhofstrasse bereits realisiert (Blumenthal, Neustadt, Obervieland, Horn-Lehe, Schwachhausen, Lesum, Östliche Vorstadt und Gröpelingen). Weitere Standorte sind derzeit in Planung oder projektiert, insgesamt sollen 15 Stadtteilfilialen in Bremen entstehen. Unter anderem auch in Findorff, Osterholz, Hastedt, Hemelingen oder Vegesack. Die Stadtteilfiliale Mitte wird wieder in die historischen Räumen Am Brill umziehen. Insgesamt ist die Sparkasse Bremen im Moment an rund 65 Standorten vertreten, davon 21 mit persönlichem Service.



24/7 Bankgeschäfte per Telefon



Neben dem kontinuierlichen Ausbau der persönlichen Telefonberatung sowie dem Video-Chat bleibt die persönliche Nähe im Stadtteil festes Standbein des Finanzdienstleisters. „Wir wollen weiterhin 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche telefonisch erreichbar sein. Aber eben auch ganz persönlich als fester Anlaufpunkt vor Ort“, betont Sonja Kastin.



Öffnungszeiten

Montag: 09:00-16:30 Uhr

Dienstag: 09:00-18:00 Uhr

Mittwoch: 09:00-13:00 Uhr

Donnerstag: 09:00-18:00 Uhr

Freitag: 09:00-13:00 Uhr



Fact-Sheet

(Infos am Rande)

Trockenbau:



• Verspachtelung von 595m² Gipskartonwänden, 480m² davon wurden zwei Mal gespachtelt

• ergibt eine Menge von etwa 117 kg Spachtelmasse

• 200m Anstrich von Fensterleibungen

• 240m Fugenversiegelung



Bereich Photovoltaik:

• Neue PV-Anlage, bestehend aus 63 Modulen mit einer Maximalleistung von 445 Wp



Rohbau:

• 355m² Estrich geschliffen, gereinigt, gespachtelt und grundiert

• 16 t Bausubstanz abgebrochen

• 152m² Metallständerwände, 50m² Leichtbauwände und 61m² Vorsatzschalen wurden neu installiert



Malerarbeiten:



• Wände: 680m² Tapezierarbeit

580m² Grundanstrich

580m² Deckanstrich

~174 l Farbe



• Decke: 245m² Grundanstrich

245m² Deckanstrich

~75 l Farbe

