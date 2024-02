Senatskanzlei und Sparkasse starten Pilotprojekt zur ergänzenden Beratung in den Quartieren

Jeden Montag von 9 bis 12 Uhr

Im Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V.

Alfred-Faust-Straße 4, 28279 Bremen, Tel.: 0421 696730-20

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Senatskanzlei und die Sparkasse Bremen haben sich im vergangenen Jahr auf Maßnahmen verständigt, mit denen sie die Versorgung mit Bargeld und Bankdienstleistungen in den Quartieren verbessern wollen. Ein Kernpunkt war die Initiierung eines Pilotprojektes zur ergänzenden Beratung in den Quartieren. Ziel des Pilotprojektes soll es sein, zusätzliche Beratung durch Finanzdienstleister in die Stadtteile zu bringen, um zu festen Zeiten an öffentlichen Orten Hilfestellung beispielsweise bei Kontoeröffnungen, Entsperrung von Bankkarten oder beim Online-Banking zu ermöglichen. Das Projekt ist jetzt angelaufen und wird am Dienstag (13. Februar 2024) im Beirat Obervieland vorgestellt.Die Senatskanzlei konnte drei potentielle Örtlichkeiten in Osterholz, Walle und Obervieland für diese zusätzlichen Beratungen akquirieren und hat Ende 2023 ein öffentliches Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, zu dessen Teilnahme unter anderem auch die Mitglieder des norddeutschen Bankenverbandes aufgerufen waren.Die Sparkasse Bremen hat sich erfolgreich beworben und hat zum 8. Februar 2024 mit der ergänzenden Beratung im Bürgerhaus Obervieland begonnen. Die Beratung findet dann bis auf Weiteres jeden Montag zwischen 9 und 12 Uhr im Bürgerhaus statt und steht jeder und jedem zur Verfügung. Es ist nicht erforderlich bei der Sparkasse Bremen Kundin oder Kunde zu sein.Bürgermeister Andreas Bovenschulte: "In meinen zahlreichen Begegnungen mit Bremerinnen und Bremern werden die Themen 'Fehlende Bankdienstleistungen und schlechte Bargeldversorgung' immer wieder genannt. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam mit der Sparkasse Bremen jetzt in Obervieland ein Pilotprojekt starten, um die Beratung rund um Finanzdienstleistungen in den Stadtteilen zu verbessern. Ich würde mich freuen, wenn das neue Angebot gut angenommen und das Pilotprojekt ein Erfolg wird.“Frauke Hegemann, Vorstandmitglied der Sparkasse Bremen: „Auch wenn wir der Finanzdienstleister sind mit dem größten Angebot an persönlichen Beratungsangeboten vor Ort oder der Möglichkeit, zeitunabhängig Bargeld zu erhalten, Kontoauszüge zu drucken oder über das Telefon Unterstützung zu bekommen, freuen wir uns nun ein noch umfassenderes, flächendeckendes Angebot an Finanzdienstleistungen unterbreiten zu können. Daher begrüßen wir dieses Pilotprojekt sehr, insbesondere um Menschen mit Einschränkungen, aber auch Älteren einen weiteren Standort bieten zu können“.