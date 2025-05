Noch mehr Bildung und Kultur für Kids: Sparkasse Bremen ermöglicht freien Eintritt und baut Angebot weiter aus

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen liegt der Sparkasse Bremen schon immer am Herzen. Vor dem Hintergrund der Bildungs- und Sozialsituation vieler Heranwachsender in Bremen, engagiert sich das Finanzinstitut gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern für Bildungs-, Sport-, Kultur- und Umweltprojekte, von denen ganz besonders junge Bremerinnen und Bremer profitieren. Mit dem freien Eintritt für Kinder und Jugendliche möchte die Sparkasse Bremen allen jungen Bremerinnen und Bremern bis 18 Jahre den Zugang zu zahlreichen Kulturorten der Stadt ermöglichen – und so ihr Wissen und ihre Neugier stärken.Diese Initiative wird auch im Jahr 2025 – dem Jubiläumsjahr der Sparkasse Bremen – weitergeführt. Vom Hafenmuseum bis zum Atlantis-Kino: Zu insgesamt zwölf Bremer Kulturund Wissensorten haben Kinder und Jugendliche dank der Förderung der Sparkasse Bremen freien Eintritt. Und das Angebot wird nun noch größer: Neu dabei ist das Schulmuseum, das in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert und Kids zu einer Entdeckungsreise durch die Schulgeschichte der Hansestadt einlädt. Erstmals in diesem Jahr erhalten Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in diesem Jahr bei der Langen Nacht der Museen am 24. Mai freien Eintritt. An diesem Abend können sie mehr als 30 Museen und Ausstellungshäuser entdecken.Bereits seit 2017 sorgt die Sparkasse Bremen für mehr Kultur für Kids – und das kostenlos.Zu folgenden Wissens- und Kulturorten haben Kinder und Jugendliche in der Hansestadt regelmäßig freien Eintritt: Museen Böttcherstraße, Kunsthalle Bremen, Übersee-Museum, Universum® Bremen, Focke-Museum, Hafenmuseum, kek-Kindermuseum, botanika, Wagenfeldhaus, Atlantis-Kino, Schulmuseum und Weserburg.Wann der freie Eintritt gilt findet man hier: