Noch bis zum 15. August: 200.000 Euro für den Sport

Ob Fußballtruppe, Lauftreff, Kinderturnen oder Seniorentanz – zum 200. Geburtstag ermöglicht die Sparkasse Bremen mit ihrer einmaligen Trikotaktion 200 Bremer Sportteams neue Outfits im Gesamtwert von 200.000 Euro. Die Teams können sich nur noch bis zum 15. August um die Kleidungssets in Höhe von je 1.000 Euro bewerben.Pro Verein können sich mehrere Teams einzeln bewerben.Gesucht werden Sportteams oder auch Einzelsportlerinnen und -sportler aus Bremer Vereinen. Wer also neue Outfits benötigt, sollte die Chance nutzen.Jedes Jahr fördert die Sparkasse Bremen kleine sowie große Projekte und Initiativen mit mehreren Millionen, im Jubiläumsjahr unterstützt sie mit der Sonderaktion sportlich Aktive in der Hansestadt – unabhängig von Sportart, Geschlecht, Alter und Teamgröße.Alle Informationen zur Trikotaktion und zur Bewerbung gibt es unter www.sparkassebremen.de/... . Hier können die Teams sich über den Verein bis zum 15. August bewerben. Im Anschluss ermittelt eine unabhängige Jury die Gewinnerinnen und Gewinner.