Jugend musiziert Landeswettbewerbs 2026: Sparkassen-Vorständin Dr. Sonja Kastin ehrt Preisträger:innen des Landes Bremen
Insgesamt erspielten sich die hochmotivierten Kinder und Jugendlichen 32 Erste Preise, 15 Zweite Preise und vier Dritte. Zwölf der Teilnehmer:innen werden vom 21.-31. Mai das Land Bremen beim Bundeswettbewerb in München und Regensburg vertreten.
Konzert auf großer Bühne
Zum krönenden Abschluss des Landeswettbewerbs versammelten sich die Preisträger:innen am 11. März noch einmal für ein gemeinsames Konzert auf der Bühne des voll besetzten Sendesaals Bremen. Dort konnten sie ihr musikalisches Können erneut unter Beweis stellen und das anwesende Publikum begeistern. Am Ende des festlichen Konzertabends erfolgte eine Ehrung der ausgezeichneten Talente durch die Sparkasse Bremen, die den exzellenten Nachwuchswettbewerb von Anfang an fördert:
„Musik lebt vom Zusammenspiel. Sie braucht Talent, Fleiß und Leidenschaft – aber ebenso ein verlässliches Umfeld, das trägt, fördert und Raum zur Entfaltung gibt. Als Sparkasse Bremen wollen wir den jungen Talenten Sicherheit geben, Möglichkeiten öffnen und gleichzeitig den Raum lassen, ihren eigenen musikalischen Ausdruck zu finden“, so Dr. Sonja Kastin, Vorständin der Sparkasse Bremen.
Zusammen mit Andreas Brandes, Landesausschuss-Vorsitzender Jugend musiziert, gratulierte sie den jungen Musiker:innen und übergab die Urkunden sowie die von der Sparkasse Bremen gestifteten Geldpreise. Diese sollen als finanzielle Hilfe den Kauf von Noten oder die Fahrt zum kommenden Bundeswettbewerb unterstützen.
Ergebnisse Landeswettbewerb Bremen: https://www.jugend-musiziert.org/wettbewerbe/landeswettbewerbe/bremen/ergebnisse
63 Jahre Jugend musiziert in Bremen, 63 Jahre Förderung
Jugend musiziert gilt als der renommierteste und größte Wettbewerb für junge Musiker:innen in Europa. Seit der Gründung 1963 steht neben dem Fördergedanken die künstlerische Standortbestimmung im Vordergrund: Jugend musiziert will motivieren, Herausforderung sein und Orientierung bieten sowie Erfolgserlebnisse vermitteln.