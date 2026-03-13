Kontakt
Jugend musiziert Landeswettbewerbs 2026: Sparkassen-Vorständin Dr. Sonja Kastin ehrt Preisträger:innen des Landes Bremen

(lifePR) (Bremen, )
Gespanntes Lampenfieber und höchste Konzentration prägten die Wertungsspiele der jungen Musiker:innen des 63. Landeswettbewerbs Jugend musiziert Bremen Anfang März. Nach den Regionalwettbewerben präsentierten sich 51 Teilnehmer:innen aus Bremen und Bremerhaven in den Kategorien Klavier solo, Gesang solo, Drum-Set (Pop), Blechbläser-, Holzbläser- und Streicher-Ensemble einer fachkundigen Jury.

Insgesamt erspielten sich die hochmotivierten Kinder und Jugendlichen 32 Erste Preise, 15 Zweite Preise und vier Dritte. Zwölf der Teilnehmer:innen werden vom 21.-31. Mai das Land Bremen beim Bundeswettbewerb in München und Regensburg vertreten.

Konzert auf großer Bühne

Zum krönenden Abschluss des Landeswettbewerbs versammelten sich die Preisträger:innen am 11. März noch einmal für ein gemeinsames Konzert auf der Bühne des voll besetzten Sendesaals Bremen. Dort konnten sie ihr musikalisches Können erneut unter Beweis stellen und das anwesende Publikum begeistern. Am Ende des festlichen Konzertabends erfolgte eine Ehrung der ausgezeichneten Talente durch die Sparkasse Bremen, die den exzellenten Nachwuchswettbewerb von Anfang an fördert:

„Musik lebt vom Zusammenspiel. Sie braucht Talent, Fleiß und Leidenschaft – aber ebenso ein verlässliches Umfeld, das trägt, fördert und Raum zur Entfaltung gibt. Als Sparkasse Bremen wollen wir den jungen Talenten Sicherheit geben, Möglichkeiten öffnen und gleichzeitig den Raum lassen, ihren eigenen musikalischen Ausdruck zu finden“, so Dr. Sonja Kastin, Vorständin der Sparkasse Bremen.

Zusammen mit Andreas Brandes, Landesausschuss-Vorsitzender Jugend musiziert, gratulierte sie den jungen Musiker:innen und übergab die Urkunden sowie die von der Sparkasse Bremen gestifteten Geldpreise. Diese sollen als finanzielle Hilfe den Kauf von Noten oder die Fahrt zum kommenden Bundeswettbewerb unterstützen.

Ergebnisse Landeswettbewerb Bremen: https://www.jugend-musiziert.org/wettbewerbe/landeswettbewerbe/bremen/ergebnisse

63 Jahre Jugend musiziert in Bremen, 63 Jahre Förderung

Jugend musiziert gilt als der renommierteste und größte Wettbewerb für junge Musiker:innen in Europa. Seit der Gründung 1963 steht neben dem Fördergedanken die künstlerische Standortbestimmung im Vordergrund: Jugend musiziert will motivieren, Herausforderung sein und Orientierung bieten sowie Erfolgserlebnisse vermitteln.

Die Sparkasse Bremen AG

1825 von Bürgern für Bürger gegründet, steht die Sparkasse Bremen für hanseatische Werte und Gemeinwohl. Das „Möglichmachen“ ist von Beginn an Teil der Unternehmensphilosophie. Mit einer Bilanzsumme von rund 15,1 Milliarden Euro und 1.289 Mitarbeitenden ist sie Marktführerin für Finanzdienstleistungen und eine der größten deutschen Sparkassen. Ihren 400.000 Privatkundinnen und -kunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungs-leistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen. Für rund 25.000 Firmenkunden ist sie starke Partnerin des Mittelstandes. Sie begleitet unternehmerisches Wachstum – von Start-ups und Traditionsunternehmen über Gewerbe, Handel und Handwerk bis zur Industrie, mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort.

Über 200 Jahre Gemeinwohl

Doch die Sparkasse Bremen ist mehr als eine Bank - sie ist fester Bestandteil Bremens und Unterstützerin von Kunst und Kultur, Sport, Umwelt, Sozialem, Bildung und Wissenschaft. Weil´s um mehr als Geld geht, ermöglicht und fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr mit mehreren Millionen Euro kleine und große Projekte in Bremen. Die Kinder- und Jugendförderung liegt ihr besonders am Herzen. Seit Generationen unterstützt sie die Menschen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen. Seit über 200 Jahren schreibt die Sparkasse Bremen Geschichten der Unterstützung. www.sparkasse-bremen.de

