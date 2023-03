Jugend musiziert 2023: Konzert der Besten im Sendesaal

Sparkasse Bremen ehrt junge Bremer Musizierende

Die 54 ausgezeichneten musikalischen Talente des Bremer Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ zeigten beim traditionellen Abschlusskonzert im Sendesaal am 8. März ihr Können.



Auch beim 60. Wettbewerb ist die Sparkasse Bremen als Förderin dabei. Dr. Andreas Bovenschulte, Bremens Bürgermeister und Senator für Kultur, und Sabine Wenzel, Stadtteilfiliale der Sparkasse Bremen in Schwachhausen, gratulierten den Besten aus Bremerhaven, Bremen-Mitte und Bremen-Nord persönlich.



„Den jungen Bremer Musikerinnen und Musikern ist es gelungen, die fachkundigen Jurys und uns mit ihrer beachtlichen, künstlerischen Leistung zu überzeugen“, so Sabine Wenzel voller Begeisterung in ihrer Rede. Sie überreichte das Preisgeld der Sparkasse Bremen, als finanzielle Hilfe für den Kauf neuer Noten oder die Fahrt zum anstehenden Bundeswettbewerb.



Bundeswettbewerb 2023 rückt näher



Insgesamt 24 der Ausgezeichneten fahren vom 25. Mai bis zum 4. Juni 2023 zum „Jugend musiziert“- Bundeswettbewerb nach Zwickau. „Wir gratulieren den Bremer Preisträgerinnen und -trägern ganz herzlich und drücken ihnen gleichzeitig die Daumen für ihren nächsten Schritt auf die bundesweite Bühne“, sagte Sabine Wenzel abschließend.



60 Jahre Jugend musiziert in Bremen, 60 Jahre Förderung durch die Sparkasse Bremen



Jugend musiziert motiviert Jahr für Jahr Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern – auch in Bremen. Ob als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble, am Klavier, dem Drumset oder den Streichinstrumenten. Die Sparkasse Bremen fördert den exzellenten Nachwuchswettbewerb von Anfang an, seit 60 Jahren.



Ziel des Engagements ist es, junge und talentierte Bremer Musikerinnen und Musiker auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Neben dem musikalischen Wettbewerb, geht es aber vor allem um die Begegnung und das Miteinander. Unvergessliche Momente für die jungen Musizierenden, die sie noch lange in Erinnerung behalten werden.