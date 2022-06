Innovativer Ort für Gründungsszene und etablierte Unternehmen Eröffnung heute: "Campus Space" der Sparkasse Bremen

Bremen hat ein neues Haus für Innovationen: Die Sparkasse Bremen hat am Dienstag, 7. Juni 2022, ihren Campus Space an ihrem Hauptsitz im Technologiepark feierlich eröffnet. Auf 400 Quadratmetern werden nicht nur moderne, loftartige Räumlichkeiten für junge Unternehmen, Start-ups und etablierte Firmen mit neuen Produktideen geboten. Ihnen steht auch ein Team aus ausgewiesenen Spezialisten zur Seite.



Eine Kaffeebar, zwei Lounge Areas mit gemütlichen Sofas, ein großer Konferenztisch, moderne Schreibtische, ein kubusartiger Besprechungsraum, eine Tribüne zum Verweilen, viel Licht und eine entspannte Atmosphäre: So präsentiert sich der neue Campus Space der Sparkasse Bremen, der direkt am im Herbst 2020 bezogenen Hauptsitz im Technologiepark gelegen ist.



Mit dem Campus Space will die Sparkasse Bremen neue Wege gehen: „Er bietet eine Anlaufstelle für junge Unternehmen, Start-ups, Co-Working und etablierte Firmen. Dort ermöglichen wir es ihnen, in einem sicheren und kreativen Umfeld aus guten Ideen konkrete Produktinnovationen zu entwickeln“, sagte Firmenkundenvorstand Klaus Windheuser bei der offiziellen Eröffnung vor rund hundert geladenen Gästen. „Unser Campus Space soll als moderne Co-Working Area, UX-Labor und Veranstaltungsfläche für innovative Veranstaltungen für Start-ups und etablierte Firmenkunden dienen.“



Sparkasse Bremen ist wichtige Partnerin für die Start-up-Szene …



In den letzten fünf Jahren entwickelte sich die Sparkasse Bremen zu einer wichtigen Partnerin der Startup-Szene in Bremen: Sie ist nicht nur Mitorganisatorin der Macher-Messe, die in diesem Jahr als Startup Summit am 1. Juli 2022 ihre erfolgreiche Fortsetzung findet. Sie vernetzt Start-ups und etablierte Firmen und vergibt zusammen mit dem Starthaus Bremen jedes Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Gründungspreis. Für die Planungen des neuen Hauptsitzes der Sparkasse Bremen bedeutete dies, dass der Gründungsszene in unmittelbarer Nähe eigene Räumlichkeiten vorbehalten werden sollten. „Der neue Hauptsitz der Sparkasse Bremen befindet sich im Technologiepark, um nahe an der Universität und an innovativen Ideen und Lösungen zu sein“, sagte Sparkassen-Vorstand Pranjal Kothari. „Der Campus Space wird dafür unsere räumliche Visitenkarte sein, ein Aushängeschild, das unsere Innovationskraft noch sichtbarer macht.“



… und für neu entwickelte Innovationsprogramme



Mit neu entwickelten Programmen fördert die Sparkasse Bremen Start-ups sowie Innovationen aus etablierten Firmen. Ziel ist es, in der Region mehr neue Ideen an den Markt zu bringen. „Wir bringen Old und New Economy im Campus Space zusammen. Hier finden Begegnungen statt, hier können sie sich ganz unkompliziert vernetzen und Synergien entwickeln“, sagte Dino Zirwes, Start-up-Experte bei der Sparkasse Bremen.



Etablierten Unternehmen bietet die Sparkasse Bremen das Programm „Campus Innovation Sprint“ an. „Das ist eine intensive und fokussierte Arbeitswoche im Campus Space, in der aus einer ersten Idee gemeinsam mit unserem Spezialisten-Team ein Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt und live vertestet wird. So erhalten wir bereits in der Frühphase der Idee direktes Feedback und entwickeln nicht am Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer vorbei“, erläutert Dragan Miletkovic, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Sparkasse Bremen Vermittlungsgesellschaft mbH.



Seit Herbst 2021 hatten in einer Pre-Opening-Phase bereits sechs Firmenkunden die Gelegenheit, den Service der Sparkasse Bremen auszuprobieren. „Sie alle waren begeistert darüber, welch hohen Mehrwert die Sparkasse Bremen mit ihrer Expertise bietet“, so Miletkovic. Neben der Innovationsberatung (einschließlich der Etablierung neuer Geschäftsmodelle) unterstützt die Sparkasse etablierte Unternehmen auch bei strategischen Fragen, z.B. der Transformation des Unternehmens in Bezug auf New Work sowie bei Digitalisierungsthemen.



Förderprogramme in innovativen Räumlichkeiten



Das Programm „Campus Accelerator“ richtet sich an Start-ups in der frühen Gründungs- und Finanzierungsphase. „Wir begleiten in diesem Qualifizierungsprogramm bis zu sechs Monate lang maximal sechs Start-ups pro Jahr auf ihrem Weg, ihre Idee oder ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und ‚Investment ready‘ zu machen“, berichtete Zirwes. Zusammen mit Partnern aus dem Netzwerk der Sparkasse Bremen wie dem Starthaus Bremen werden das Erlernen von agilen Methoden vermittelt, aber auch Pitch-Trainings, Beratungen zur richtigen Rechtsform und zur Businessplanung werden angeboten. Zwei Start-ups durchliefen bereits im Vorfeld das Programm.



Interessierte Start-ups können sich für „Campus Accelerator“ mit einem Pitchvideo bewerben. Eine Fachjury entscheidet, wer den Zuschlag erhält. „Ziel ist es, dass aus dem Start-up ein ernstzunehmendes Unternehmen entsteht, das mit Hilfe der Sparkasse auf weitere Investorensuche gehen kann“, sagte Zirwes.