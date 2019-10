Pressemitteilung BoxID: 772429 (Die Sparkasse Bremen AG)

Für den guten Zweck versteigert: Kunstobjekte erlösten rund 27.000 Euro - nächste Versteigerung in Bremen-Nord

Bilder von verloren gegangenen Stadtansichten, Arbeiten des Worpsweder Bildhauers Waldemar Otto und Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts kamen bei der letzten Auktion bei Bolland & Marotz unter den Hammer. Der Erlös der rund 40 eingelieferten Exponate der Sparkasse Bremen kommt der GUT FÜR BREMEN Stiftung zugute.



Julia Maxwitat-Balzer, Geschäftsführerin der GUT FÜR BREMEN Stiftung der Sparkasse in Bremen, freut sich. Bei der ersten Auktion kamen rund 27.000 Euro für die Stiftung zusammen. Mit der Stiftung unterstützt die Sparkasse Bremen gesellschaftliche Vielfalt, indem sie Projekte für Bremen und die Stadtteile ermöglicht. So profitieren auch die Bremer Bürgerinnen und Bürger von dem Erlös. Die Aktion wurde möglich, da durch den bevorstehenden Umzug der Sparkasse Bremen an den neuen Standort im Technologiepark etliche Kunst- und Möbelstücke nicht mehr benötigt werden.



Weitere Auktionen stehen an



Bremen-Nord:



Liebhaber historischer Möbelstücke sollten sich Freitag, den 1. November merken, wenn diese unter der Federführung des Auktionshauses Hansa in der Sparkassen-Filiale in der Georg-Gleistein-Straße 82/84 versteigert werden. Die Besichtigung dort beginnt um 14 Uhr, die Versteigerung startet um 15 Uhr. Die ersteigerten Schätze können bar bezahlt und sofort mitgenommen werden.



Bremen-Mitte:



Auch in der Sparkasse Bremen kommen noch verschiedene Kunstgegenstände unter den Hammer. Am Freitag, den 22. November, können Bremerinnen und Bremer in der Kundenhalle Am Brill 1-3 an einer sogenannten "Ohne-Limit-Auktion" ohne festgelegten Startpreis für die einzelnen Auktionsgegenstände teilnehmen. Die Versteigerung wird vom Auktionshaus Hansa geleitet. Es gilt: Barzahlung vor Ort und sofortige Mitnahme der Objekte.



Zum Hintergrund:



Hintergrund der Versteigerung ist der Umzug der Sparkasse Bremen an den neuen Standort im Technologiepark. In der fast 200-jährigen Firmengeschichte, von denen die Bank mehr als 100 Jahre am Standort Am Brill verbracht hat, hat sich so einiges angesammelt: Schönes und wertvoll Historisches, aber auch Dinge, die aus heutiger Sicht etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachtenden.



Unterstützung von Bremer Auktionshäusern



Die Auktionen finden in zwei Wellen statt: Kunstbilder und altwürdige Möbel, die nicht mehr im Gebrauch sind, können Bremerinnen und Bremer schon in diesem Jahr ersteigern. Im Herbst 2020, wenn die Sparkasse Bremen das Gebäude Am Brill verlässt, werden weitere Kunstgegenstände und Teile des Mobiliars versteigert. Die Sparkasse Bremen wird bei den Aktionen von den Bremer Häusern Bolland & Marotz und Hansa begleitet. Um mit ihrer Arbeit den gemeinnützigen Gedanken dahinter zu unterstützen, verzichten beide Auktionshäuser auf einen großen Teil ihrer Provision.



Versteigerungen für den guten Zweck



Die ersteigerten Objekte zieren dann künftig nicht nur die Wohnungen und Häuser der Bremerinnen und Bremer, sie tun damit gleichzeitig auch noch etwas Gutes: Die Erlöse aus den Auktionen fließen in die GUT FÜR BREMEN Stiftung der Sparkasse in Bremen, die ursprünglich auf die Förderung von Kunst und Kultur ausgerichtet war. Seit 2013 umfasst die Förderung zudem Sport, Wissenschaft und Bildung, Umwelt und Soziales sowie die Erhaltung des historischen Erbes der Hansestadt.



Weitere Versteigerungstermine folgen im Herbst 2020. Ein Blick auf die Homepage der Sparkasse Bremen lohnt sich!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (