Erfolgreiche Baumpflanzaktion "Tore schießen. Bäume pflanzen."

Seit der Saison 2021/2022 heißt es: Für jedes Tor, das die Werder-Frauen in der Bundesliga oder im DFB-Pokal schießen, wird in Bremen ein Baum gepflanzt. So konnten bereits zahlreiche Bäume zur Begrünung der Stadt beitragen und das Konzept der "Essbaren Stadt" unterstützen.

Tim Nesemann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen: „Unsere Aktion 'Tore schießen. Bäume pflanzen.' verdeutlicht nicht nur unsere Verbundenheit zum Frauenfußball und der Umwelt, sondern zeigt auch, wie zwei starke Bremer Marken gemeinsam die Zukunft unserer Hansestadt gestalten."



Historische Saison für die Werder Frauen

Die Werder-Frauen beenden die Saison mit einem fulminanten 3:2 Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen. Durch den Sieg springen sie auf Platz sieben und schließen die Saison mit der besten Endplatzierung in der Vereinshistorie der Werder-Frauen ab. Diese außergewöhnliche Leistung führte auch zur höchsten Anzahl an zu pflanzenden Bäumen. Insgesamt haben die Werder-Frauen beeindruckende 37 Tore erzielt (34 Tore in der Bundesliga und 3 Tore im DFB-Pokal). Da die zwei erzielten Tore von Nina Lührßen doppelt zählen, ergibt sich eine Gesamtzahl von 39 Bäumen. Die Sparkasse Bremen rundet gerne auf insgesamt 40 Bäume auf.



90 Bäume für Bremen. Übersicht: „Tore schießen. Bäume pflanzen.“

In den vergangenen drei Spielzeiten wurden und werden insgesamt 90 Bäume in Bremen in Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb Bremen gepflanzt. Davon viele Obstbäume in unmittelbarer Nähe zu Schulen (Ganztagsschule Düsseldorfer Straße; Grundschule an der Parsevalstraße).

Übersicht der Bäume nach Stadteilen: Hemelingen (25), Blockdiek (10), Walle (11), Gröpelingen (10), Schwachhausen (10), Hastedt (8), Bremen-Nord (6), Gartenstadt Vahr (5), Oslebshausen (4), Bahnhofsvorstadt (1).



Sparkasse Bremen setzt die Aktion fort

Die Sparkasse Bremen setzt die erfolgreiche Aktion auch in der kommenden Saison fort. „Die Entscheidung, die Aktion auch in der Saison 2024/2025 fortzusetzen, zeigt unser Engagement für dieses Projekt. Wir freuen uns, bald die 100 Bäume zu erreichen." betont Tim Nesemann.



Michelle Ulbrich wird neues Gesicht der Kampagne

Mit dem Wechsel von Nina Lührßen zu Eintracht Frankfurt verlieren die Werder-Frauen eine wichtige Spielerin. „Wir danken Nina Lührßen für ihre tolle Unterstützung als Botschafterin und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrem neuen Verein“ so Tim Nesemann.



In der kommenden Saison wird die gebürtige Bremerin Michelle Ulbrich, die Rolle der Botschafterin für die Aktion übernehmen. Die 27-jährige Rekord- und Abwehrspielerin freut sich sehr auf diese Aufgabe und betont: "Ich übernehme gerne als Botschafterin der Aktion „Tore schießen, Bäume pflanzen“. Ich finde die Aktion echt super und dass wir dadurch das Stadtbild noch ein bisschen grüner gestalten können ist überragend.“



Positive Zusammenarbeit für Bremen

Bereits seit 2015 bündeln die Sparkasse Bremen und Werder Bremen ihre Kräfte, um eine positive Dynamik für die Stadt erwachsen zu lassen. Neben der Unterstützung der Frauen und Herren Fußball-Bundesligateams, konzentriert sich die Kooperation insbesondere auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen und setzt gemeinsame Zeichen beim Thema Inklusion.

(lifePR) (