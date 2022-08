Digitale Bankkaufleute: Ein neues Berufsbild entsteht Paul auf der Heide wird der "Digi-Banker"

Am 1. September 2022 startet Paul auf der Heide bei der Sparkasse Bremen an der Universitätsallee 14 in sein Berufsleben. Die Besonderheit: Der 20-Jährige Bremer erlernt den neuartigen Beruf des Digitalen Bankkaufmanns – Premiere für das Unternehmen, Premiere in Bremen.„Ich freue mich über diese besondere Chance und auf die damit einhergehenden Herausforderungen. Für mich könnte es nichts Spannenderes geben, als von nun an die Zukunft der Sparkasse Bremen mitgestalten zu dürfen“, sagt Paul auf der Heide. Dabei sei es für ihn vor allem die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Kolleginnen und Kollegen wie auch Kundinnen und Kunden, die seinen neuen Job ausmache.Ausgestattet mit Smartphone und Tablet, berät auf der Heide künftig Kundinnen und Kunden per Telefon und online – beispielsweise via Video-Chat. Damit ist die digitale Filiale der Sparkasse Bremen sein Arbeitsplatz, während bei „klassischen“ Bankkaufleuten die Beratung vor Ort, in den Stadtteilfilialen und Zweigstellen, im Vordergrund steht. Jedoch erwarten auch ihn in den kommenden drei Jahren Finanzthemen wie Kontoführung und Zahlungsverkehr oder Anlageberatung und Kreditgeschäft. Außerdem besucht auch er die Berufsschule an der Grenzstraße in Bremen-Walle.„Wir bieten einen neuen, zukunftsorientierten Ausbildungsberuf an. Digitale Bankkaufleute zeichnet zum einen der Spaß am Umgang mit Menschen, zum anderen das Interesse an Digitalisierung aus – beides Voraussetzungen, die Paul erfüllt“, erklärt Rieke Sönksen, bei der Sparkasse Bremen verantwortlich für den diesjährigen Ausbildungsjahrgang. Bei der Auswahl zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern, habe das Unternehmen zudem großen Wert auf Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, Kommunikations- und Teamfähigkeit gelegt.Durch die Digitalisierung verändern sich auch die Bedürfnisse der Menschen in der Hansestadt. „Mit diesem Schritt ist es unser Ziel, in den nächsten Jahren eine neue Zielgruppe für unsere Berufsausbildung anzusprechen und gleichzeitig den Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden in Bezug auf digitale Vertriebskanäle gerecht zu werden – eine Win-win-Situtation“, ergänzt Sönksen. Auch nach der Berufsausbildung habe der „Digi-Banker“ auf der Heide in der Bankenwelt von heute, morgen und übermorgen beste Perspektiven.Für den Ausbildungsbeginn im nächsten Jahr sucht die Sparkasse Bremen ab sofort Digitale Bankkaufleute. Zudem bildet das Unternehmen Bankkaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im E-Commerce und Kaufleute für Digitalisierungsmanagement aus.Weitere Infos und Bewerbungen unter: www.sparkasse-bremen.de/...