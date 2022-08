"Digital - und trotzdem nah" - Sparkasse Bremen investiert weiter in ihr Angebot für persönliche Beratung vor Ort und eröffnet neue Filiale im Herzen von Walle

Die Sparkasse Bremen ergänzt ihr Filialnetz um einen weiteren Standort mit persönlicher Beratung im Walle-Center / Ein Filial-Team mit vier Mitarbeitenden bietet Unterstützung bei allen finanziellen Anliegen, ob Beratung oder Vermittlung

Heute eröffnete die neue Filiale der Sparkasse Bremen im Walle-Center an der Waller Heerstraße.



Die Sparkasse Bremen setzt damit weiter ihre Strategie um, nicht nur digital sondern auch persönlich vor Ort erreichbar zu sein. Insgesamt werden 15 große Stadtteilfilialen in ganz Bremen entstehen, sieben sind bereits fertig. Ergänzt werden diese um weitere Standorte, wie jetzt die Filiale im Walle-Center oder die Standorte in Oberneuland und im Tabakquartier. „Wir überprüfen fortlaufend unser Filialangebot in der Hansestadt und haben uns für einen personengestützten Standort in Walle entschieden“, sagt Sparkassen-Vorstand Thomas Fürst.



„Endlich ist es soweit“, begrüßte Arne Siewert, Filialsprecher, die Gäste bei der Eröffnung. „Wir freuen uns, nach langer Umbau-Zeit wieder eine richtige Filiale im Stadtteil zu haben.“ Auf fast 150 Quadratmetern bietet der neu gestaltete Standort der Sparkasse Bremen ein breites Angebot in Sachen Service und Beratung zu Finanz- und Vorsorgethemen. Das können klassische Bankthemen wie die Einrichtung eines Dauerauftrags, die Einzahlung auf das Sparbuch oder aber die Unterstützung beim Online-Banking und die Vermittlung eines passenden Energieanbieters sein.



Die neue Filiale mitten im Herzen von Walle soll ein Ort sein, wo die Menschen zu vielen Themen des alltäglichen Lebens auf die Expertise des Sparkassen-Teams setzen können: Was ist beispielsweise zu beachten, wenn man ein Haus oder eine Wohnung kaufen will? Welche Geldanlagen empfehlen sich, wenn die Inflation steigt? Wo gibt es die besten Strom- und Gasanbieter, und wie beantrage ich eine Kreditkarte?



„Wir wollen ein kompetenter und naher Ansprechpartner für alle Belange rund um Finanzen im Stadtteil sein – nah und für alle gut erreichbar“, sagt Arne Siewert, Senior Vermögensberater. „Falls die Mitarbeitenden bei Spezialfragen einmal nicht direkt weiterhelfen können, machen wir gerne einen Termin mit den zuständigen Expertinnen und Experten aus unserem Haus.



Besonders wichtig ist und bleibt für uns der persönliche Kontakt.“ Das vierköpfige Team der neuen Filiale kommt aus den bisherigen Waller Standorten und kennt den Stadtteil sehr gut.



Die Filiale liegt zentral im Walle-Center und ist sowohl von der Waller Heerstrasse als auch aus dem Walle-Center zugänglich. Zwei Lounges in frischem, modernem Design bieten ausreichend Platz für Beratungsgespräche rund um alle Finanz- und Vorsorgethemen.



Ergänzt wird die persönliche Beratung vor Ort in der Stadtteilfiliale in Walle durch einen großzügigen SB-Bereich. An den Automaten sind sichere Ein- und Auszahlungen möglich, Kontoauszüge können ausgedruckt oder Überweisungen abgeholt werden. Darüber hinaus wurde zusätzlich ein Outdoor-Automat installiert. Hier kann man sich rund um die Uhr mit Bargeld versorgen.



Mit über 50 Geschäften und Dienstleistern bietet das Walle-Center im Bremer Westen eine attraktive Mischung aus Shopping-Vergnügen und Dienstleistern wie Ärzte, Apotheke, Polizei oder dem Ortsamt Bremen-West. Für Center-Managerin Jolanta Butenaite ist die Eröffnung der neuen Sparkassen-Filiale eine gelungene Ergänzung des bisherigen Angebots: „Der neue Standort mitten im Herzen Walles ist großartig, nicht nur für das Walle-Center, sondern für den ganzen Stadtteil. Die Sparkasse Bremen ist mit ihrer Filiale mittendrin und die Wallerinnen und Waller haben nun kurze Wege, um Bankgeschäfte, die persönliche Beratung erfordern, zu erledigen.“



Als Unterstützerin, Sponsorin und Partnerin engagiert sich die Sparkasse Bremen bereits seit vielen Jahren für Walle: Vorhaben wie das Waller Umweltpädagogik Projekt, Projekte des Blaumeier-Ateliers, Kulturveranstaltungen der Seebühne Bremen oder das Umweltbildungsprojekt für Kinder, Jugendliche im Kleingartengebiet Waller Fleet fördert das Unternehmen. „Bremen liegt uns am Herzen, betont Arne Siewert, „wir übernehmen gerne Verantwortung für den Standort.“