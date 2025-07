Bremer Engel erhalten verdoppelte Spende der Sparkasse Bremen

Die Sparkassenfiliale Vegesack unterstützte mit einer kreativen Spendenaktion die „Bremer Engel“, die als mobile Familienhilfe für schwerstkranke Kinder in Bremen, Bremerhaven und Niedersachen im Einsatz sind.

Das gut besuchte Vegefest letzten Jahres bot dem Team vor Ort eine ideale Gelegenheit: Sie verköstigten die Besucherinnen und Besucher mit leckerem Popcorn und organisierten eine kunterbunte Malaktion für die Jüngsten. Dabei kam eine Spende in Höhe von 287 EUR zusammen, die vom Vegesacker Sparkassen-Team auf 300 EUR aufgerundet und anschließend von der Sparkasse Bremen nochmals auf 600 Euro verdoppelt wurde.



„Wir freuen uns, dass wir dank der Spendenbereitschaft hier im Vegesacker Quartier den Bremer Engeln mit unserer kleinen Aktion erstmals eine Spende zur Verfügung stellen können“, so Sascha Freise, Community-Manager der Vegesacker Sparkassenfiliale. „Als mobile Familienhilfe für schwerstkranke Kinder leisten die Bremer Engel einen immens wichtigen Beitrag in unserem Stadtteil, in Bremen und darüber hinaus. Das unterstützen wir als Sparkasse Bremen sehr gerne gemeinsam mit den Menschen hier vor Ort.“

