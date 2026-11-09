Bremer Chorfest 2026 – ein voller Erfolg!

Vom 6.-8. November hat das Bremer Chorfest stattgefunden. Rund 1.200 Mitwirkende in 42 Chören und Ensembles sangen auf vier Bühnen und begeisterten das gesamte Wochenende hinweg über 3.000 Menschen im Publikum. Es waren Chöre u.a. aus der Neustadt, Walle, dem Viertel, Schwachhausen, Bremen Nord und Bremerhaven dabei, aber auch das Bremer Umland mit Gruppen aus Achim, Harpstedt und Rotenburg war vertreten.



Bremer Chöre stehen für Vielfalt und Demokratie

Das Wochenende begann am Freitag mit der Bremer Chornacht, in der 20 Chöre Begegnungskonzerte in der Kulturkirche St. Stephani, der Friedenskirche und der Markthalle Acht gestalteten. Anja Siebenmorgen-Kölle, Sparkasse-Bremen/GUT FÜR BREMEN Stiftung, würdigte das Engagement der Sänger:innen: „Das Bremer Chorfest macht die gemeinsame Kraft der großen Bremer Chorszene sichtbar und betont die Wichtigkeit, dass Amateurmusik ein bedeutender Pfeiler des bürgerschaftlichen Engagements in Bremen ist. Deshalb gebührt allen Beteiligten auf, neben und hinter den Bühnen ein großes Dankeschön. Wir freuen uns sehr, als Förderpartnerin dabei zu sein.“



Am Samstagabend fand nach den Wettbewerbsauftritten das feierliche Preisträger:innenkonzert statt. Am Sonntag brachten nochmals 15 Chöre die Kulturkirche und das Alte Fundamt zum Klingen, bevor in einem gemeinsamen Mitsing-Event das Chorfest am Sonntagnachmittag mit dem Song #lautsein der a-cappella Gruppe maybebop zu Ende ging. Die Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer betonte in der bis auf den letzten Platz besetzten Kulturkirche: „Chorsingen ist ein Sinnbild für Demokratie, indem Sie vielstimmig ein großes Ganzes bilden und dafür alle nötig sind, aber auch alle aufeinander hören müssen.“



Mit diesem Fest artikulierte die große Chorszene des Landes lautstark einmal mehr ihre zentrale Bedeutung für die kulturelle Vielfalt im Land Bremen: „Ein Chorfest wie dieses lebt von den Menschen, die ihre Zeit, ihre Energie und ihre Begeisterung einbringen. Dass so viele unterschiedliche Chöre zusammenkommen und sich gegenseitig inspirieren, ist alles andere als selbstverständlich. Darauf können wir stolz sein“, so Tim Günther, Stellvertretender Vorsitzender des Landesmusikrates.



Exzellente Leistungen beim Landeschorwettbewerb

Besonders aufregend wurde es am Samstag beim Landeschorwettbewerb in der Kulturkirche St. Stephani. Dieser findet alle vier Jahre als Vorentscheid zum Deutschen Chorwettbewerb statt. Vier Chöre aus dem Land Bremen präsentierten sich in drei verschiedenen Kategorien vor einer Fachjury und zeigten ihr Können auf sehr hohem musikalischem Niveau.

Der Kammerchor der HfK Bremen und der Popchor Edentity wurden zum Deutschen Chorwettbewerb des Deutschen Musikrates weitergeleitet und dürfen das Land Bremen vom 2.-8. Mai 2027 in Leipzig vertreten.



Ein neues lokales Wettbewerbsformat richtete sich ergänzend an Chöre, die erste Wettbewerbserfahrungen sammeln wollten, ohne sich auf die Bundesebene vorzubereiten. Vier Chöre nahmen an diesem Angebot teil und demonstrierten starke Leistungen.



Die Ergebnisse im Überblick:

Kategorie A1, Gemischte Kammerchöre

Kammerchor der HfK Bremen Ltg. Detlef Bratschke

22,6 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen - Weiterleitung zum Deutschen Chorwettbewerb 2027

Vokalwirbel Ltg. Johanna Constien

19,7 Punkte, mit gutem Erfolg teilgenommen



Kategorie B 1, Frauenchöre

Junges Vokalensemble Bremerhaven Ltg. Eva Schad

20,8 Punkte, mit gutem Erfolg teilgenommen



Kategorie E 1, Populäre Vokalmusik a cappella

Edentity Ltg. Kai Gewecke

21 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen - Weiterleitung zum Deutschen Chorwettbewerb 2027



Am lokalen Wettbewerb nahmen teil:

Chor Rodina Ltg. Slava Kravets

FourEllas ohne Ltg.

Essenzen Ltg. Kirsten Moje und Nane Bache

Die Ukelalas ohne Ltg.



Das Bremer Chorfest 2026 ist ein Projekt des Landesmusikrates Bremen. In Zusammenarbeit mit dem KreisChorVerband Bremen, dem Chorverband Niedersachsen-Bremen und dem Deutschen Tonkünstlerverband Bremen. Das Projekt wird gefördert durch den Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen, die Karin und Uwe Hollweg Stiftung und Die Sparkasse Bremen.

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