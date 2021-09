"Agile Heroes Festival 2021": Sparkasse Bremen als agilstes Unternehmen ausgezeichnet

Am 10. September 2021 überzeugte die Sparkasse Bremen beim zweitägigen „Agile Heroes Festival 2021“ sowohl Jury als auch Festival-Teilnehmende. In der Kategorie „Agilstes Unternehmen“ sicherte sie sich den „Agile Heroes Award 2021“. Für Pranjal Kothari, als Chief Digital Officer (CDO) Mitglied im Vorstand der Sparkasse Bremen, sei diese Auszeichnung eine große Ehre, jedoch kein Zufall. Bereits seit einigen Jahren beschäftige man sich im Unternehmen intensiv mit dem Thema Agilität.



„In der Finanzwelt von heute verändern sich die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden, der Markt und die Technologien in einem sportlichen Tempo. Darauf müssen wir als Sparkasse Bremen flexibel und schnell reagieren können – Grundlage dafür ist unsere Netzwerkorganisation. Seit 2019 arbeiten wir in selbstorganisierten, vernetzten Teams“, erklärt Kothari. Die neue Aufbauorganisation trage schon jetzt wesentlich zur Motivation der Mitarbeitenden und damit zum Unternehmenserfolg bei.



„Unser neuer Hauptsitz im Technologiepark der Universität Bremen unterstützt diese Form der Zusammenarbeit. Unabhängig von einem festen Arbeitsplatz, kann in verschiedenen Bereichen teamübergreifend, aufgabenbezogen zusammengearbeitet werden“, fährt Kothari fort. Erst durch das innovative Raumkonzept und modernste IT-Technik sei dies möglich geworden.



Die beiden Gründer, Fabian Kaiser und Roman Simschek, und ihr 30-köpfiges Team bestehend aus Trainern, Scrum Mastern, Agile Coaches, Online Marketing- und Backoffice-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Freelancer-Netzwerk, ist seit vielen Jahren auf die agile Transformation von Unternehmen, Projekten und den Menschen dahinter spezialisiert. Diese Spezialisierung geben sie in Projekten, Trainings und Workshops weiter – immer mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen das Thema Agilität näherzubringen. Ihr jährlich, überwiegend online, stattfindendes Festival hat sich zu einer der führenden Plattformen für Themen rund um die agile Transformation in Unternehmen entwickelt. Die Rednerinnen und Redner zeigen den Teilnehmenden dabei Schritt für Schritt, wie die agile Transformation gelingt. Highlights neben dem Coaching sind die Fitness-Sessions, Musik und die Verleihung der Awards in den Kategorien „Agilste Führungskraft“, „Agilstes Unternehmen“ und „Agilste Methodenentwicklung“. In der Rubrik „Agilstes Unternehmen“ hat die Sparkasse Bremen gewonnen.

