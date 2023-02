Achtung, Klappe!

Am Samstag, 1. April, hebt sich im Festivalkino Schauburg der Vorhang für rund vierzig Kurzfilmpremieren im Wettbewerb Klappe! Ab 20 Uhr beweisen sie, wie viel Geschichte in nur drei Minuten Laufzeit passt – zu einem bestimmten Motto, mit einem konkreten Gegenstand, produziert in nur 48 Stunden.Motto und Gegenstand des Wettbewerbs gibt es am 17. März um 16 Uhr auf der Webseite sowie auf den Social-Media-Kanälen von Klappe! und Filmfest. Ab dann läuft der Countdown: Es bleiben genau 48 Stunden bis zur Filmabgabe.Die Anmeldung für Klappe! ist möglich ab 1. März auf www.filmfestbremen.de/klappe . Denn aufgepasst: Aus der chronologischen Reihenfolge der Anmeldungen ergibt sich die Filmabfolge am Premierenabend.Klappe! läuft erstmals knapp zwei Wochen vor dem Filmfest Bremen, das vom 12. bis 16. April in Bremen stattfindet. Auch 2023 ermöglicht die Sparkasse Bremen den Klappe!-Wettbewerb und vergibt ein Preisgeld im Gesamtwert von 3.000 Euro: zwei Publikumspreise in Höhe von 1.000 und 500 Euro, einen Jurypreis von 1000 Euro sowie eine Lobende Erwähnung mit 500 Euro Preisgeld.„Mit Klappe! geben wir dem Publikum einen ersten Vorgeschmack auf unser Festival“, begründet Matthias Greving, Leiter des Filmfest Bremen, den vorgezogenen Wettbewerb am 1. April. „Die phänomenale Bandbreite an Kurzfilmen überrascht hier jedes Jahr und ergibt zusammen mit dem Publikum aus Filmschaffenden und Filmfans eine grandiose Stimmung, die einfach Laune macht und Vorfreude auf das Filmfest weckt.“ Ilona Rieke, Programmleiterin Filmfest Bremen, freut sich neben den lustigen Beiträgen besonders auf die ernsteren Themen: „Wie viel handwerkliches und künstlerisches Können in einem Kurzfilm steckt, sorgt oft für Staunen. Der Charme von Klappe! ist aber die bunte Mischung und daher ist hier jede Einreichung willkommen, egal ob von Laien oder Profis.“Am Veranstaltungsabend stimmt das Saalpublikum über die beiden Publikumspreise ab. Über den Jurypreis sowie die lobende Erwähnung beraten die Kulturredakteurin Alexandra Knief vom Weser-Kurier, Sat1-Redakteur Jens Schnieders sowie Karin Demuth vom Künstlerhaus Bremen. Durch die Kurzfilmnacht führt Moderator Fabian Nolte.