20. Mai ist Weltbienentag: Auch bei der Sparkasse Bremen - "Summ, summ, summ, Bienchen summ herum"

Seit 2018 gibt es jährlich am 20. Mai den „Weltbienentag“ der Vereinten Nationen. Er weist darauf hin, wie wichtig Honig- und Wildbienen für die Bestäubung von Pflanzen sind und warum ihr Schutz zur biologischen Vielfalt beiträgt. Ein Thema, dass die Sparkasse Bremen bereits vor rund sechs Jahren aufgegriffen hat: Sie unterstützt seitdem das Bremer Projekt „Bee-Rent“.



Seit einigen Jahren unterstützt die Sparkasse Bremen das Konzept „Bienen für Bremen“ von Dieter Schimanski. Er hat „Bee-Rent“ 2015 gegründet und bietet Unternehmen, Schulen oder Privatpersonen an, ein Bienenvolk auf Zeit zu mieten und dadurch an der Erhaltung der Bienen und zum Schutz des Ökosystems beizutragen. Die Sparkasse Bremen war damals eine der ersten Kunden. In der Pauliner Marsch betreut Schimanski seitdem die leuchtend roten Bienenstöcke mit bis zu 150.000 Honigbienen – direkt neben dem Restaurant Jürgenshof und dem Sportgarten. Immer im Juli wird der Honig geerntet, der dann der Sparkasse Bremen gehört. „Ein Bienenvolk produziert zwischen fünf und 50 Kilogramm Honig im Jahr, je nachdem wie aktiv die Königin ist“, sagt Schimanski. Käuflich zu erwerben ist der „Summ summ summ“ Sparkassen-Sonnenblüten-Honig leider nicht. Die Gläser verschenkt die Sparkasse Bremen als kleines Dankeschön an Projektpartner.



Über den Weltbienentag (“Happy World Bee Day!”)



2014 hat der slowenische Imkerverband die „World Bee Day Initiative“ gestartet – unterstützt von der Regierung von Slowenien. Mit Erfolg: Die Vereinten Nationen haben 2018 den 20. Mai zum jährlichen UN-Weltbienentag ausgerufen. Das Datum wurde gewählt, weil am 20. Mai 1734 Anton Janscha Bresniza geboren wurde. Er war später der slowenische Hofimkermeister von Maria Theresia in Wien, gründete die erste moderne Imkerei-Schule und verfasst zahlreiche Bücher über Bienenzucht und Imkerei.

