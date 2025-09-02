20.000 Euro für das Ehrenamt

Die Sparkasse Bremen AG

1825 von Bürgern für Bürger gegründet, steht die Sparkasse Bremen für hanseatische Werte und Gemeinwohl. Das „Möglichmachen“ ist von Beginn Teil der Unternehmensphilosophie. Mit einer Bilanzsumme von rund 14,9 Milliarden Euro und über 1.240 Mitarbeitenden ist sie Marktführerin für Finanzdienstleistungen und eine der größten deutschen Sparkassen. Ihren 400.000 Privatkundinnen und -kunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen. Für rund 25.000 Firmenkunden und -kundinnen ist sie starke Partnerin des Mittelstandes. Sie begleitet unternehmerisches Wachstum – von Start-ups und Traditionsunternehmen über Gewerbe, Handel und Handwerk bis zur Industrie, mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort.



200 Jahre Gemeinwohl



Doch die Sparkasse Bremen ist mehr als eine Bank – sie ist fester Bestandteil Bremens und Unterstützerin von Kunst und Kultur, Sport, Umwelt, Sozialem, Bildung und Wissenschaft.



Weil´s um mehr als Geld geht, ermöglicht und fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr mit mehreren Millionen Euro kleine und große Projekte in Bremen. Die Kinder- und Jugend-förderung liegt ihr besonders am Herzen. Seit Generationen unterstützt sie die Menschen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen.

