20.000 Euro für das Ehrenamt

Jetzt bewerben für den Bürger:innenpreis 2025 der Sparkasse Bremen

Ehrenamtliches Engagement verbindet Menschen, stiftet Sinn und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Bremer Bürger:innenpreis fördert Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement. Motto 2025: „Leben in Gemeinschaft“

Unter dem Motto „Leben in Gemeinschaft“ zeichnet die Sparkasse Bremen mit dem Bremer Bürger:innenpreis 2025 Menschen und Institutionen aus, die sich für andere einsetzen – mit Hingabe, langem Atem, innovativen Ideen, Zeit und Herzblut. Anlässlich ihres 200. Geburtstags erhöht die Sparkasse Bremen das Preisgeld auf 20.000 Euro.

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Motto Leben in Gemeinschaft

Kinder und Jugendliche pflegen vorwiegend ihre digitalen Kontakte, Älteren brechen soziale Bindungen weg oder Menschen haben erst gar kein lokales Netzwerk. Ehrenamtliches Engagement kann hier Möglichkeiten und Hilfe schaffen. Es ermöglicht positive Begegnungen und fördert wertschätzende Zugehörigkeit – in der Nachbarschaft, im Quartier und im Verein.

Gesucht sind Menschen, die durch regelmäßige gemeinsame Aktivitäten, kreative Austauschformate oder unterstützende Begleitangebote neue Netzwerke schaffen und Zugehörigkeit fördern. In unserem schnelllebigen und digitalen Alltag wird Zeit immer kostbarer und Kontakte oft oberflächlicher. Wer sich in seiner Freizeit, neben Job und Familie, noch dafür einsetzt, dass Mitmenschen nicht den Anschluss verlieren und fester Teil einer Gemeinschaft sind, der leistet einen wertvollen Beitrag.

„Bürgerschaftlichem Engagement wollen wir nicht nur eine Bühne geben sondern es mit dem Bremer Bürger:innenpreis fördern – schließlich ist die Sparkasse Bremen vor 200 Jahren selbst aus einer Bürgerinitiative heraus entstanden.“ sagt Dr. Sonja Kastin, Generalbevollmächtigte der Sparkasse Bremen, die den Preis erstmals überreichen wird.

Die Sparkasse Bremen hat Gemeinwohl und die Förderung der Lebensqualität in der Hansestadt fest in ihrer DNA verankert. Um ehrenamtlich aktive Menschen zu unterstützen, lobt das Unternehmen seit bald zwei Jahrzehnten den Bremer Bürger:innenpreis aus.

In den vergangenen Wettbewerben wurden sowohl Einzelpersonen als auch unterschiedlichste Vereine und Initiativen gewürdigt: von der Bremer Tafel über Naturschutz2go bis hin zur Jugendfeuerwehr Bremen Blumenthal, dem Hospizverein Bremen sowie zahlreichen Kulturprojekten.

Zur Bewerbung:
Bewerben können sich ehrenamtlich Engagierte in drei Kategorien:

1) U21: für Bewerber:innen von 14 bis 21 Jahren, Einzelpersonen und Gruppen
2) Alltagsheld:innen: für Bewerber:innen ab 21 Jahren, Einzelpersonen, Gruppen und Vereine
3) Lebenswerk: seit mindestens 25 Jahren aktive Ehrenamtliche

Wer sich also selbst ehrenamtlich in einem Projekt oder Verein engagiert oder Menschen kennt, die dies seit langem tun, dem steht ab sofort die eigene Bewerbung oder der Vorschlag von Engagierten offen.

Alle Infos zur Bewerbung gibt es hier: www.sparkasse-bremen.de/ehrenamt

Die Sparkasse Bremen AG

1825 von Bürgern für Bürger gegründet, steht die Sparkasse Bremen für hanseatische Werte und Gemeinwohl. Das „Möglichmachen“ ist von Beginn Teil der Unternehmensphilosophie. Mit einer Bilanzsumme von rund 14,9 Milliarden Euro und über 1.240 Mitarbeitenden ist sie Marktführerin für Finanzdienstleistungen und eine der größten deutschen Sparkassen. Ihren 400.000 Privatkundinnen und -kunden bietet sie mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen. Für rund 25.000 Firmenkunden und -kundinnen ist sie starke Partnerin des Mittelstandes. Sie begleitet unternehmerisches Wachstum – von Start-ups und Traditionsunternehmen über Gewerbe, Handel und Handwerk bis zur Industrie, mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort.

200 Jahre Gemeinwohl

Doch die Sparkasse Bremen ist mehr als eine Bank – sie ist fester Bestandteil Bremens und Unterstützerin von Kunst und Kultur, Sport, Umwelt, Sozialem, Bildung und Wissenschaft.

Weil´s um mehr als Geld geht, ermöglicht und fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr mit mehreren Millionen Euro kleine und große Projekte in Bremen. Die Kinder- und Jugend-förderung liegt ihr besonders am Herzen. Seit Generationen unterstützt sie die Menschen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen.

