15.000 Euro für das Ehrenamt – Jetzt bewerben für den Bremer Bürger:innenpreis der Sparkasse Bremen





„Generation Gemeinschaft: zusammen teilhaben“ – ist das Thema der diesjährigen Ausschreibung für den Bremer Bürger:innenpreis. Die Auszeichnung würdigt Menschen, Vereine und Initiativen, die sich für das Wohl aller einsetzen und damit das Miteinander in unserer Gesellschaft stärken und stützen.

Bewerbungsschluss: 15. Oktober 2023



Der Wettbewerb trägt dieses Jahr das Motto: „Generation Gemeinschaft: zusammen teilhaben“. Denn Teilhabe macht unsere Gesellschaft zukunftsfähig, stärkt den Zusammenhalt und vernetzt zwischen den Generationen. Gelebte Teilhabe macht Fremdes vertraut, schafft Verständnis für andere Lebensumstände und Lebensweisen. In der Gemeinschaft lernt jung von alt, wird analog zu digital, trifft homogen auf inklusiv oder genau umgekehrt. Insgesamt 15.000 Euro Preisgeld stellt die Sparkasse Bremen 2023 dafür zur Verfügung.



Gesucht werden daher Menschen, Projekte und Vereine, die sich für mehr Teilhabe über Altersgrenzen, Herkunft und Fähigkeiten hinweg engagieren und eintreten. Ideen, die Hürden beseitigen, Konzepte, die alltäglich Platz schaffen für Begegnungen jenseits der eigenen Lebensrealität und damit Raum geben für neue Erfahrungen und positive Erlebnisse.



Die Sparkasse Bremen hat Gemeinwohl und die Förderung der Lebensqualität in der Hansestadt fest in ihrer DNA verankert. Um ehrenamtlich aktive Menschen zu unterstützen, lobt das Unternehmen seit fast fünfzehn Jahren den Bremer Bürger:innenpreis aus. In den vergangenen Wettbewerben wurden sowohl Einzelpersonen als auch unterschiedlichste Vereine und Initiativen gewürdigt: von der Bremer Tafel über die Klimawerkstatt bis hin zur Jugendfeuerwehr Bremen Blumenthal, den Bremer Suppenengeln sowie zahlreichen Kulturprojekten.



„Ob im Verein, in der Nachbarschaft oder im Stadtteil – Menschen, die das Wohl aller im Blick haben, fördern Verständnis, Toleranz und Teilhabe. Wer sich dafür einsetzt, in der doch oft knapp bemessenen Freizeit, neben Beruf und eigener Familie, leistet einen kostbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Dieses ehrenamtliche Engagement fokussieren und fördern wir mit dem Bremer Bürger:innenpreis – schließlich ist die Sparkasse Bremen vor fast 200 Jahren selbst aus einer Bürgerinitiative heraus entstanden“ sagt Frauke Hegemann, die 2023 als neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen den Preis erstmals überreichen wird.



Gesucht werden Personen, Projekte, Vereine und Initiativen, die die Teilhabe anderer Mitmenschen im Auge behalten, mitdenken, Hürden ab- und Brücken aufbauen und so zu mehr Gemeinschaft und Zusammenhalt beitragen. Kurzum: Projekte, die sich stark machen und einsetzen für die gesellschaftliche Teilhabe aller.



Bewerben können sich ehrenamtlich Engagierte in vier Kategorien:

1) U21: für Bewerber:innen von 14 bis 21 Jahren, Einzelpersonen und Gruppen

2) Alltagsheld:innen: für Bewerber:innen ab 21 Jahren, Einzelpersonen, Gruppen und Vereine

3) Lebenswerk: seit mindestens 25 Jahren aktive Ehrenamtliche

4) Engagierte Inhaber:innen mittelständischer Unternehmen



Wer sich also selbst ehrenamtlich in einem Projekt oder Verein engagiert oder Menschen kennt, die dies seit langem tun, dem steht ab sofort die eigene Bewerbung oder der Vorschlag von Engagierten offen.



Alle Infos sowie das Bewerbungsformular gibt es hier:

www.sparkasse-bremen/buergerpreis.