Gemeinsam in eine grünere Zukunft

NAS Invest ist eine unabhängige Investmentplattform, die realwirtschaftliche Vermögenswerte im Auftrag ihrer institutionellen und privaten Investoren verwaltet. Die vollständig integrierte Investmentplattform bietet maßgeschneiderte Anlagelösungen für professionelle Anleger. NAS Invest sucht ständig nach risikoadjustierten Renditen in seinen Zielinvestitionsmärkten und gewährleistet einen effizienten und institutionalisierten Workflow durch seine vollständig integrierte Investmentplattform sowie durch seine Unternehmens- und Betriebsfunktionen, -prozesse und -standards.ESG ist Teil der Kultur, Organisation und jeder Investition von NAS Invest. Bevor sie in Immobilien investieren, prüfen sie sorgfältig die Chancen auf ihren ESG-Einfluss, mit einem klaren Fokus auf Dekarbonisierung, Vielfalt und Governance und investieren nur in Vermögenswerte, die ein hohes transformationales Potenzial gemäß ESG-Standards haben.Wasser spielt eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieser ESG-Ziele. Die Erfassung von Wasser-daten aus den Immobilien war eine wiederkehrende und zeitaufwändige Aufgabe, insbesondere für die Immobilienmanager. NAS Invest hat sich daher das Ziel gesetzt, die Datenerfassung in seinen Gebäuden zu optimieren und die Arbeitsbelastung für Immobilienmanager und Facility-Teams zu reduzieren, um nicht nur die Nachhaltigkeit ihres Portfolios, sondern auch die Work-Life-Balance der Facility Manager zu verbessern. Smartvatten war eine perfekte Lösung für die Anforderungen von NAS Invest.Smartvatten hat sich darauf spezialisiert, Wasserzähler zu digitalisieren, ohne dabei in die bestehende Infrastruktur invasiv einzugreifen.Durch die Bereitstellung präziser Verbrauchsdaten und Echtzeit-Leckwarnungen ermöglicht das Unternehmen eine effektive Überwachung. Mit mehr als 15.000 Immobilien und 200.000 Wohnungen unter seiner Obhut maximiert Smartvatten nicht nur die Wassereffizienz, sondern spart auch Millionen Liter Wasser pro Jahr. Zusätzlich erkennt es über 50.000 Wasserschäden jährlich und trägt durch ein optimiertes Wassermanagement zu finanziellen Einsparungen bei. Kunden haben außerdem die Möglichkeit, Punkte für grüne Gebäudezertifizierungen wie BREEAM, GRESB, DGNB und LEED zu sammeln. Der vollständig digitalisierte Service gibt Immobilienmanagern von NAS Invest mehr Zeit für proaktive Wartung und unterstützt sie dabei, eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen.Die Überwachung der Hauptwasserzähler und die Erkennung von Leckagen bringen NAS Invest und seinen Immobilien- und Facility-Teams einen erheblichen Mehrwert, indem sie Zeit und Ressourcen auf mehrere Arten sparen.