Villeroy & Boch Skyla: Vielfalt für das persönliche Wunschbad
Charakteristisch für Skyla ist das harmonische Zusammenspiel aus sanften Rundungen und klaren Linien. Die Kollektion eignet sich sowohl für ruhige, minimalistische Badkonzepte als auch für kreative Farbwelten und wohnliche Einrichtungen. Dabei stehen bei den Badmöbeln acht unterschiedliche Oberflächen zur Auswahl – von dezenten, hellen Tönen über natürliche Holzoptiken bis hin zu ausdrucksstärkeren Farben. So kann der Waschplatz gezielt als stilprägendes Element im Bad eingesetzt werden.
Zum Sortiment gehören Waschtische, passende Badmöbel, Armaturen, WCs und Bidets. Ergänzend bieten die Armaturen in Chrom oder Matt Black weitere Möglichkeiten, das Bad einheitlich zu gestalten. Die WCs der Kollektion verbinden das Design mit moderner Ausstattung, darunter spülrandlose Modelle mit TwistFlush[e³]-Spültechnologie.
Mit Skyla bietet Villeroy & Boch ein durchdachtes Gesamtkonzept für individuelle Badgestaltung.
Die Kollektion ist jetzt bei Skybad erhältlich.