Sechsy wie nie: GERRI launcht sechs neue ZERO-Sorten

„ZERO heißt bei uns zwar Verzicht auf Zucker, jedoch nicht auf Geschmack – denn der ist typisch GERRI: vollmundig, fruchtig, prickelnd und erfrischend“, erklärt Thomas Beckmann, Geschäftsführer GERRI, das neue ZERO-Produktportfolio. „Mit den sechs neuen Limonaden machen wir unsere Kult-Limo GERRI fit für die Zukunft und liefern eine Antwort auf einen klar erkennbaren Trend: hochwertige Limonaden mit vollem Geschmack, jedoch ohne Zucker“, so Beckmann weiter. Die Besonderheit bei GERRI: Zur Herstellung der Limonaden setzt man auf hochwertiges und natürliches Mineralwasser und nicht – wie viele Wettbewerber – auf Leitungswasser.Während die Rezepturen auf ZERO optimiert und um zwei Trendgeschmäcker ergänzt wurden, erhielt das mittlerweile ikonische Etikett im Retro-Design nur eine leichte Auffrischung: Das typische GERRI-Rot samt hellblauem Anstrich bekommt einen prominent platzierten ZERO-Störer verpasst. „Wir wollen den kultigen Retro-Charme von GERRI unbedingt beibehalten, denn der gehört fest zur Marken-DNA und genießt unter unseren Verwendern absoluten Kultstatus“, betont Beckmann.GERRI ZERO ist ab sofort im Lebensmittel- und Getränkefachhandel in der 1,0 Liter PET-Mehrwegflasche im 12er Kasten erhältlich.Die Einführung des neuen zuckerfreien ZERO-Sortiments wird durch verschiedene Marketing-Aktionen begleitet: Ende Juli startet GERRI u. a. mit einem neuen Radiospot in den NRW-Lokalradios (den gibt es hier zu hören). Darüber hinaus werden zeitgleich die Aktivitäten auf Facebook und Instagram verstärkt sowie die Neueinführung mit aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln und Zweitplatzierungen am POS prominent beworben.