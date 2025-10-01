Simplexx Web Solutions GmbH: Österreichische SEO-Agentur auf Erfolgskurs
Mit maßgeschneiderten SEO-Strategien konnte Simplexx beeindruckende Ergebnisse erzielen: Die von ihnen aufgebaute Plattform MOOCI wuchs von 10.000 auf über 1 Million monatliche Besucher und ist heute die größte deutschsprachige Informationsplattform für medizinische Inhalte. Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist die Zusammenarbeit mit Happy-420, dessen Umsatz durch gezielte SEO-Maßnahmen von 100.000 auf über 800.000 Euro pro Monat gesteigert werden konnte.
„Unser Ziel ist es, Unternehmen langfristig online erfolgreich zu machen – mit Strategien, die wirken und Bestand haben“, erklärt Geschäftsführer Christoph Meleschnig.
Simplexx Web Solutions steht für innovative Konzepte, nachhaltiges Wachstum und exzellente Ergebnisse im digitalen Marketing.
Weitere Informationen:
www.simplexx.at