Simplexx Web Solutions GmbH: Österreichische SEO-Agentur auf Erfolgskurs

Die Simplexx Web Solutions GmbH hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2022 als eine der führenden SEO- und Online-Marketing-Agenturen in Österreich etabliert. Unter der Leitung der Brüder Christoph und Matthias Meleschnig unterstützt das Unternehmen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit nachhaltig zu steigern.

Mit maßgeschneiderten SEO-Strategien konnte Simplexx beeindruckende Ergebnisse erzielen: Die von ihnen aufgebaute Plattform MOOCI wuchs von 10.000 auf über 1 Million monatliche Besucher und ist heute die größte deutschsprachige Informationsplattform für medizinische Inhalte. Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist die Zusammenarbeit mit Happy-420, dessen Umsatz durch gezielte SEO-Maßnahmen von 100.000 auf über 800.000 Euro pro Monat gesteigert werden konnte.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen langfristig online erfolgreich zu machen – mit Strategien, die wirken und Bestand haben“, erklärt Geschäftsführer Christoph Meleschnig.

Simplexx Web Solutions steht für innovative Konzepte, nachhaltiges Wachstum und exzellente Ergebnisse im digitalen Marketing.

