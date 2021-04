Il nuovo direttore della sezione Perizie e stime di SIK-ISEA

Dietmar Stock-Nieden assume la direzione della sezione Perizie e stime dell’Istituto svizzero di studi d’arte (SIK-ISEA). Sostituisce Barbara Nägeli che va in pensione dopo un’attività pluriennale.



Dietmar Stock-Nieden ha lavorato per 21 anni come Senior Art Expert presso una compagnia di assicurazioni per opere d’arte con sede a Zurigo e in precedenza come esperto d’arte per diverse case d’aste a Berna e a Zurigo. Ha studiato storia dell’arte, preistoria e protostoria, e archeologia classica presso l’Università di Giessen e l’Università Albertina di Friburgo in Brisgovia, laureandosi con una tesi sulle costruzioni della Vitra Design GmbH a Weil am Rhein.



L’offerta di servizi della sezione Perizie e stime comprende perizie attributive sull’arte svizzera, stime su singole opere d’arte o su intere collezioni, valutazione indipendente di deprezzamenti in seguito a danni, come anche consulenza generale per l’acquisto o la vendita di opere d’arte.



Barbara Nägeli ha diretto con grande successo la sezione per 21 anni e a metà aprile del 2021 ha lasciato questo incarico di responsabilità per andare in pensione. Siamo lieti di aver trovato in Dietmar Stock-Nieden un direttore competente ed esperto per la sezione Perizie e stime di SIKISEA.

