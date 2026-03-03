10 Jahre Beratungsstelle für Nachlässe von Kunstschaffenden bei SIK-ISEA – eine Veranstaltung zum Nachlass der Künstlerin Nelly Rudin
Wann: 24. März 2026, 18.30 Uhr
Wo: SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32 (Nähe Kreuzplatz), CH-8032 Zürich
Um Anmeldung wird gebeten an sik@sik-isea.ch. Die Platzzahl ist beschränkt. Die Teilnahme ist kostenlos. An der Veranstaltung werden Fotos gemacht, die für die Kommunikation von SIK-ISEA genutzt werden.
Im Rahmen ihres 10-jährigen Jubiläums lädt die Beratungsstelle für Nachlässe von Kunstschaffenden von SIK-ISEA zu einem Gesprächsabend über den Nachlass der Künstlerin Nelly Rudin (1928–2013) ein.
Nach einem Einblick in 10 Jahre Praxis der Beratungsstelle für Nachlässe von Kunstschaffenden bei SIK-ISEA durch die Mitarbeiterin Susanne Oehler stellt Martin Rinderknecht, Stiftungsrat der Nelly Rudin Stiftung, die Künstlerin und ihren Nachlass vor. Im Anschluss diskutieren Franca Bernhart und Matthias Oberli von SIK-ISEA mit Elisabeth Grossmann, Kunsthistorikerin und Expertin für konstruktive und konkrete Kunst, Raphael Gygax, Kunsthistoriker und Kurator, und einem weiteren Mitglied des Stiftungsrats der Nelly Rudin Stiftung, über Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen dieses Nachlasses. Darüber hinaus soll auch der Umgang mit anderen Nachlässen konkreter Kunst Thema des Gesprächs sein. Anschliessend Aperitif