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SIGMA erweitert Zubehörportfolio um MOTUL Bike Care

Exklusive Vertriebspartnerschaft ergänzt das Sortiment für den Fahrradfachhandel in der DACH-Region.

(lifePR) (Neustadt an der Weinstraße, )
SIGMA erweitert sein Zubehörportfolio und übernimmt ab sofort den exklusiven Vertrieb des vollständigen MOTUL Bike Care Sortiments für den Fahrradfachhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die langfristig angelegte Partnerschaft ergänzt das bestehende Angebot um hochwertige Produkte für Reinigung, Pflege und Wartung von Fahrrädern und bietet Fachhandelspartnern einen zentralen Zugang zu einer international etablierten Marke.

Mit der Portfolioerweiterung baut SIGMA sein Angebot rund um das Fahrrad konsequent aus. Das MOTUL Bike Care Sortiment umfasst Lösungen für Reinigung, Schmierung, Pflege und Wartung und richtet sich an Alltagsradler ebenso wie an ambitionierte Sportler. Für den Fachhandel entstehen zusätzliche Möglichkeiten, das Servicegeschäft auszubauen und Kunden über den Fahrradkauf hinaus langfristig zu begleiten.

Für Stephan Riffel, Division Manager Customer Relation bei SIGMA, liegen die Vorteile der Partnerschaft klar auf der Hand: „Mit MOTUL gewinnen wir einen starken Partner, der unser Sortiment gezielt ergänzt. Gemeinsam möchten wir dem Fachhandel hochwertige Produkte und ein attraktives Gesamtangebot bieten. So schaffen wir zusätzliche Möglichkeiten für Beratung, Service und langfristige Kundenbindung.“

Die Zusammenarbeit ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des SIGMA Zubehörportfolios. Ziel ist es, Fachhandelspartnern relevante Produktlösungen aus einer Hand bereitzustellen und das Angebot kontinuierlich entlang der Anforderungen des Marktes auszubauen. Damit stärkt SIGMA seine Position als verlässlicher Partner des Fahrradfachhandels und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort.

Das vollständige MOTUL Bike Care Sortiment ist ab sofort über den SIGMA B2B-Shop erhältlich. Weitere Informationen erhalten Fachhandelspartner über ihren SIGMA Ansprechpartner oder unter b2b.sigma.bike

SIMPLY. GOOD. CYCLING. Glücksgefühle pur – unvergessliche Erlebnisse – besondere Momente – intensive Erfahrungen – Sicherheit.

Seit über 40 Jahren steht SIGMA® für Leidenschaft und Technik in der Fahrradelektronik. Jede Form der Mobilität auf dem Fahrrad liegt uns dabei am Herzen. Mit all unserem Know-how und unserer Liebe zur Technik entwickeln wir bezahlbare, funktionale Produkte, easy-to-use. Von Bike Computern mit und ohne GPS, Fahrrad- bzw. Helmleuchten bis hin zu innovativen Radar- und App-Lösungen sowie Displays für E-Bikes. Unsere Lösungen motivieren zu mehr Bewegung - für nachhaltiges und gesundes Radfahren.

Ob im Alltag, im Training oder im Gelände: Mit SIGMA sicher, zuverlässig und mit jeder Menge Freude in die Welt von morgen.

Über MOTUL

Seit Jahrzehnten gelten MOTUL-Schmierstoffe und -Pflegeprodukte nicht nur bei den weltweit erfolgreichsten Motorsportteams, sondern auch im Werkstattbereich und bei anspruchsvollen Auto- und Motorradfahrern als das Nonplusultra. Kurz: MOTUL-Produkte stehen für Höchstleistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen. Die leistungsstarke Wirkung von MOTUL Bike Care steht für perfekte Schmierung, gründliche Reinigung und starken Schutz. Geeignet für konventionelle und elektrische Fahrräder, mit einem starken Fokus auf umweltfreundliche Formulierungen und nachhaltige Verpackungen. Gut für dein Fahrrad, gut für dein Gewissen.

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