Neue Sicherheitsfunktionen für SIGMA RIDE App und RECO 80 LINK
Smartphone wird zum digitalen Rückspiegel – neuer RADAR ONLY MODE erweitert die Einsatzmöglichkeiten des RECO 80 LINK.
Das Smartphone wird zum digitalen Rückspiegel
Mit dem aktuellen Update der SIGMA RIDE App 3.0 unterstützt die App jetzt auch die RECO LINK Radar-Rücklichter. Bis zu acht herannahende Fahrzeuge werden direkt im RIDE View angezeigt und zusätzlich akustisch signalisiert. So behalten Radfahrer den Verkehr hinter sich jederzeit im Blick – wahlweise auf einem kompatiblen GPS Bike Computer oder direkt auf dem Smartphone.
Die Radar-Integration unterstützt sowohl das RECO 80 LINK als auch das RECO 81 LINK und steht allen Nutzern der SIGMA RIDE App zur Verfügung.
Mehr Möglichkeiten mit dem RADAR ONLY MODE
Mit der Firmware 2.02 erhält das RECO 80 LINK zusätzlich den neuen RADAR ONLY MODE. Dabei bleibt die Radar-Funktion aktiv, während die Beleuchtung vollständig deaktiviert wird. Der Verzicht auf die Beleuchtung sorgt für noch mehr Energiereserven beim Akku und ermöglicht bis zu 30 Stunden Radar-Betrieb – ideal für längere Trainingseinheiten, ausgedehnte Pendelstrecken oder lange Tagestouren.
SIGMA empfiehlt grundsätzlich, auch tagsüber mit eingeschaltetem Rücklicht zu fahren. Der neue Modus erweitert jedoch die Einsatzmöglichkeiten für alle, die den Fokus in bestimmten Situationen
bewusst auf die Radar-Funktion legen möchten.
Aufgrund der StVZO-Zulassung des RECO 80 LINK sind Rücklicht, Bremslicht und Notbremslicht im RADAR ONLY MODE deaktiviert.
Lars Lukas Tremper, Division Manager Design Engineering bei SIGMA: „Unser Ziel ist es, Sicherheit und Bedienkomfort kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit der Radar-Integration in die SIGMA RIDE App wird das Smartphone erstmals zum digitalen Rückspiegel. Gleichzeitig schaffen wir mit dem RADAR ONLY MODE eine zusätzliche Option für alle, die besonders lange von der Radar-Funktion profitieren möchten.“
Jetzt verfügbar
Die Radar-Integration ist ab sofort über das aktuelle Update der SIGMA RIDE App 3.0 verfügbar.
Der RADAR ONLY MODE ist Bestandteil der Firmware 2.02 für das RECO 80 LINK und kann bequem über die SIGMA RIDE App installiert werden.
SIMPLY. GOOD. CYCLING. Glücksgefühle pur – unvergessliche Erlebnisse – besondere Momente – intensive Erfahrungen – Sicherheit.
Seit über 40 Jahren steht SIGMA® für Leidenschaft und Technik in der Fahrradelektronik. Jede Form der Mobilität auf dem Fahrrad liegt uns dabei am Herzen. Mit all unserem Know-how und unserer Liebe zur Technik entwickeln wir bezahlbare, funktionale Produkte, easy-to-use.
Von Bike Computern mit und ohne GPS, Fahrrad- bzw. Helmleuchten bis hin zu innovativen Radar- und App-Lösungen sowie Displays für E-Bikes. Unsere Lösungen motivieren zu mehr Bewegung - für nachhaltiges und gesundes Radfahren.
Ob im Alltag, im Training oder im Gelände: Mit SIGMA sicher, zuverlässig und mit jeder Menge Freude in die Welt von morgen.