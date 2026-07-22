Von Wien nach Venezuela: Lisa Duschek bringt mit ShelterBox Hilfe zu Erdbebenopfern

ShelterBox ist im Erdbebengebiet in Venezuela aktiv. Mit im Team ist auch die 34-jährige Österreicherin Lisa Duschek aus Wien. Gemeinsam mit internationalen ShelterBox-Einsatzkräften bereitet sie die Verteilung von Notunterkünften und lebenswichtigen Hilfsgütern für Familien vor, die durch die Katastrophe alles verloren haben.



Nach aktuellen Angaben kamen bei den Erdbeben über 5.000 Menschen ums Leben, mehr als 16.700 Menschen wurden verletzt. Die Zahlen steigen nach vor weiter an.



ShelterBox konzentriert sich gemeinsam mit Rotary Clubs in Venezuela auf die nächsten Schritte der humanitären Hilfe und führte Bedarfsanalysen in den betroffenen Regionen durch. Dabei zeigte sich, dass insbesondere Notunterkünfte sowie Hilfsgüter wie Solarlampen, Kochsets, Moskitonetze und Wasserfilter dringend benötigt werden.



„Unsere Hilfe beginnt damit, zuzuhören“, erklärt Lisa Duschek. „Gemeinsam mit den betroffenen Familien finden wir heraus, was die Menschen jetzt am dringendsten brauchen.“



Für den Erfolg des Einsatzes ist die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie Rotary unverzichtbar. Sie unterstützen das ShelterBox-Team bei Übersetzungen, bringen ihr Wissen über die örtlichen Gegebenheiten ein und helfen bei logistischen Herausforderungen – von Zoll- und Einfuhrverfahren bis hin zur Organisation von Lagerflächen für die Hilfsgüter.



Lisa Duschek ist CEO der österreichischen Code Factory und gehört seit 2019 zum internationalen ShelterBox Response Team (SRT). Der aktuelle Einsatz in Venezuela ist ihr erster direkter Einsatz für ShelterBox.



„Hier wird einem bewusst, wie schnell Menschen alles verlieren können. Gleichzeitig erleben wir unglaublich viel Zusammenhalt. Unsere lokalen Partner stehen uns bei jedem Schritt zur Seite und zeigen eine beeindruckende Hilfsbereitschaft. Es ist ein Privileg, Teil dieses Teams zu sein und Menschen in einer so schwierigen Situation unterstützen zu können.“ so Duschek



Gemeinsam mit ihren Teammitgliedern Nick Wright, Reid Kelly und Elena Marati bleibt Lisa ist Lisa für einen Zeitraum von zwei Wochen im Einsatz in Venezuela. Nach ihrer Rückkehr steht sie für Interviews über ihre Erfahrungen im Katastrophengebiet und die Arbeit von ShelterBox zur Verfügung.

(lifePR) (